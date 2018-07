Ricarda Rabe befasst sich bei der Landeskirche mit der Landwirtschaft. (André Fesser)

Wer Landwirt ist, hat auch mal Sorgen. Gerade in diesen Wochen könnten sie wieder zunehmen. Die Trockenheit lässt die Ernteerträge schrumpfen, manch einer gerät in Existenznot. Wer in einer solchen Situation nicht aufgefangen wird von der Familie oder Freunden, um Strategien zu entwickeln, wie die Situation zu bewältigen ist, kann daran womöglich zerbrechen. Daher haben verschiedene Träger in Deutschland schon vor zwei Jahrzehnten landwirtschaftliche Sorgentelefone eingerichtet, an die sich Bauern in Not wenden können. Auf der Tarmstedter Ausstellung hat die Evangelische Landeskirche Hannover ihr Angebot vorgestellt.

Die Art der bäuerlichen Sorgen kann vielfältig sein: Mal geht es um die Ernte, mal um die Ehe. Mal stehen finanzielle Schwierigkeiten im Vordergrund und mal die Zukunftsplanung. Kennzeichnend sei, dass es meist mehrere Probleme sind, die miteinander verbunden sind, sagt Ricarda Rabe, Referentin für Landwirtschaft bei der Landeskirche und dort für Sorgentelefon und Familienberatung zuständig. Ein Klassiker sei der Vater-Sohn-Konflikt: Vater hat den Hof aufgebaut und will ihn zu seinen Bedingungen an den Nachwuchs übergeben. Doch der Junior will die Dinge anders anpacken als der Senior, vielleicht will er beruflich sogar was ganz anderes machen. "Oberflächlich betrachtet geht es nur um die Betriebsübergabe, dahinter verstecken sich aber viele weitere Probleme", so Rabe. Häufig gehe es um mangelnde Wertschätzung – innerfamiliär, aber auch gesellschaftlich: "Das subjektive Empfinden der Landwirte ist: Wir sind an allem schuld."

Die anonyme Beratung am Telefon oder in Form einer Familienberatung mit Hausbesuchen könne diese Probleme nicht lösen. "Aber wir können den Menschen helfen, selbst einen Weg zu finden. Es geht darum, eigene Ideen zu entwickeln." Manchmal müsse man nur einen Anstoß geben. Die Berater hätten allesamt einen landwirtschaftlichen Hintergrund und seien geschult, die richtigen Fragen zu stellen. Manchmal reiche es schon aus, die Kommunikation in den betroffenen Gruppen wieder in Gang zu bringen. "Es gibt Familien, die haben seit Monaten nicht miteinander gesprochen", sagt Rabe.

Etwa 20 Familienberatungen habe es in ihrem Bereich im vergangenen Jahr gegeben. Am Sorgentelefon gab es 60 bis 70 Anrufe. Dort gehe es anonym zu, daher erfahre man in aller Regel nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, sagt Rabe. "Es gibt aber Fälle, bei denen unsere Berater am Ende das Gefühl hatten, dass es was gebracht hat."

Das anonyme Sorgentelefon (04402/ 844 88) ist montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr erreichbar. Die ländliche Familienberatung hat die Telefonnummer 05407/ 506 261.