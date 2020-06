Noch verdeckt das Gerüst den neuen Teil der Schauburg. Wenn das gewichen ist, zeigen sich die Details des Klinkers. (Tobias Denne)

Bassum. „Detailverliebt“, nennt es Birgit Kreis. So ist der Klinker am Neubau nicht einheitlich. Hier und da sind ein paar Steine heller als andere. Bei den Fenstern sind sie etwa einen Zentimeter eingerückt. Wenn das Gerüst erst einmal verschwunden ist, dann wirken die einzelnen Details auch deutlicher. Wenn alles nach Plan läuft, dann könnten die Wohnungen Ende des Jahres übergeben werden. Elf sind es insgesamt. Sechs im Neu-, fünf im Altbau. Denn zur Neuen Schauburg in Bassum gehört auch das Gebäude aus der Gründerzeit, das nebenan steht. „Von innen war es fast hohl. Wir haben nahezu alles verändert“, sagt Kreis.

Mit „wir“ meint sie ihren Sohn Jonas, ihren Mann Markus und sich. Die Familie hat vor fünf Jahren „3K planen+bauen“ gegründet, die Neue Schauburg an der Sulinger Straße ist das zweite große Projekt. Zuvor hatten sie bereits beim neuen Gemeindehaus bei der Stiftskirche oder bei der Neuen Knesenburg ihre Finger im Spiel. Nun also die Neue Schauburg. Dort, wo früher ein jüdisches Bethaus gestanden hat und später ein Kino, kommen Wohneinheiten hin. „Ursprünglich dachten wir auch an Gewerbe und Gastronomie, die wir unterkriegen“, erzählt Birgit Kreis. Aber da das nicht funktioniert habe, werden nun aus allen Räumen Wohnungen. „Der Markt bestimmt“, sagt sie.

Gerade die Mischung zwischen Neu- und Altbau ist eine Herausforderung beim Bau. So wurden aus dem Gründerzeit-Haus sämtliche Wände herausgerissen, um eine neue Aufteilung zu schaffen. „Das musste Zug um Zug gehen, sonst wäre das Gebäude wie ein Kartenhaus zusammengebrochen“, nennt Kreis eine der Schwierigkeiten. Mittlerweile sind die Wohnungen dank der hochgezogenen Wände schon erkennbar. Drinnen soll es modern sein, Fußbodenheizung und Be- und Entlüftungsanlage sollen in die Wohnungen rein. Optisch wird sich an der Fassade aber kaum etwas verändern, denn diese ist denkmalgeschützt. „Wir müssen uns mit der Denkmalbehörde abstimmen“, sagt sie, während sie durch die Räume geht.

Wohnzimmer, Bad, Hauswirtschaftsraum, Arbeits- oder Kinderzimmer – die neuen Bewohner haben ordentlich Platz. Neun Wohnungen sind schon verkauft. Optisches Highlight zwischen den Bauten: ein Glasaufzug und ein offenes Treppenhaus. Das Loch für den Aufzug ist schon ausgehoben, Regenwasser sammelt sich noch unten. Wenn alles fertig ist, dann bildet das die Verbindung zwischen Tradition und Moderne.

Derweil sind die Handwerker dabei, den Neubau zu verklinkern, sie sind mittlerweile im zweiten Obergeschoss angekommen. Währenddessen Jens Stehmeier eine erste Lage auf dem Dachvorsprung verlegt, damit alles langsam dicht wird. „In 14 Tagen sollte das Dach dicht sein. Dann ist es egal, ob es regnet“, sagt Kreis und schmunzelt. Ansonsten sind die Wände in den Wohnungen bereits fertig hochgezogen, die Aufteilungen sind klar. Als nächstes kommt der Installateur, um unter anderem die Leitungen für die Fußbodenheizung zu verlegen, und der Elektriker. „Ende Juni soll verputzt werden“, kündigt Kreis an. Daher seien die Besitzer nun gerade fleißig beim Aussuchen ihrer Küchen und Sanitäranlagen.

Nebenan im Altbau wird noch aufgeräumt, zwar wurden auch hier schon Stahlträger verbaut und eine Decke neu eingezogen. Aber vor allem die alten Holzbalken müssen weichen. Sie sind einfach zu morsch. „Hinter jeder Wand steckt eine Überraschung“, nimmt es Kreis mit Humor. „Wir haben im September angefangen mit dem Entkernen“, ergänzt Bauherr Markus Kreis. Zuvor wurde das Projekt eher stiefmütterlich behandelt. „Wir hatten andere und da lief die Schauburg nebenher“, gibt Birgit Kreis zu. Mit dem Bauantrag ging alles dann ganz schnell, „dann nahm alles Fahrt auf“.

Auch ein Erinnerungsstück an die jüdische Vergangenheit wird sich am oder bei dem Gelände wiederfinden. Denn zwischen Neu- und Altbau gibt es eine Fläche, die noch genutzt werden soll. Dort soll etwas daran erinnern, dass das Bethaus vor mehr als 100 Jahren dort stand.