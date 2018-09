Die eine oder andere Wortmeldung gab es beim Tag der Kirchenvorstände in Bassum ebenfalls. In ganz verschiedenen Themenbereichen tauschten sich die Teilnehmer aus. (Jonas Kako)

Bassum. „Sie können zwei Workshops besuchen. Bitte tragen Sie die Nummern der Angebote ein, die Sie am meisten interessieren. Wir geben uns Mühe, alle Wünsche zu berücksichtigen.“ Mit dieser Aufforderung bewarben der Superintendent im Kirchenkreis Syke-Hoya, Jörn-Michael Schröder, und der stellvertretende Superintendent im Kirchenkreis Diepholz, Michael Steinmeyer, den gemeinsamen „Tag der Kirchenvorstände“ am Sonnabend auf dem Gelände der Stiftskirche St. Mauritius und St. Viktor in Bassum.

Nach den Wahlen der Kirchenvorstände in 51 Gemeinden der Kirchenkreise Syke-Hoya und Grafschaft Diepholz in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover waren sich beide Superintendenten einig: „Wir wollten ein solches Treffen für viele Engagierte, die bereits alte Bekannte in der Zusammenarbeit geworden sind, aber auch die neu gewählten Kirchenvorstandsmitglieder zum dritten Mal koordinieren". Durch den Neubau des Gemeindehauses versprachen sich Schröder und Steinmeyer einen interessanten Workshop-Morgen bei guter Atmosphäre in und um die baulichen Anlagen des Kirchengrundstückes. Beide sollten Recht behalten.

Tipps und Wissenslücken

Zwölf Workshops standen zur Auswahl, und schon bei der Anmeldung hatten sich die etwa 200 Besucher für die Teilnahme an zwei dieser Angebote entschieden. Gut vorbereitet boten die Veranstalter die Workshops in der Kirche, dem alten und neuen Gemeindehaus, der Kindertagesstätte „Rentei“ und der Friedhofskapelle an. Nach der Begrüßung und einer Andacht in der Bassumer Kirche starteten die Gäste zu ihren in den Zeiten von 9.30 bis 11 Uhr und von 11.30 bis 13 Uhr stattfindenden Seminaren. Je nach Interessenlage konnten die Teilnehmer Tipps mit nach Hause nehmen, aber auch erfahren, auf welchem Gebiet noch Wissen fehlt.

Im Angebot standen folgende Themen: Lebendiger Gottesdienst als Aufgabe des Kirchenvorstandes, Geistliche Gemeindeentwicklung, Lust statt Last – gelingende Kirchenvorstandssitzungen, Friedhofsgestaltung, Friedhofsverwaltung, Haushalt und Finanzen und Bauverwaltung. Großes Interesse gab es auch bei den Themen Personalführung und Mitarbeiterrecht, Freiwilligenmanagement, Fundraising, Gemeinde aufbauen, Unsere Zukunft: Jugendarbeit, Diakonie vor Ort und die Kindertagesstätte als Teil der Gemeinde. 19 Fachkräfte referierten zu den einzelnen Themen, gaben Erklärungen zu den unterschiedlichsten Satzungen ab, berichteten auch aus ihrem jeweiligen Arbeitsalltag und gingen auf gestellte Fragen näher ein.

Die große Zufriedenheit über den Verlauf des Vormittags war bei den Teilnehmern deutlich herauszuhören. „Nach sechs Jahren Kirchenvorstandsarbeit bin ich wiedergewählt worden und konnte heute mein Wissen auffrischen und auch neue Infos mit nach Hause nehmen“, erzählte Helmut Sander-Wintermann aus Brockum. „Für mich war der Workshop ,Kindertagesstätte' als Teil der Gemeinde ganz klarer Gesprächsfavorit. Bei uns wird nämlich gerade eine solche Einrichtung gebaut, und so konnte ich viele nützliche Tipps mitnehmen“, fasste Dagmar Frank aus Burlage ihre morgendlichen Inputs zusammen.

Elise war am Sonnabendvormittag mit zwei Jahren die jüngste Teilnehmerin in der Bassumer Kirche. Der wohl älteste Teilnehmer konnte mit 81 Jahren glänzen. Lina Hannekum aus Bassum und Matti Ertel aus Harpstedt gehörten altersmäßig mehr zu den jüngeren Workshop-Besuchern. Auf einem dunkelrotem T-Shirt erkannte man ihr Anliegen schon in großen Buchstaben. Jugendkonvent Syke-Hoya stand dort aufgedruckt. „Um den Altersdurchschnitt der kirchlich Interessierten nach unten zu drücken, müssen Veränderungen her. Wir wissen, dass wir etwas verändern müssen, tun aber nichts, heute wollen wir die ,Alten' mal etwas aufmischen“, so Matti Ertel lächelnd. „Ich hatte mich für den Workshop ,Unsere Zukunft: Jugendarbeit' eingetragen und über unsere Jugendarbeit berichtet“, so Ertel weiter.

Mit dem Abschlussimpuls, die Erfahrungen des Vormittags in den Heimatgemeinden mit einzubringen und Freude an ihrer Kirchenvorstandsarbeit zu haben, entließen die beiden Superintendenten die Besucher.