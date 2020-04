Die letzte Einnahme: Schaustellerfamilie Stummer wartet seit dem Winterdorf in Bruchhausen-Vilsen sehnlich auf Einkünfte. Doch bis zum 31. August wird es wohl keine Volksfeste geben. (Janina Rahn)

Bruchhausen-Vilsen. Wenn draußen die Blumen erblühen und der Frühling erwacht, zieht es viele Menschen ins Freie. Bei einem Spaziergang Sonne tanken und die frische Luft genießen: Das ist auch in Corona-Zeiten möglich, allerdings nicht auf den beliebten Frühlingsfesten. Diese finden dieses Jahr nicht statt, die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich zu untersagen.

Ein Schlag ins Kontor für alle Schaustellerbetriebe. Sorgenvoll beobachtet Henry Stummer jun. jun. die Lage. Bereits seit fünf Generationen ist die Familie Stummer im Schaustellergewerbe tätig, eine derartige Krise habe er selber noch nicht erlebt.

Aktuell befindet er sich auf dem Familienhof in Bruchhausen-Vilsen. Die Stummers überbrücken die brotlose Zeit mit der Großabnahme ihrer Fahrgeschäfte. „Die müssen ohnehin regelmäßig vom TÜV überprüft werden“, sagt Stummer. Ihm kribbelt es in den Händen, er will loslegen, die Saison hätte unter normalen Umständen schon längst begonnen. „Wir sind so lange zu Hause wie noch nie. Sonst sind wir immer viel unterwegs“, berichtet er. Die Stummers seien echte Schausteller, „uns zieht es immer raus“, man könne nie lange sesshaft sein.

Einerseits zeigt er Verständnis für die Ausgangsbeschränkungen und die Veranstaltungsverbote. „Die Gesundheit geht vor, das ist klar“, erklärt Stummer. Auf der anderen Seite plagen ihn wirtschaftliche Existenzängste. Seine letzten Einkünfte stammen noch aus dem Dezember von den Weihnachtsmärkten. Der Zeitraum, den er ursprünglich ohne Einnahmen eingeplant hatte, sei längst schon vorbei, berichtet er. Dank der staatlichen Soforthilfe könne er drei Monate überbrücken, bis Ende August reiche das Geld aber auf keinen Fall.

„Wir hoffen, dass wir weitere Unterstützung erhalten“, betont Stummer, andernfalls drohe ihm und seiner Schaustellerfamilie die Pleite. „Wir sind eine große Familie und halten zusammen“, sagt er. Einige seiner Branchenkollegen stünden jedoch bereits am Rande der Zahlungsunfähigkeit.

Nicht nur die Schausteller selber sind vom Veranstaltungsverbot betroffen, auch Arbeitsplätze fallen weg. Zwei Saisonarbeitskräften habe Stummer absagen müssen, und sein Onkel habe vier Beschäftigte, die sich auf dem Hof um dessen Fahrgeschäfte gekümmert haben, weggeschickt. „Und die Lieferanten bekommen auch keine Aufträge mehr“, ergänzt Stummer, der selber zwei Verkaufsstände betreibt.

Er hebt die wirtschaftliche Bedeutung der Volksfeste für die Kommunen hervor und zitiert den Marktmeisters der Cannstatter Wasen in Stuttgart. Nach dessen Studie erbringt jeder Festbesucher den öffentlichen Kassen im Durchschnitt fünf Euro an Steuereinnahmen.

Doch für Stummer ist auch die soziale Bedeutung von Volksfesten von Belang. „Die Menschen können dort ihre Alltagssorgen vergessen“, sagt er. Dies hält er in der aktuellen Krisenzeit für besonders wichtig. Umso kritischer sieht er daher die Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dieser sagte vor Kurzem über ein mögliches Ende des „Lockdowns“: „Das, was sicherlich als Letztes wieder möglich ist, das ist im Zweifel die Party und das Volksfest.“ Bei solchen Veranstaltungen sei das Ansteckungsrisiko besonders hoch.

Genau dies glaubt Stummer nicht: „Volksfeste finden auf sehr großen Plätzen, unter freiem Himmel und damit an frischer Luft statt“, unterstreicht er. Er bezweifelt, dass die Ansteckungsgefahr auf einem Volksfest derart hoch ist, dass sie seine dauerhafte Absage rechtfertigt.

Außerdem wenden sich die Frühlingsfeste aus Stummers Sicht vor allem an ein Familienpublikum. Es müsse dort kein Saufgelage dicht an dicht geben, betont er. Dass beispielsweise ein Einkaufszentrum wie die Bremer Waterfront wieder geöffnet haben könnte, während Volksfeste im Freien weiterhin untersagt seien, kann der Schausteller nicht nachvollziehen. „Das sehe ich absolut nicht ein“, schimpft er.

Stummer hält die Veranstaltung von Volksfesten auch in Pandemie-Zeiten für sinnvoll: Mehr Sanitäranlagen, Desinfektionsstationen, die Nutzung von Masken und die Verpflichtung des Personals auf Abstandsregeln würden seiner Meinung nach die Infektionsgefahr für die Besucher deutlich reduzieren. „Wir Schausteller würden das sicherstellen“, sagt er. Dass die Bundesregierung ihre Verbotsregelung für Großveranstaltungen wieder lockern könnte, danach sieht es derzeit allerdings nicht aus.