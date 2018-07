Ralf Boeck vertritt seit 16 Jahren die Landtechnik-Firma Horsch auf der Tarmstedter Ausstellung. Das Unternehmen ist im bayerischen Schwandorf zu Hause. Die Firma stellt landwirtschaftliche Geräte für die Bodenbearbeitung und Sätechnik her. (Irene Niehaus)

Die Agrarmesse ist vorbei, nun ist Zeit, bei einigen der 750 Aussteller nachzufragen, wie gut die Geschäfte liefen und mit welchen Eindrücken sie von der Tarmstedter Ausstellung nach Hause fahren. Ihre Bilanz fällt durchwachsen aus.

Gerd Evers ist aus dem ammerländischen Bad Zwischenahn nach Tarmstedt gekommen. Er handelt mit Stalltechnik für Kühe, mit Liegeboxen, Fressgittern und auch Gülleanlagen. Vier erfolgreiche Tage liegen hinter ihm, sagt er. Evers' Stimmung steigt mit dem Milchpreis. "Dieses Jahr klagen die Milchbauern nicht mehr", berichtet der Händler, der seit 40 Jahren die Messe besucht. Die Durststrecke ist gestoppt, viele Betriebe wollen jetzt investieren und wachsen. Die schlechten Jahre mit hohen Einbußen liegen hinter Evers. Auf ein Drittel seien zwischen 2014 und 2017 die Umsätze seiner Firma, zu der 25 Mitarbeiter gehören, eingebrochen. Endlich kann Evers wieder aufatmen. Die Messe nutzen seine Kunden, um sich über sein Sortiment zu informieren. Sie kaufen in aller Regel aber erst später, in den Monaten bis Weihnachten. Zehn Prozent seines Umsatzes rechnet er seinem Stand auf der Tarmstedter Ausstellung zu.

Kontaktpflege ist das A und O

Während die Milchkrise vorbei ist, hat es jetzt aber die Ackerbauern erwischt. Wegen der andauernden Trockenheit spitzt sich die Situation auf den Feldern und auf dem Grünland mehr und mehr zu. Das bekommen Firmen wie Horsch auf der Messe hautnah mit. Horsch ist aus dem bayerischen Schwandorf nach Tarmstedt gekommen. Die Firma stellt landwirtschaftliche Geräte für die Bodenbearbeitung und Sätechnik her und setzt mit etwa 1600 Mitarbeitern rund 400 Millionen Euro pro Jahr um. „Wir hatten viele Gespräche mit Landwirten, und viele konfrontierten uns mit ihren Sorgen", berichtet Gebietsleiter Ralf Boeck. Kontaktpflege sei das A und O für die Messepräsenz seiner Firma, und Tarmstedt gehöre für sie zu den zehn wichtigsten regionalen Plattformen deutschlandweit. Zudem glänze sie durch günstige Standgebühren und einen unkomplizierten Umgang mit der Messeleitung. Allerdings habe er festgestellt, dass das Fachpublikum mit den Jahren weniger werde, die Anzahl der Betriebe nehme ja überall ab.

Weniger Bauern als sonst suchten auch den Messestand von Tiemann-Landtechnik auf. "Das war unterdurchschnittlich, das Fachpublikum hat am Sonnabend und Sonntag gefehlt", erzählt Thomas Mauer, Geschäftsführer Vertrieb. Grundsätzlich sei er aber zufrieden. Tiemann handelt mit Maschinen von John Deere und Kuhn. Den mangelnden Regen, die schlechtere Stimmung unter Ackerbauern und Rinderhaltern macht er für das verhaltene Interesse der Bauern verantwortlich. Aber nicht nur. "Wir hatten in den letzten Jahren ständig mit Wachstumsraten zu tun, der Markt ist dann auch mal gesättigt." Außerdem dämpft er die Erwartungen an die Landtechnik. "Das Rad wird ja auch nicht immer neu erfunden."

Das sagt auch Thomas Biber, dessen Firma in Pattensen Hersteller wie Brantner, Dücker, TP Linddaner und Brielmaier vertritt. "Wenn die Messe nur alle zwei Jahre wäre, hätte ich persönlich kein Problem damit." Denn es gebe ja nicht immer Neuheiten. Trotz der Zurückhaltung der Ackerbauern sei er mit den vier Messe-Tagen in Tarmstedt zufrieden. "Wir haben vier bis fünf Maschinen verkauft, die eigentlichen Geschäfte kommen hinterher", sagt Geschäftsführer Biber.

Karsten Burock und Steve Krombholz vertreten als technische Vertriebsleiter die kleine Achimer Firma H & R-Aufzüge. Sie fertigt und installiert Lifte. Mit der Resonanz auf der Tarmstedter Ausstellung sind sie zufrieden und fahren mit einer ganzen Reihe von konkreten Anfragen zurück. Die Firma profitiert vom Bauboom, leidet aber unter dem Fachkräftemangel, berichten die beiden.

Als Ein-Mann-Unternehmer war Ferdinand Büsching erstmals mit seinen Strandkörben auf der Messe. "Ich bin nicht enttäuscht worden und fahre mit einem ordentlichen Ergebnis nach Hause."