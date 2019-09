Aglaia Szyszkowitz und Walter Sittler wussten bei der szenischen Lesung zu "Gut gegen Nordwind" im Syker Theater zu überzeugen. (Vasil Dinev)

Syke. Eine „Liebesutopie aus Buchstaben gebaut“ erlebten die Besucher im nahezu ausverkauften Syker Theater. Und dank zweier glänzend aufgelegter Schauspieler wurde dies zu einem unvergesslichen Erlebnis. Zwischen Walter Sittler und Aglaia Szyszkowitz stimmte einfach die Chemie. Als Emmi Rothner und Leo Leike spielten sie sich am Sonntagabend perfekt die Bälle zu. Sehr zum Vergnügen eines begeisterten Publikums, das die szenische Lesung der Beiden von Daniel Glattauers Bestseller „Gut gegen Nordwind“ enthusiastisch beklatschte und bejubelte.

Im schwarzen Kleid und im schwarzen Anzug betraten die beiden die spärlich ausgestattete Bühne. Zwei Tische, zwei Stühle, zwei Skripte, zwei Gläser und zwei Flaschen Wein, mehr Ausstattung brauchte es nicht. Vor dem ebenfalls schwarzen Vorhang verschwanden die beiden Schauspieler nahezu. Einzig ihre ausdrucksvolle Mimik in den perfekt ausgeleuchteten Gesichter und ihre Stimmen trugen die Geschichte von Emmi und Leo in den Saal. Das passte perfekt zu der bittersüßen Story, die ausschließlich in E-Mails geschrieben wurde und in der die beiden Protagonisten ihre Gefühle, Wünsche und Sehnsüchte hinter der Anonymität ihres digitalen Austausches verbergen, wohingegen ihre Sprache, ihre Tonalität im Laufe der Zeit diese immer sichtbarer offenlegen.

Eine fehlgegangene Abo-Kündigung setzt den E-Mail-Austausch zwischen der verheirateten Emmi und dem „gerade mal wieder“ frisch getrennten Leo in Gang. Spitzfindig, fast schon widerwillig flirten die beiden unbekannterweise miteinander und nehmen kein Blatt vor den Mund. Die Anonymität ihrer Kommunikation verleiht vor allem der eigentlich schüchternen Emmi den Mut, frech zu sein und Leo, den zurückhaltenden Kommunikationspsychologen, zu bezaubern. Dieser Teil ist wie geschaffen für Aglaia Szyszkowitz mit ihren funkelnden Augen und dem ihr eigenen schelmischen Lächeln.

Der verbale Schlagabtausch, gespickt mit Spitzfindigkeiten und Wortspielen, geht jedoch bald fließend in etwas anderes, in etwas mehr über. Aus dem Spiel wird Ernst, nachdem Leo gesteht: „Ich bastele mir aus ihren Texten meine eigene Emmi.“ Die Replik: „Sie denken also oft an mich. Das ist schön.“

Doch da gibt es ja noch das wirkliche Leben. Die Realität, in der nach Emmis Willen ihr E-Mail-Flirt mit diesem Unbekannten bitte schön, nichts zu suchen habe. „Uns zwei gibt es hier nur für uns zwei.“ Und so umkreisen sich die beiden wie Magnete, anziehend, abstoßend, je nachdem, welche Seite einer von den beiden zeigen will – geschützt und getrennt zugleich durch die Anonymität im Netz. Ein Fleisch gewordenes „Vielleicht“.

Erste Risse erhält dieses digitale Flirtidyll, als der betrunkene Leo Emmi seine Liebe gesteht. „Schreiben ist wie Emmi küssen“, säuselt Sittler und zeigt seine ganze Klasse in der untergründigen Verzweiflung in seiner Stimme, die keinen unberührt lassen kann.

Beide schmieden Pläne, wie man sich auch im Realen näher kommen kann. Vorsichtig tastend, testend, mit Umwegen, auf das nicht verloren geht, was sie sich mit und in ihren E-Mails bereits aufgebaut haben. Sie sprechen sich gegenseitig auf ihre Anrufbeantworter und der gegenseitige Austausch darüber, wie wundervoll man die Stimme des anderen findet, lässt die Bühne förmlich vibrieren. Doch die Ernüchterung folgt sogleich. Leo erhält eine E-Mail von Emmis Mann. Er solle sich bitte endlich einmal mit seiner Frau treffen, damit „der Spuk“ endlich ein Ende hat. Am Ende ist es jedoch Emmi, die vor einem realen Treffen zurückschreckt. Zu tief ist Leo bereits in ihre reale Welt eingedrungen. „Wir können das nicht leben, was wir schreiben“, hatte Leo ihr zuvor geschrieben. Die „Liebesutopie aus Buchstaben“ zerfällt. Und mit lang anhaltendem, nicht enden wollendem Applaus bedankt sich das Syker Publikum für zwei Stunden Liebesillusionszauber.