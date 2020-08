Platz zwei: Bürgermeisterin Suse Laue (von rechts) und Ilsemarie Hische gratulieren Stadtradler Ulrich Stumpf zu mehr als 1500 gefahrenen Kilometern. (Vasil Dinev)

Syke. Tausche Ratssaal gegen Wiese – um auch in Corona-Zeiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Stadtradelns Syke gebührend ehren zu können, wurde die Abschlussveranstaltung am Freitag kurzerhand zum Waldstadion verlegt. Dank der Zusammenarbeit der Stadt, des Schützenvereins und des TuS Syke folgten die Besucher auf Picknickdecken gebettet oder in Stühlen zurückgelehnt der Zeremonie. Und auch ordentlich Sonne war die Belohnung für die radelnden Naturschützer.

Mehr Radler hat es laut Sykes Bürgermeisterin Suse Laue gegeben, mehr Kilometer „und dadurch auch eine höhere Co2-Einsparung“. 307 Radler sattelten ihren Drahtesel, insgesamt fanden sich 21 Teams. Darunter auch Zusammenschlüsse von Ortschaften wie das „Drei-Dörfer-Team“ und „Steimke On Tour“. Stolze 82 617 Kilometer wurden erradelt – das ist zweimal rund um die Erde. Und es sind 25 612 Kilometer mehr als 2019. „Eine ganz hervorragende Leistung“, fanden Laue und die Besucher. Die Natur bedankte sich mit besagter Sonne für die umgerechnet zwölf Tonnen eingespartes Kohlendioxid.

Die Ehrungen begannen mit den Teams mit den meisten hinter sich gebrachten Kilometern. Bronze sicherte sich „Kleiderkammer und Friends“ (9220 Kilometer), Silber ging an das „Drei-Dörfer-Team“ (10 515 Kilometer). Mit Gold zog der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Syke von dannen (12 451 Kilometer). In der Kategorie Teams mit den meisten Radlern schaffte es „Mit Spaß dabei“ (27) noch aufs Treppchen. Haarscharf am ersten Platz vorbei ging es für das „Drei-Dörfer-Team“ (40), „Y On Tour“ rekrutierte noch zwei Teilnehmer mehr. Unter den Teams mit den meisten Kilometern pro Radler taten sich aufsteigend „Steimke On Tour“ (475 Kilometer), „Kleiderkammer und Friends“ (576 Kilometer) und auf Platz Eins der ADFC Syke (593 Kilometer) hervor.

Dann die Königsdisziplin – die beste Einzelleistung. Sykes Starradler Andreas Schmidt verpasste das Treppchen knapp und landete mit 1413 Kilometern auf Platz vier. Deutschlandweit radelte sich der FWG-Fraktionsvorsitzende und Polizist sogar in die Top 15, wie Laue stolz verkündete. Eine Leistung, die auch materiell belohnt werden sollte – mit Fahrradtaschen. „Die er wahrscheinlich noch nie hatte“, wie die Bürgermeisterin bei der Übergabe mit einem breiten Grinsen anfügte. Schmidt dankte allen Verantwortlichen des Stadtradelns, „auch Ilse Hische und Kathrin Wilken, die immer im Hintergrund sind, aber alles organisieren“. Syke trage zu Recht den Namen Stadt im Grünen. „Egal aus welcher Richtung wir kommen, wir haben immer einen Wald.“ So weit, so schön. Weniger schön seien allerdings die Zustände der Radwege, sagte Schmidt. „Und wenn wir in Zukunft mehr Rad fahren wollen, brauchen wir noch mehr Radwege. Gerade an den Stellen, an denen es gefährlich ist“. Laue versicherte: „Wir arbeiten alle gemeinsam daran, dass das besser wird.“

Anschaffungszweck: Laufräder

Nun aber zu den Treppchenplatzierten. Der dritte Platz ging an Torsten Schweers (1443 Kilometer), Ulrich Stumpf zog mit 1519 Kilometern an Schweers vorbei. Eine gehörige Schippe drauf legte Fredy Göldi. Mit 1920 Kilometern gewann er im dritten Jahr in Folge. „Wie machen die so etwas?“, tuschelten sich Besucher anerkennend zu. Tja, Herr Göldi, wie nur? „Man fährt Fahrrad“, so seine nüchterne Antwort. Na gut, einen Mann, der nach eigener Aussage früher 1932 Kilometer in nur elf Tagen gestemmt hat, kann sicher nicht mehr viel aus dem Sattel hauen. Den Zähler treibe schon der tägliche Dienstweg nach Bremen in die Höhe, der Rest sei Freizeit. Göldi bezeichnet sich aber nicht als Sportler, sondern als Reisefahrer. Der Wettkämpfer steckt dann aber doch in ihm. Den Blick auf seinen Verfolger Ulrich Stumpf habe er nie verloren. „Ich hatte das Gefühl, dass er in diesem Jahr mehr Kilometer macht. Da bin ich am letzten Wochenende nochmal nach Oldenburg gefahren, um den Abstand zu wahren. Leicht wollte ich ihm das nicht machen“, verrät er mit einem Augenzwinkern.

Sie alle waren an diesem Tag Showmen und Showwomen, um 20.15 Uhr mussten sie jedoch für den „Greatest Showman“ Platz machen. Auf der Open-Air-Leinwand lief der gleichnamige Blockbuster mit Hugh Jackman als singendem Zirkusdirektor. Dank Hansa-Kino stilecht mit frischem Popcorn. Ach ja, ein kleinen Nachtrag gab es vorher dann doch noch: Sykes Bürgermeisterin und Göldi verrieten im Gespräch, dass Letzterer erneut eine Finanzspritze für einen Syker Kindergarten überreichte. Anschaffungszweck: Laufräder. Damit dürften die nächsten Stadtradler also schon im Training sein.