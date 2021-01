Auch Alkohol- und Drogenkonsum bei Schülern ist Thema des Präventionsprojektes "Communities That Care". (Alexander Heinl/dpa)

Bassum. Fast zwei Jahre ist es her, dass Anne-Kathrin Heinze ihre Arbeit für CTC aufgenommen hat. Die ersten Ergebnisse über die Studie „Communities That Care“ (deutsch: Gemeinschaften, die sich kümmern) stellte sie nach etwas mehr als einem Jahr im Schulausschuss im Sommer vor. Nun gibt es den nächsten Sachstandsbericht, den Heinze in der nächsten Sitzung des Schussausschusses am Dienstag, 19. Januar, ab 19 Uhr vortragen wird. Wie bereits die Sitzung des Sozialausschusses wird auch diese aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdown virtuell stattfinden.

Die Zusammenarbeit der Angebote vor Ort besser koordinieren, Überschneidungen vermeiden und neue Projekte entwickeln, die auf die Kinder und Jugendlichen in Bassum zugeschnitten sind – all das sind die Vorteile, die CTC mit sich bringt. Kurz gesagt: Die Präventionsarbeit in der Lindenstadt soll dadurch besser und langfristiger gemacht werden. Dazu wurden bereits Schülerinnen und Schüler per Fragebogen gefragt, um zu schauen, wo es derzeit in Bassum hakt. Die Zielgruppe lag dabei zwischen elf und 16 Jahren, die Fragen behandelten etwa Drogen, Alkohol, depressive Gefühle, Toleranz oder Lebensqualität.

Was gut, was nicht so gut läuft

Heinze sagte in einem Gespräch mit dem Syker Kurier vor einigen Monaten, dass Bassum voll im Schnitt liege. „Natürlich gibt es wie überall Dinge, die prima laufen, andere hingegen weniger gut. Grundsätzlich scheint es den Kindern und Jugendlichen gut zu gehen“, berichtete sie. Dennoch gibt es auch Probleme, wie etwa ein Drittel, das angegeben hatte, depressive Gefühle zu haben. „Wichtig ist dabei allerdings, dass sich diese Negativität nicht verfestigen darf“, betonte Heinze. Die vergangenen Monate wurden dafür genutzt, um zu eruieren, welche Präventionsangebote es nun in Bassum gibt. „Vielleicht gibt es Angebote doppelt oder welche, die gar nicht angenommen werden. Dabei wollen wir auch in den Austausch mit den Kindern gehen und sie fragen, was sie sich wünschen“, erklärte Heinze.

Darüber hinaus wird es um den Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 für die dem Schulausschuss zugeordneten Produkte gehen. Dabei diskutieren die Mitglieder unter anderem über die Investitionen an der Grundschule Mittelstraße (Schallschutz und Beleuchtung Foyer) und Nordwohlde (Sanierung Gebäude).



Die Sitzung ist öffentlich, interessierte Einwohner müssen sich anmelden, um einen Link per Telefon oder E-Mail anzufordern, um die Sitzung verfolgen zu können. Dazu stehen Simone Weßels (E-Mail: wessels@stadt.bassum.de; Telefon: 0 42 41 / 84 83) oder Astrid Weidemann (E-Mail: weidemann@stadt.bassum.de; Telefon: 0 42 41 / 84 81) zur Verfügung.