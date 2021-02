Nur gucken, nicht mitspielen: Monique Elsner und Luca Fastenau machen gerade ein FSJ in der Kita Kinder-Reich in Bassum. Beide haben viel Spaß im Umgang mit den Kindern. Aber manchmal dürfen sie auch nur zuschauen. (Tobias Denne)

Monique Elsner macht die Tür zur Delfine-Gruppe auf. Plötzlich bleibt sie stehen, haben die Kinder doch eine Reihe von Spielzeugtieren im Flur aufgestellt. Vorsichtig steigen sie und Luca Fastenau über die Spielzeuge. Immerhin haben sich die Kleinen viel Mühe mit dem Aufreihen gemacht. Im Gruppenraum angekommen sieht es aus wie immer – nur etwas leerer. Zwei Mädchen spielen Bauernhof am Tisch, eine Ritterburg ist aufgebaut. Nein, viele Kinder besuchen gerade nicht die Kita Kinder-Reich in Bassum. Coronabedingt wird die Notbetreuung angeboten.

Kita-Leiter Franz Holsten sieht auch darin etwas Positives: „Man kann mehr auf die Kinder eingehen.“ Denn statt knapp 26 Kinder pro Gruppe besuchen derzeit gerade einmal 13 die Notbetreuung. „Wir haben viele Kontakte und wir sind ungeschützter als andere“, sagt der Pädagoge. Allerdings klappe der Umgang mit Desinfektion und Masken bereits seit Monaten sehr gut. Auch Kontaktlisten werden laufend erstellt. „Alle Eltern spielen toll mit“, findet er. Das Gute an der Reduzierung der Gruppen sei, dass nun Themen intensiver bearbeitet werden können. So sind die Mitarbeiter, die nicht in der Einrichtung gebraucht werden, im Homeoffice. Dort kümmern sie sich etwa um das Thema „Inklusion“. „Da arbeiten wir intensiv dran“, betont Holsten.

Einmal und noch nicht wieder

Aber, die Sorge der Mitarbeiter, sich anzustecken, ist da. „Wir tun das, was wir können“, versichert Holsten. So werde der Hygieneplan bereits seit Monaten umgesetzt – „egal welches Szenario“. Zwar habe es einen Corona-Fall in einer Nachmittagsgruppe gegeben, aber auch das sei schon Monate her. „Seitdem hatten wir keine Probleme mehr damit“, sagt Holsten und klopft auf Holz.

Inmitten dieser Pandemie arbeiten die beiden FSJler Luca Fastenau und Monique Elsner in der Kita. Mit zwei weiteren wechseln sie sich jede Woche ab. „Mittlerweile hat man sich an die Situation gewöhnt“, sagt Fastenau über die Notbetreuung, die seit einigen Wochen in Bassum gilt. Ihren Start Anfang August haben die beiden FSJler noch mehr oder weniger normal erlebt. Zwar waren die Kinder der einzelnen Gruppen getrennt, dennoch fand so etwas wie Normalität in der Kita Kinder-Reich statt. „Ab Dezember kamen die Notgruppen. Vorher waren ungefähr 26 Kinder in einer Gruppe, dann waren es weniger als zehn“, erzählt der 18-Jährige über die Umstellung vor einigen Wochen. Der Vorteil nun: Er und die 17-jährige Elsner können sich intensiver um die Lütten kümmern, da die Gruppen kleiner sind.

Eine gut bekannte Einrichtung

Beide haben sich für das Freiwillige Soziale Jahr entschieden, weil sie vorher noch nicht wussten, was sie beruflich machen wollen. „Ich kannte die Kita noch, weil ich früher selbst hier war. Das passt ganz gut“, sagt Elsner und schmunzelt. Auch Fastenau war als Kind schon vor Ort, und kannte die andere, erwachsenere, Seite durch seinen Bruder, der auch als FSJler im Kinder-Reich gearbeitet hat. Sie schätzen, dass sie beide sofort als Teammitglied aufgenommen wurden. „Das fühlt sich gut an“, sagt Elsner. Ihr macht es etwa richtig Spaß zu sehen, wie sich Kinder entwickeln. „Wenn eines vor zwei Wochen noch Hilfe beim Puzzle brauchte und es jetzt es ganz alleine schafft – und es rauf und runter puzzelt“, nennt sie ein Beispiel. Oder wenn sie ein Kind nach mehreren Wochen wieder in der Kita trifft.

Elsner und Fastenau entschieden sich für das FSJ als Überbrückung und haben dies nicht bereut. „Man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Es ist wie ein langes Praktikum“, sagt Fastenau. Elsner ergänzt: „Man hat Zeit, über seine Zukunft nachzudenken und lernt andere Perspektiven kennen.“

Zur Sache

FSJ-Stellen

Die Stadt Bassum sucht nach FSJlern, die in den städtischen Kitas eingesetzt werden können. Die Voraussetzungen für Freies Soziales Jahr finden sich auf der Internetseite der Stadt: www.bassum.de.