Das Trio Concertini sorgte am Sonnabend in der Syker Christuskirche dafür, dass die Besucher nicht nur die Werke bekannter Komponisten zu hören bekamen, sondern auch manche "vergessene" Künstler kennenlernten. (Michael Braunschädel)

Syke. Auch in diesem Jahr bot sich im Zuge der Weihnachtlichen Kulturtage in Syke die Möglichkeit, das zweite Adventswochenende freudvoll und besinnlich zu genießen. Dafür sorgte nicht zuletzt das vielfältige Kulturprogramm in der Christuskirche. Auf Einladung des Vereins Jazz Folk Klassik konzertierte am Sonnabendabend das Trio Concertini aus dem Raum der Hansestädte Bremen und Hamburg. Sowohl Flötistin Wan Cheng und Fagottist Anton Antonovych als auch Oboistin Anna Shuliakovska entführten mit ausgewählter Kammermusik in eine Domäne „Zwischen Himmel und Erde“.

Das Spektrum der sechs Werke reichte vom Barock bis hin zur Moderne. Als Erstes präsentierte das Bläser-Ensemble eindrucksvoll die eigene Klangqualität mit Georg Philipp Telemanns „Quartett (Trio) Nr. 2“. Zu seinen Lebzeiten, von 1681 bis 1767, war dieser ein sehr erfolgreicher Komponist, löste aber auch Kritik aus. Mittlerweile gilt, dass er seiner Zeit vorauseilte und infolgedessen im 20. Jahrhundert eine gewisse Telemann-Renaissance einsetzte.

Antonovych, der an diesem Abend kompetent und charmant moderierte, stellte die sich verändernden Lebens- und Rahmenbedingungen der Komponisten dar. So klärte er über den möglichen Einsatz und die Entwicklung der Musikinstrumente von „damals bis heute“ auf. Telemanns Quartett könne jetzt aufgrund der Klangqualitäten ohne Weiteres in der instrumentellen Besetzung des Trios mit Fagott, Flöte und Oboe gespielt werden.

Von bekannt bis unbekannt

Selbstverständlich durften weitere Musikstücke renommierter Tonkünstler des 18. Jahrhunderts nicht fehlen. So wie etwa von Joseph Haydn, dessen „Londoner Trio“ äußerst wohlklingend präsentiert wurde. Aufgrund markanter Merkmale des Stückes vermutete der Fagottist, dass es während einer langwierigen Kutschreise von London nach Wien entstanden sei. Im Folgenden stand Wolfgang Amadeus Mozarts „Divertimento Nr. 4, KV 229“ im Fokus. Offensichtlich werden der Salzburger und dessen fünf kleine Tänze mit Elementen des Menuetts von Antonovych sehr geschätzt. Gleichwohl hinreißend dargeboten konnte sich wohl niemand der eingängigen, beschwingten und anmutigen Melodien entziehen. Allerspätestens aber, als das Bläser-Trio mit viel Esprit die Variationen Ludwig van Beethovens über Mozarts „Là ci darem la mano“ interpretierte – den meisten bisher wohl unter dem deutschen Titel „Reich mir die Hand mein Leben“ aus der Oper „Don Giovanni" bekannt –, hatte es die Herzen der Zuhörerschaft gewonnen.

Die Auswahl namhafter, inzwischen aber „vergessener Komponisten“ harmonierte adäquat. Die Musik Giuseppe Maria Cambinis, 1746 geboren, verfüge über eine „leichte dramatische Rolle“ und könne zwischen Barock und Klassik angesiedelt werden, lautete hierzu die Ansage. Sein „Trio Opus 45, No. 2“ offerierte das Ensemble lebhaft melodisch, wobei die Flöte anteilig klangvoll hervortrat. Letzteres galt auch für die künstlerische Umsetzung des Musikstückes von Julius Röntgen. Um 1900 wirkte er zur Zeit der Moderne und war hier mit seinem 1917 entstandenen „Trio Opus 86“ in drei Sätzen vertreten.

Wie es die Namensgebung „Concertini“ erwarten ließ, traten die einzelnen Instrumente in einen musikalischen Wettstreit, bei dem jedoch Harmonie und Spannung zum gemeinsamen überzeugenden Klangbild führten. Der individuelle authentische Klang der beiden Doppelrohrblattinstrumente und der von Wangs Querflöte trat jeweils in dem expressiven Wechselspiel hervor. „Solch einen wunderbaren Flötenton habe ich noch nie gehört!“, kommentierte eine Zuhörerin. Begeistert anerkannt wurden zudem der nachhaltige Eindruck von Antonovychs Fagott und Shuliakovskas Oboe sowie die „spürbare Spielfreude und Virtuosität“ des Ensembles insgesamt. „Sie hatten im Zusammenspiel einen tollen vollen Ton!“