Nicole Schröder und Christopher von Spreckelsen haben über die Corona-Zeit im "Haus am Kurpark" viel zu erzählen. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Es ist noch nicht vorbei. Auch wenn inzwischen Menschen in niedersächsischen Seniorenheimen unter Auflagen besucht werden können, lauert das Coronavirus überall. Gerade auch bei älteren Menschen, die als eine der Risikogruppen gelten. Dennoch zieht Christopher von Spreckelsen bereits ein positives Fazit: „Mir ist bewusst geworden, wie fantastisch meine Mitarbeiter arbeiten“, lobt er seine Angestellten. Denn die improvisieren jeden Tag. Und sie finden Lösungen.

Christopher von Spreckelsen ist Einrichtungsleiter des „Hauses am Kurpark“ in Bruchhausen-Vilsen, kein typisches Seniorenheim, sondern eine Tagespflege für Demenzkranke. Die Kunden werden morgens abgeholt, betreut und abends wieder zu Hause abgeliefert. So vermissen sie ihr eigenes Zuhause nicht so sehr. Doch seit dem 17. März, ein Dienstag, war die Betreuung der Kunden zunächst nicht mehr möglich. Denn wegen des Coronavirus musste das „Haus am Kurpark“ schließen. „Am Montag darauf haben wir mit telefonischer Betreuung begonnen“, erzählt Betreuungskraft Nicole Schröder. Dreimal wöchentlich erfolgt diese. Das sei schwierig mit Demenzkranken. Für sie persönlich sei das allerdings kein Problem gewesen: „Ich kenne die Gäste, weiß, was sie machen.“ Da sei ein Gespräch doch etwas einfacher. Den direkten Kontakt hätten diese Telefonate allerdings nicht ersetzen können.

Überlegt wurde auch über eine Notbetreuung, eine Kleingruppe von drei bis fünf Menschen. Eingerichtet wurde so eine Notbetreuung allerdings nur bei der begründeten Sorge, jemand könnte körperlichen oder psychischen Schaden nehmen. „Wir hätten das einrichten können“, sagt Christopher von Spreckelsen. „Aber wir hatten bei keinem unserer Gäste diese Intention.“

Nächstes Mittel gegen die Vereinsamung der Kunden: der Betreuungsbrief. „Das haben wir zuerst als Ostergruß gemacht“, blickt Nicole Schröder zurück. „Es ist sehr gut angekommen.“ Die Betreuungskräfte hätten dabei überlegt, was ihre Gäste können oder mögen und die Briefe entsprechend ergänzt. Mit Rätseln, Suchbildern, Gedichten und anderen Dingen. „Unsere Kunden waren zu Tränen gerührt, dass an sie gedacht wurde.“ So blieben sie auf dem laufenden, was gerade im „Haus am Kurpark“ geschieht und erhielten darüber hinaus ein paar persönliche Worte von ihren Betreuern.

Hygienekonzept erarbeitet

Am 22. Mai, ein Freitagnachmittag, schließlich kam die Nachricht, das „Haus am Kurpark“ könne am Montag darauf wieder öffnen. Christopher von Spreckelsens Stellvertreterin Anika Schulz hatte ein Wochenende Zeit für das Hygienekonzept – nahezu unmöglich. Doch dann kam eine E-Mail vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Darin stand, dass DRK-Einrichtungen, zu denen das „Haus am Kurpark“ auch gehört – erst am 27. Mai öffnen würden. Es wurde ein Konzept für alle ausgearbeitet, das unter anderem nur eine Belegung von 50 Prozent bei 100 Prozent Personal vorsieht. Bevor ein Gast zum Abholen ins Auto steigt, wird Fieber gemessen. Und alles wird dokumentiert. „Dafür habe ich extra jemanden eingestellt“, erklärt der 31-Jährige.

„Die Gäste waren verändert, als sie wiederkamen“, hat Nicole Schröder bemerkt. „Man merkte die Isolation. Das ist bei Demenzkranken ganz extrem, die verschließen sich.“ Je länger die Pause gewesen sei, umso größer der Gesprächsbedarf, merkte die 48-Jährige. Das Ergebnis: „Die meisten wollten wieder 100 Prozent Betreuung.“ Und das, obwohl sich Einiges geändert hatte. Unterhaltung wie Kartenspiele, Sitzgymnastik und Sitzfußball war nicht erlaubt; das andauernde Tragen einer Schutzmaske entpuppte sich als anstrengend; nach jedem WC-Gang mussten die Hände desinfiziert werden; das Essen wurde wie im Restaurant serviert. „Der Großteil hat die Maßnahmen akzeptiert“, sagt Christopher von Spreckelsen. „Sie machen gut mit.“

Doch auch das Personal musste umdenken. „Wir hatten vorher ein großes Angebot“, erzählt Nicole Schröder. „Das fiel jetzt alles weg.“ Es sei schwer, Beschäftigung für die Gäste zu finden und dabei die Hygieneregeln nicht zu übertreten. Es sei schon ein großer Mehraufwand, das entsprechende Material zusammenzustellen. „Für die Mitarbeiter war das eine große Herausforderung“, hat der Einrichtungsleiter gemerkt.

Nebenbei baute die Crew des „Haus am Kurpark“ gemeinsam mit fast 60 Ehrenamtlichen des DRK eine Corona-Ausweichstation für den Notfall auf. Der folgte prompt. „Es war ein Mittwoch, ich saß gerade zu Hause im Garten, da kam die Nachricht, dass ein Seniorenheim in Syke brennt“, erläutert von Spreckelsen. „Da wurde mir erstmals bewusst, was für ein toller Laden das hier ist.“ 45 Minuten später standen zumindest zehn Betreuungskräfte des Hauses fertig angezogen bereit. „Das war ein Moment, der hat stolz gemacht.“ An Muttertag dann der zweite Brand, diesmal im Landhaus Barrien in Sulingen. Dort hatte es Corona-Todesfälle gegeben. In Vollschutzmontur rückten die Betreuer des „Haus am Kurpark“ an und machten sich an die Arbeit. Dazu kam das Personal des Landhauses Barrien. „Die kommen hierher, um uns zu unterstützen“, kann er es kaum glauben.

Inzwischen ist wieder mehr Routine eingezogen ins „Haus am Kurpark“. Es geht noch längst nicht alles wieder. Aber das, was geht, sorgt für Erleichterung, fast für gute Laune. „Die Gäste haben gefehlt“, findet Nicole Schröder. Jetzt nicht mehr: „Die Pappenheimer sind zurück.“