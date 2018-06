Im Krankenhaus: Chiara (Amélie Fromm, Mitte) bekommt Besuch von ihren Zimmernachbarn Benni (Justus Flämig) und Lotta (Anneke Schmidt). (Dominik Flinkert)

Syke. Chiara fällt nach einem Autounfall ins Koma. Sie sieht sich selbst bewusstlos am Unfallort liegen. Die dramatische Szene untermalt das Lied "Dangerous" von David Guetta. Chiara kommt ins Krankenhaus. Lucy, eine langjährige Freundin besucht sie. Die beiden Mädchen blicken auf gemeinsame Urlaubstage zurück. Später stehen Chiaras Geschwister und ihre Oma am Krankenbett, die sich bei Chiara immer so jung fühlt. Mit diesen Szenen beginnt das Musical "Stay", das mehr als 50 Gymnasiasten aus den Jahrgangsstufen fünf bis elf am Donnerstag, 14. Juni, ab 19 Uhr im Syker Theater aufführen.

Die Zuschauer erfahren, welche schrägen Geschäfte im Krankenhaus ablaufen, wie die Best Friends dort eine positive Stimmung verbreiten, was es mit den Mobbern auf sich hat, ob Chiara gerettet werden kann, was im Altenheim von Oma Reichenstein passiert und was Chiaras Schwester Jana träumt. Darüber hinaus lernen sie auch Chiaras Freunde kennen – langjährige, aktuelle, aber auch solche, die ungeahnt welche werden. Die Angehörigen von Chiara versuchen, ausreichend Geld für eine neue Behandlungsmethode aus Amerika zusammen zu bekommen.

Die Gymnasiallehrerinnen Imke Büscher und Ines Lücke haben das Musical ein Jahr lang mit der Musical-AG und The Small Band – beides Arbeitsgemeinschaften des Gymnasiums – einstudiert. Im Syker Theater übten sie zum ersten Mal am Montag. Fürs Bühnenbild nutzten sie unter anderem einen Teil eines demolierten Autos und ein Krankenhausbett. Büscher erzählt, sie habe das Autowrack von einem Schrotthändler geschenkt bekommen und das Krankenhausbett von den Berufsbildenden Schulen geliehen. Für die Bühne präparierten die Techniker Moritz Volkmann, Gereon Poelmann, Martin Ortmann, Quentin Weber und Mina Kaczmarek den Unfallwagen.

"Die Schüler sind toll. Sie haben schon so viel Zeit an ihren Wochenenden investiert", schwärmt Büscher. Und nicht nur ihr macht die Arbeit Spaß, sondern auch den Schülern. Amélie Fromm und Hannah Willker teilen sich die Hauptrolle in dem Musical. Amélie spielt Chiara, Hannah Chiaras Seele. Bei einem Musical-Projekt der Schule macht Amélie schon zum zweiten und Hannah zum dritten Mal mit. Die Achtklässlerin Amélie hat diesmal eine noch größere Rolle übernommen. Hannah sagte: "Das macht super viel Spaß, weil ich gerne singe und schauspielere." Neben den beiden Mädchen sind auch viele andere Schüler nicht zum ersten Mal bei den Musical-Proben dabei, Freundschaften entwickelten sich. So hat Amélie festgestellt: "Es ist schon so wie eine zweite Familie." Sie verbrachte mit ihren Mitschülern unter anderem mehrere Tage in Verden, um auch dort zu üben.

Die Handlung des Musicals haben sich die Schüler selbstständig ausgedacht. Zu Beginn jedes Schuljahres besprechen die Nachwuchsschauspieler und -musiker seit vier Jahren, worum sich das Stück ungefähr drehen soll. In dieses Grundgerüst fließen nach und nach weitere Ideen ein. Die Schüler überlegen sich, zu welchen Szenen Lieder passen. Büscher unterstützt die Gymnasiasten vor allem bei den Texten zu jeder Rolle, Lücke dirigiert die Band und hilft bei den Choreografien. Am Ende kam diesmal ein Drama dabei heraus, das bewegende Momente zwischen Verzweiflung und Hoffnung darstellt. Es geht um die täglichen Sorgen, um Liebe, Mobbing, Geld und familiäre Probleme. Tanz, Show und skurrile Nebenhandlungen sorgen für eine gute Unterhaltung der Zuschauer.

Eine Eintrittskarte für das Musical kostet fünf Euro; ermäßigt drei Euro. Karten erhalten Interessierte in der Buchhandlung Schüttert, Schlossweide 1, in Syke und an der Abendkasse im Theater.