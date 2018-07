Ihre Runde über das Messegelände führte Ministerin Barbara Otte-Kinast auch an den EWE-Stand. Mit dabei (von links): die Messechefs Frank Holle und Dirk Gieschen sowie EWE-Technik-Vorstand Urban Keussen. (Maximilian von Lachner)

Tarmstedt. Geht es um Landwirtschaft, geht es ganz häufig auch ums Wetter. So richtig gut ist's eigentlich nie, zumindest könnte es immer noch besser sein. Bei der Tarmstedter Ausstellung ist das ganz ähnlich. Das meiste findet unter freiem Himmel statt. Scheint Anfang Juli die Sonne, ist es schnell zu warm. Aber Regen kann man auf dem Ausstellungsgelände auch nicht gebrauchen. Zur Eröffnung der 70. Tarmstedter Ausstellung am Freitag allerdings war es ausnahmsweise mal perfekt: Ein bedeckter Himmel am Vormittag und gnädiger Sonnenschein am Nachmittag stimmten die Organisatoren mit Blick auf die Besucherzahlen am Wochenende zuversichtlich. Der Start hätte kaum besser laufen können.

Vier Tage lang soll es dort nun rund gehen. Die "Tarms" versteht sich als die größte regionale Freilandausstellung in Norddeutschland. Auf dem 18 Hektar großen Gelände informieren 750 Aussteller in Zelthallen und unter freiem Himmel über Neuheiten aus Landwirtschaft, Tierzucht, Freizeit, Touristik, Haus und Garten. In den Gastronomiezelten ist außerdem so manche Party angekündigt. Man könnte es also krachen lassen, wenn man denn wollte.

Ein Ort zum Geschäftemachen

100 000 Menschen sollen bis Montagabend den Weg auf diesen großen Rummelplatz finden. Fragt man die Messe-Macher, dann dürfen es gern noch mehr werden. 800 Besucher zumindest waren schon am Freitagvormittag da. Zur Eröffnung im Festzelt hatten die Veranstalter neben ihrem Ehrengast, Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), auch etliche weitere Funktionäre aus der Politik und dem Agrarsektor geladen. "Wir wollen ein Treffpunkt sein", sagte Messe-Geschäftsführer Dirk Gieschen im Rahmen seiner Begrüßung, und er ergänzte: "Hier muss man sein!"

Gieschen hatte dabei gar nicht so sehr den Rummelplatz Tarmstedt im Blick, vielmehr will er die Ausstellung als Marktplatz verstanden wissen: "Hier geht es auch ums Geschäftemachen", die Tarms sei eine große Wirtschaftsförderungsplattform. Eine, die in der Lage sei, Trends aufzunehmen. Vielfach wurde am ersten Tag die neu installierte Biogenusshalle erwähnt, die Anbietern aus der Region die Möglichkeit bieten soll, sich mit ihren Produkten darzustellen. Aber auch auf dem Landmaschinensektor oder beim Thema Energieversorgung wollen die Anbieter in Tarmstedt zeigen, was sie haben und was sie können.

Angesichts dieses Rahmens war Festrednerin Otte-Kinast gut beraten zu betonen, dass die Bauern ein wichtiges Standbein des Standorts Deutschland darstellen. Auch mit Blick auf die vielen Vertreter aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik, die den Weg nach Tarmstedt gefunden hatten, unterstrich sie: "Die Landesregierung steht zur Landwirtschaft und zum landwirtschaftlichen Raum."

Doch es ging Otte-Kinast nicht nur ums Schulterklopfen, und Bekenntnisse allein lösen noch keine Probleme. Nachdem das Land Niedersachsen und auch die EU zuletzt festgestellt hatten, dass die Böden zu stark mit Nährstoffen belastet sind, gelte es nun zu handeln, sagte sie in ihrer Rede. Man werde die Düngeverordnung umsetzen, Risikogebiete ausweisen und eine effiziente Überwachung erarbeiten. Aber um voranzukommen, sei man auch auf das Entgegenkommen der Bauern angewiesen: "Ich erwarte von jeder Betriebsleiterin und jedem Betriebsleiter, dass sie selber einen Teil zur Problemlösung beitragen."

Auch auf anderen Gebieten, beispielsweise in der Frage des Umwelt- und Klimaschutzes, sei Otte-Kinast zufolge klar, dass das Anspruchsniveau steigen wird. Die EU-Staaten sollten ihrer Ansicht nach ihre Möglichkeiten zur Mitgestaltung nutzen. Zugleich äußerte die Ministerin die Befürchtung, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern und den Staaten auf EU-Ebene mit einem höheren Bürokratieaufwand verbunden sein wird.

Anschließend gab es Blasmusik und Erbsensuppe für die Gäste, während sich draußen vor dem Zelt das Riesenrad drehte und die ersten Geschäfte abgeschlossen wurden. Das Wetter hielt sich, und das war gut für die Messe. Den Preis für diesen Sonnenschein werden am Ende aber wohl auch wieder die Bauern zahlen, wie der Rotenburger Landrat Hermann Luttmann bemerkte: Die große Trockenheit der vergangenen Wochen werde für massive Ernteausfälle sorgen. Der Gerste-Ertrag sei jetzt schon schwach, dem Hafer drohe der Totalausfall und auch der Mais sei in Gefahr. Schlechte Aussichten also für dieses Jahr. Aber diese Sorgen kann man sich dann am Dienstag wieder machen. Wenn die Messe vorüber ist.

Weitere Informationen

Die 70. Tarmstedter Ausstellung ist bis Montag, 9. Juli, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der sogenannte Marktplatz mit gastronomischen Angeboten sogar bis 22 Uhr. Erwachsene zahlen neun Euro pro Einzelkarte und 18 Euro pro Dauerkarte, die Familienkarte kostet 21 Euro. Die Zufahrt in Tarmstedt ist ausgeschildert.