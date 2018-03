Schwarme. Was Heiligenfelde sein Dorfgemeinschaftshaus ist, ist für die Schwarmer Robberts Huus. Das gemütliche Fachwerkgebäude an der Ecke Hoyaer Straße/Bruchhausener Straße ist immer geöffnet, wenn etwas los ist. Es ist die Kultur-Hochburg in Schwarme. Dass die Hülle mit Inhalt gefüllt wird, dafür sorgt der Kulturverein Eule. Der hat jetzt sein Halbjahresprogramm vorgestellt. „Ein buntes Programm, in dem für jeden etwas dabei ist“, wie Eulen-Vorsitzender Hermann Schröder meint. So weit, so richtig: Konzerte, Theater, Kabarett, Ausstellung, Vorlesung – alles dabei.

Das sinfonische Konzert der Sinfonietta Aller-Weser ist dabei schon ein Klassiker. „Das ist unsere Haus-Band“, scherzt Günter Bode, selbst Mitglied des Orchesters. In der Tat übt die Sinfonietta in Robberts Huus, „aber dann passen keine Zuschauer mehr hinein“. Also weicht das Orchester traditionell für das Frühjahrskonzert in die Kirche in Lunsen (Landkreis Verden) aus. Neben Werken von Joseph Haydn stehen am Sonntag, 25. Februar, ab 18 Uhr auch Variationen des Dirigenten und Komponisten Karsten Dehning-Busse auf dem Notenblatt. Etwas Moderneres, Uraufführung war 2013.

Wer den Programm-Flyer, der in zahlreichen Schwarmer Geschäften und natürlich in Robberts Huus ausliegt, in die Hand nimmt und ihn um 90 Grad dreht, entdeckt die regelmäßigen Veranstaltungen. Klein und in Schwarz-Weiß. Doch sie sind die Basis für viele andere Veranstaltungen. Der Arbeitskreis „Schwarme früher“ beispielsweise trifft sich an jedem letzten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr. Das Ergebnis: eine Ausstellung. „Häuslinge in Schwarme“ heißt sie, ist vom 11. bis zum 18. Mai zu sehen. Zeitgleich bringt der Arbeitskreis um Ulrich Dunker ein 280 Seiten dickes Buch zu diesem Thema heraus. Bei der Präsentation am 11. Mai ab 19 Uhr werden zudem Stellwände aus dem Syker Kreismuseum aufgebaut. „Die Häuslinge waren einst der größte Bevölkerungsanteil in Schwarme“, hat Dunker herausgefunden. „Viele ihrer Häuser wurden von Städtern wunderschön wieder hergerichtet“, fügt Hermann Schröder an.

Auch Juraj Sivulkas Lesung über Clemens Bretano ist einer regelmäßigen Veranstaltung entschlüpft, dem Kreis „Literatur in Schwarme“. 18 Frauen hat Elke Brückner auf ihrer Liste, keinen Mann. Zehn bis zwölf der Damen sind regelmäßig dabei, schmökern an jedem ersten Donnerstag im Monat ab 20 Uhr. Sivulka war schon häufiger zu Gast in Robberts Huus. Bretano allerdings nicht. „Er ist ein Genie unter den Schriftstellern, aber nicht ganz einfach“, weiß Brückner. „Ich bin gespannt, wie Juraj Sivulka das macht.“ Los geht's am Sonnabend, 14. April, um 19 Uhr.

Und sonst? Die Theatergruppe „De Uhlenspeelers“ führen an drei Wochenenden im März fünf Mal das Stück „Dree niege Frons för Wotan“ auf (wir berichteten). Mit Reinhard Röhrs kehrt am 5. Mai ein alter Bekannter zurück und beschäftigt sich ab 19 Uhr auf kabarettistischem Wege mit dem Leben und Werk von Christian Morgenstern. Und zum Abschluss kommt die Bassumer Jazz-Combo School House Seven nach Schwarme. Termin: Sonnabend, 9. Juni, ab 19 Uhr.

Aber einen haben wir noch. Eine Premiere. Für Sonnabend, 26. Mai, hat sich der Kulturverein das Bremer Ukulelenorchester eingeladen. „Das ist ein Versuch“, schmunzelt Hermann Schröder. 20 Musiker haben sich angekündigt. Und ein Zauberer. Hakon Mild füllt die musikalischen Pausen mit charmant servierter Zauberkunst. Und hat keinen langen Weg, denn er kommt direkt aus Schwarme.