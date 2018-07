Rainer Fortmann zeigt auf der Tarmstedter Ausstellung einige seiner Alpakas. Die aus den südamerikanischen Anden stammenden Tiere sind wegen der günstigen Eigenschaften ihrer Wolle sehr geschätzt. (Fotos: Christian Kosak)

Mehr als tausend Tiere soll man auf der Tarmstedter Ausstellung betrachten können. Vier von ihnen haben einen ziemlich langen Hals, eine sehr weiche Wolle, stammen ursprünglich aus den südamerikanischen Anden und gehören Rainer Fortmann, einem Landwirt aus Ganderkesee, der ziemlich viel über seine Alpakas erzählen kann.

Chester beispielsweise hat er kastrieren lassen, weil seine Wolle nicht fein genug ist und zu wenig Locken hat. „Mit dem sind wir genetisch in eine Sackgasse geraten“, sagt der 66-Jährige, der auch 60 Kühe hält und schon mal eine eigene Hofmolkerei betrieben hat. Zuchtziel sei „ein starker Crimb“, so Fortmann, das sind die Locken der Alpakas. Je mehr Crimb, desto mehr Volumen hat die Wolle und desto wertvoller ist sie. Ein 100-Gramm-Knäuel bester Qualität kostet bei ihm 25 Euro. Drei bis fünf Knäuel braucht es für einen Pullover. Er selbst schwöre auf Alpaka-Socken, denn damit seien Schweißfüße kein Thema mehr. Das Material sei dank seiner extrem dünnen Fasern temperaturausgleichend und nehme, anders als Funktionsstoff aus Kunststoff, den Schweiß nicht an. „Die Sachen müssen eigentlich nur über Nacht an die Wäscheleine gehängt werden. Und wenn doch eine Wäsche nötig ist, dann mit 30 Grad oder kalt“, sagt der Fachmann.

50 Tiere umfasst Fortmanns Herde im Winter, 80 im Sommer. Mitgebracht hat er noch Elvis, zusammen mit Belissimo der Liebling auf dem Messestand, und den Hengst Sunny Boy. Hengste würden in Südamerika Macho genannt, „und genau so benehmen die sich manchmal auch“. 6000 Euro und mehr koste ein Zuchttier, kastrierte Männchen, gerne auch „Hobbytiere“ genannt, seien für 2000 bis 3000 Euro zu haben, erklärt Fortmann einer Frau, die auf der Suche nach tierischen Rasenmähern ist. Im Moment habe sie Gastschafe auf ihrer Weide, möchte aber Alpakas draufsetzen. Die seien doch unkompliziert und auch mit einem Offenstall zufrieden? Fortmann bejaht, im Prinzip.

Junges Gras und Zink

Denn so ganz unkompliziert sind die Vierbeiner wohl doch nicht. „Die kriegen leicht Magengeschwüre“, sagt er, doch habe er das dank eines belgischen Tierarztes, der selbst Alpakas züchte, mittlerweile im Griff. Eine gewisse Empfindlichkeit gebe es gegenüber Parasiten wie Milben. Hier seien Mineralstoffe wie Zink hilfreich – das einzige, was seine Tiere außer jungem Gras zu fressen bekämen.

Den belgischen Tierarzt trifft Fortmann öfters bei Wettbewerben, wo beide mit ihren Tieren antreten und regelmäßig Preise einheimsen. Bei den drei bedeutenden deutschen Alpaka-Shows in Buchloe, Vilshofen und Chemnitz habe er in den letzten Jahren stets vordere Plätze belegt. Seine Tochter Madeleine, die mit einer eigenen Zucht unterwegs sei, habe neulich mit dem Vlies einiger Alpakas vier von sechs Preisen in Denver (USA) abgeräumt. Die 28-Jährige, die Landwirtschaft studiert, hat sich mit 16 in Chile das Scheren von Alpakas beibringen lassen. Seitdem schert sie nicht nur ihre Tiere und die Alpakas ihres Vaters, sondern erledigt Aufträge auch in Österreich und Polen.

Die vier in Tarmstedt zu sehenden Alpakas tragen Kopffrisuren und eine kurze Wolle an den Beinen. „Die Stelle am Rücken, wo beim Pferd der Sattel sitzt, ist beim Alpaka die Wolle erster Wahl“, erklärt Fortmann. Geschoren wird einmal im Jahr, Ende April bis Ende Juni. Zu Garn gesponnen wird die Wolle in Dänemark oder im Sauerland.

Unter die Alpaka-Züchter ist Fortmann gegangen, da war er um die 50, und in Deutschland machte gerade die BSE-Krise den Landwirten das Leben schwer. In einem Existenzgründerseminar lernte er einen Alpaka-Halter aus Ostfriesland kennen und begann sich für das Thema zu interessieren. Schließlich importierte er 18 tragende Stuten und ein Fohlen aus Chile und legte los. Unter den ersten Nachkommen war ein schwarzer Hengst, den Fortmann nach dem Bremer Fußballer Owomoyela nannte. „Das Tier habe ich in Sachsen auf plattdeutsch vorgeführt, das kam gut an“, erzählt er. Owomoyela gehöre heute noch zur Herde. Die Fortpflanzung funktioniere bei Alpakas übrigens nur auf natürlichem Wege. Da der Eisprung erst einsetze, wenn sich der Hengst nähere, sei künstliche Besamung wie bei anderen Nutztieren nicht möglich.

Spucken Alpakas eigentlich? Gelegentlich schon, sagt Fortmann, aber in der Regel bespucken sich die Tiere gegenseitig, Menschen seien selten betroffen. Richtig gefährlich werden könnten wilde Stuten, diese könnten ihre scharfen Zehen wie Waffen benutzen. „In England, Australien und Neu-Seeland werden Alpakas zur Bewachung von Schafherden eingesetzt. Da hat der Fuchs keine Chance.“