Gemütliche Atmosphäre: Bobbo Byrnes und Sam Barnard spielen im Garten des Syker Vorwerks. (Janina Rahn)

Syke. Eigentlich hätte man am Freitagabend einen proppevollen Garten erwartet, aber es waren keine hundert Gäste, die im Garten des Syker Vorwerks auf das Doppelkonzert von Songs & Whispers warteten. Dass es im Laufe des Abends immer mehr wurden, war der Musik der beiden Profis aus den USA zu verdanken. Den Anfang machte Bobbo Byrnes. Im Vorwerk kein Unbekannter, war der Singer-Songwriter schon im vergangenen Jahr hier aufgetreten, wurde er dieses Mal von Sam Barnard am Bass begleitet bei der Präsentation seines neuen Soloalbums "Two Sides Two This Town". Das Album erzählt viel von seinem Tourleben, beschäftigt sich aber auch mit der politischen Situation in den USA.

„Entschuldigung für die kleine Verspätung“, erklärte Byrnes, stöpselte seine Gitarre ein und spielte ein Stück, das als Ballade begann und als Rocknummer endete und von seinem Tourleben erzählte. Das nächste Lied erinnerte an Songs von J. J. Cale. Dann folgte ein Stück, das nicht nur mit Hilfe von Barnard, sondern auch aufgrund der besonderen Looptechnik einen ganz besonderen Klang hatte, von Byrnes angekündigt als Stück, das ihn zurückbringen sollte nach Massachusetts, jedenfalls in Gedanken. „Das nächste singe ich auch für Nico, kennt ihr alle eine APB?“, fragte der Singer-Songwriter ins Publikum und konnte viele zum Mitsingen des Refrains animieren.

Lied erinnert an Pink-Panther-Motiv

Bass und Leadgitarren eröffneten das nächste Stück mit gezupften Tönen, die an das berühmte Pink-Panther-Motiv erinnerten. „Das ist meine Lieblingsgitarre“, rief Byrnes und begab sich auf Tuchfühlung mit dem Publikum, er habe die Wahl gehabt, am Ende sei sie übrig geblieben. „Walking For A Cadillac“, erzählte vom immer wieder kaputt gehenden Auto. Dass er auch ernstere Themen bearbeitet, bewies die nächste Ballade, die sich mit dem Tod des Vaters auseinandersetzte, ebenso wie „Two Sides Of This Town“, das Titelstück, das die Spaltung Amerikas nach der Wahl Trumps zum Thema hat. Und dann folgte auch noch „Angelia“, das sich ebenfalls mit den politischen Gegebenheiten auseinandersetzt.

In der Pause interessierten sich einige Gäste für die Looptechnik, während andere durch den malerischen Garten spazierten, in dem es zunehmend kühler wurde, sodass der nächste Künstler des Abends für warme Gedanken sorgen musste. Nico Rivers ist ein Singer-Songwriter aus Boston (USA) mit einem Faible für Astronomie und Astrophysik. Auf seinem neuen Album „Tiny Death“ spiegele sich seine Faszination für das große Ganze wider, war in der Ankündigung von Songs & Whispers zu lesen. Der Albumtitel beschreibe die eigene Unbedeutsamkeit und Vergänglichkeit in Relation zum gesamten Universum. „Ich bin jetzt seit einigen Monaten in Deutschland, und das erste Stück heißt 'The Devil’s Boots'“, kündigte Rivers an und wurde begleitet von Emily Graham-Handley, die eine ebenso faszinierende Stimme wie Rivers präsentierte, wie das nächste Stück bewies, das die beiden Künstler erst vor wenigen Wochen selbst geschrieben und komponiert hatten, wie Graham-Hadley erzählte. Es handele davon, wie Menschen ihr Leben verbringen.

Es folgte „Tight Away“ und dann zur Überraschung vieler Gäste eine toll vorgetragene Coverversion des Songs „Heart Of Gold“. „Wenn man einen neuen Partner hat, versucht man, ihn kennenzulernen und lernt dabei auch etwas über sich selbst“, kündigte Rivers das nächste Stück an, das dieses Mal von seiner Bühnenpartnerin auf der Ukulele begleitet wurde.