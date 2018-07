Zum Ausklang des Tages wurde am Sonnabend auf dem Tarmstedter Ausstellungsgelände fröhlich gefeiert. In der Zelt-Disco lud das DJ-Team von "The Music-Station" die Besucher mit einem abwechslungsreichen Partymix zum Tanz ein. Gerne traf man sich auch bei einer Bratwurst und Bier am Marktplatz vor dem Riesenrad. Die Fotostrecke zeigt Eindrücke des Abends.