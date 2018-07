Johann Gerdes (rechts) muss in diesen Tagen so einiges regeln auf dem Tarmstedter Messegelände. Am Freitag wird die Landwirtschafts- und Verbraucherausstellung eröffnet. (Fotos: Johannes Heeg)

Der Mann geht auf die 80 zu, aber die Leiter klettert Peter Schlohen behende hoch wie ein Junger. Sein Ziel sind die Abfalltonnen im Zwischendeck der grünen Halle auf dem Ausstellungsgelände, in der fast alles Material gelagert wird, was für die vier tollen Tage gebraucht wird, die die Tarmstedter Ausstellung dauert. Zusammen mit einem Kollegen, auch dieser ist Rentner, kleidet der 78-Jährige ausgediente Ölfässer mit blauen Plastiksäcken aus. 200 Mal machen die Männer das, vielleicht sind es auch 250 Tonnen, die sie anschließend auf dem 18 Hektar großen Gelände am Wendohweg verteilen.

Peter Schlohen gehört zur Rentnergang, einer unentbehrlichen Truppe, die ehrenamtlich schon Wochen vor der Ausstellung ihre Arbeit aufnimmt. Anfang Mai gehe das immer los, mit Arbeiten wie Rasen mähen, Zaun reparieren, Masten streichen. Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils halbe Tage, sagt Schlohen. Das Arbeitspensum steigt, je näher der Eröffnungstermin rückt, und in der Aufbauwoche, die am Montag vor der Eröffnung beginnt, sind die Rentner jeden Tag im Einsatz. "Am Montag haben wir 30 Fahnenmasten im Dorf aufgestellt", sagt Schlohen. Und während der Ausstellung vom kommenden Freitag, 6. Juli, bis Montag, 9. Juli, ist er jeden Tag um 5.30 Uhr auf dem Platz, um die Abfalltonnen zu leeren.

Früher war der gebürtige Tarmstedter Postzusteller. Kaum war er mit 62 in Rente gegangen, wurde er für die Ausstellung rekrutiert. "Horst Obert hat mich gefragt, ob ich mitmachen will", erzählt er. Der frühere Landwirt gehörte 41 Jahre lang zu diesem Team, ehe er 2014 mit 86 Jahren ausschied. Schlohen musste nicht lange nachdenken, denn wie so viele Tarmstedter ist er groß geworden mit der Ausstellung. In den Anfangsjahren ab 1949 hatte er die Großveranstaltung praktisch vor der Haustür, denn er wohnt an der Hauptstraße gegenüber dem einstigen Ausstellungsgelände.

Während Schlohen so in seinen Erinnerungen kramt, sitzt Johann Gerdes startbereit in einem giftgrünen Gefährt, das farblich zu seinem Poloshirt passt. Gerdes ist für die Infrastruktur der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse zuständig und in diesen Tagen ein sehr gefragter Mann – und daher nahezu pausenlos unterwegs. Gerade sei irgendwo ein Erdkabel angebohrt worden, berichtet er zwischen zwei Telefonaten. Und schon hat er wieder das Handy am Ohr und teilt dem Anrufer mit, dass der Messwagen unterwegs sei.

Elektrisch übers Gelände

Und auch Gerdes setzt sich in Bewegung. Während der Fahrt erzählt er, dass öfter auch schon mal Wasserleitungen getroffen würden, beispielsweise von einem langen Erdnagel beim Aufbau einer der großen Zelthallen. Sein Fahrzeug, das aussieht wie eine Mischung aus Golfcaddy und Quad, trägt vorne die Aufschrift "Ausstellungsleitung" und bewegt sich fast geräuschlos, denn es hat einen flüsterleisen Elektroantrieb. Dass man sich während der Fahrt trotzdem anstrengen muss, den Beifahrer zu verstehen, liegt an der Geräuschkulisse auf dem Gelände. Überall wird gehämmert, gebohrt oder gesägt, große Sattelschlepper fahren riesige Mähdrescher und Traktoren zu den reservierten Plätzen, und nach und nach trudeln auch die Verkaufsanhänger und Messe-Container ein. Das Riesenrad, das sich ab diesem Donnerstag über das Gelände erhebt, ist bereits am Montag als Puzzle angeliefert worden. Noch früher angekommen sind die Zelthallen, denn sie müssen als erstes aufgebaut werden. Einige von ihnen kamen direkt nach dem Hurricane-Festival aus Scheeßel.

Zwar beginnt die Aufbauwoche offiziell am Montag vor der Eröffnung, doch halten sich nicht alle der 750 Aussteller daran. "Am Sonntagnachmittag hat mich einer vom Sofa geholt", berichtet Gerdes. Der ist zum Glück nicht von der dogmatischen Sorte, sonst hätte er diesen ehrenamtlichen Job nicht schon zehn Jahre lang machen können. "Also bin ich eben rüber und hab' ihn eingewiesen", sagt der 71-jährige Tarmstedter, der bis zu seiner Pensionierung 2007 technischer Angestellter bei der Gemeinde Langwedel war. Sagt's und packt auf die kleine Ladefläche seines Elektroflitzers eine Fritzbox für den kostenlosen WLAN-Hotspot, den es erstmals auf der Ausstellung geben wird.

So freundlich Gerdes auch auftritt, manchmal müsse er auch mal deutlich werden, sagt er. So wie bei jenem Bratwurstbudenbetreiber, der seinen Wagen zu dicht am Weg abgestellt hatte. "Die Verkaufsklappe hatte zu weit in den Weg geragt, das ging nicht", so Gerdes, der auch verschärft ein Auge auf die Rettungswege hat, die natürlich alle frei bleiben müssten. Derzeit ist der Pensionär zwischen 8 und 19 Uhr auf dem Gelände anzutreffen, während der Ausstellung auch noch länger. Drei Liter Wasser trinke er an diesen heißen Tagen, das sei wichtig. Abends dürfe es zur Entspannung auch gerne mal ein Absackerbierchen sein. Dass er trotz der permanenten Anspannung so locker wirkt, erklärt Gerdes so: "Ich kenne das ja alles. Wir sind ein tolles Team und versuchen, auftretende Probleme ganz unaufgeregt zu lösen." Wie bei allen vom Messeteam sei auch bei ihm viel Idealismus im Spiel.