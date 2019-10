Zwei Tote zum Geburtstag

Christa Bohlmann am Ort des Geschehens: Die Autorin hat ein Buch über Morde an der Freudenburg geschrieben. (Michael Braunschädel)

Bassum. In Bassum werden zwei Leichen an der Tingstätte gefunden. Beide liegen in Seitenlage, sind angezogen. Einer stammt aus Nordwohlde, beim anderen findet man keine Personalien. Die beiden Polizisten Harry Schuster und Björn Schneider nehmen die Ermittlungen für den Doppelmord auf. Schnell gibt es eine Person, die sich verdächtig verhält. Und plötzlich wird auf dem Gelände der Freudenburg ein weiterer Kleidungshaufen gefunden. Eine dritte Leiche?

„Ich habe seit Februar geschrieben, bin aber auch schon zwei Monate fertig“, sagt Christa Bohlmann. Die Autorin hat jüngst ihr 20. Werk präsentiert. Und wo passte das besser als bei der Freudenburg? Der Titel lautet: „Eiskalt. Premiere für Schuster und Schneider“ und handelt vom Ermittler-Duo Schuster und Schneider, die alles daran setzen, den Mörder zu finden – und am Ende gibt's noch eine Überraschung. „Ich hatte die Geschichte schon lange im Kopf. Es war wie Schwangersein, sie musste raus“, erzählt Bohlmann über die Handlung.

Die erfahrene Autorin hatte sich diesmal aber professionelle Unterstützung geholt. Denn: Wissen Sie, wo die Notrufe über 110 eingehen? Wie sieht der Alltag für die Mordkommission im Landkreis aus? Warten sie den ganzen Tag darauf, dass jemand tötet? „Vorher konnte ich einfach so schreiben. Man kann sich zwar viel im Internet anlesen, aber mir war schnell klar: Vieles kann dir nur die Polizei beantworten“, erinnert sich Bohlmann. Also schrieb sie freitags eine Mail. Montags kam der Kontakt zu Pressesprecher Thomas Gissing zustande, der Bohlmann Rede und Antwort stand. „Ich konnte alle meine Fragen loswerden und dann habe ich losgelegt“, sagt die Bassumerin.

Bei der Obduktion wird in einem Magen chinesisches Essen gefunden, in dem anderen griechisches. Also suchen Schneider und Schuster die Restaurants in Bassum ab, um Hinweise zu finden. Und dann ist da doch immer wieder dieser Verdächtige. War er es? Spielt er nur ein Spiel? „Ich will gar nicht alles verraten“, sagt Christa Bohlmann. Schließlich möchte sie ihre Bücher auch verkaufen. Auf den mutmaßlichen Täter angesprochen, sagt sie: „Es war schön, eine Figur zu haben, der man alles Schlechte zuschreiben kann.“

Während einer kurzen Lesung zeigt sich: Bohlmann beschreibt detailliert ihre Schauplätze und Charaktere. Bilder formen sich bei den Worten direkt im Kopf und das Bild setzt sich zusammen. Nach dem Schreiben „kam der hässliche Teil“, wie sie zugibt. So gab sie ihr neuestes Werk in die Hände ihrer Korrekturleser. Grammatik muss passen, die Handlung schlüssig sein und auch Kleinigkeiten, wie ein Leerzeichen zu viel, müssen gefunden werden.

Öffentliche Lesungen sind bislang laut Bohlmann noch nicht geplant. Allerdings stellt sie auch bei verschiedenen Märkten in diesem Jahr, wie etwa dem Bassumer Advent, aus. Ihr 20. Buch ist unter anderem bei Papier und Tinte in Bassum, Buchhandlung Schüttert in Syke und bei der Buchhandlung Böhnert in Bruchhausen-Vilsen für 9,90 Euro erhältlich. „Eigentlich wollte ich gar nicht mehr schreiben“, sagt Christa Bohlmann, ehe sie anfügt: „Der Titel des nächsten Buchs ist 'Entführt'. Das ist im Kopf schon fertig.“