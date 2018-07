Viele Anbieter, die ihre Landmaschinen zeigen. Und viele Besucher, die sich für die wuchtigen Dinger interessieren. (Maximilian von Lachner)

Lächelnd sitzen die beiden Männer hinter dem Lenkrad, lehnen sich zufrieden zurück, reden kaum und – genießen. Ja, wer glückliche Menschen sehen möchte, findet sie ein paar Meter hoch über der Erde in der Fahrerkabine eines 200 PS starken Traktors. "Es war ein schönes Gefühl", sagt Christoph Hinck, als er wieder mit beiden Beinen auf dem Boden steht.

Schönes Gefühl? Der Mann untertreibt. Ein Bauerntraum mit viel Komfort ist es, dem er gerade entstiegen ist. Im Sommer verbringen Landwirte teilweise den ganzen Tag von morgens früh bis in die Nacht auf dem Fahrzeug. Früher war das anstrengend, aber die neuen Maschinen bieten einen ganz anderen Komfort. Wer sich auf den Stuhl fallen lässt, hat das Gefühl, aufgefangen zu werden. Solche High-Tech-Schlepper können obendrein alles, was Landwirte im Alltag brauchen. Die Fahrerkabine ist vollgestopft mit Monitoren, Joysticks, Knöpfen, sie gleicht einem Flugzeug-Cockpit, da steckt mehr drin als in einem Luxusauto. "Der macht was her", formuliert es Mark Richters norddeutsch wortkarg.

Trecker mit Sex-Appeal

Der Schlepper, der wär was für seinen Agrar-Betrieb mit den knapp 100 Hektar, auf denen er Mais und Getreide anbaut, und dem Grünland. Nächstes Jahr steht die Investition an, jetzt informieren sich Hinck und Richters über solche 200 000 Euro teuren Maschinen. "Die sollte schon 600 bis 700 Stunden im Jahr laufen, damit sie sich rechnet", weiß Hinck.

Trecker zu Filmstars machen dagegen Tammo und Jörn Gläser. Sie inszenieren Feldhäcksler und Gülletechnik wie großes Kino. Die DVDs der Filmemacher von der Ernte in Niedersachsen, Kanada oder Australien werden in fünf Sprachen übersetzt. Für die Brüder haben Landmaschinen Sex-Appeal. Die jungen Männer haben, inspiriert von ihrer Leidenschaft für Traktoren, Mähdrescher und Co, ein florierendes Unternehmen aufgebaut: Inzwischen reisen sie um die Welt, um Landwirte in den USA, Australien oder Russland bei der Arbeit zu begleiten. Sie bieten aber auch exclusive Agrarreisen nach Kanada oder Brasilien an. "Da gucken wir uns nicht unbedingt Museen an", erzählt Tammo Gläser an seinem Stand in einer der Zelthallen und lächelt.

Durch die schlendern gerade Margret Kaiser und ihre Freundin Heike Ehlen. Sie kaufen blaues klebefreies Pflaster für ein paar Euro, Heike Ehlen braucht eine Gemüsebürste und ein scharfes Messer. Gerne lassen sich die beiden Frauen aus Sittensen, die aus der Landwirtschaft kommen, von den Verkäufern um den Finger wickeln, "aber wenn die Leute zu aufdringlich sind, gehen wir einfach weiter", sagt Heike Ehlen. Rasenmäher, Mode-Accessoires, Sonnenbrillen, Reiniger, Ausflugsziele der Tourismusverbände und sogar Infrarot-Kabinen – über all das informieren sich die Freundinnen auf der Messe.

Krumme Sachen

Michaela Fischer lässt sich derweil von Meggan Kaldewey einen Kopfhörer aufsetzen. Der kostenlose Hörtest fällt für sie am Ende gut aus. Die Friseurin und stellvertretende Kreishandwerksmeisterin hat am Vormittag als Ehrengast noch im Festzelt gesessen, nun geht sie das allererste Mal über die Tarmstedter Ausstellung, die ihr auf Anhieb gefällt. Ihr Blick fällt auf eine weiße Vibrationsplatte. "Die wär vielleicht was für mein Personal, damit sich die Kolleginnen in der Pause bewegen können", sagt die gebürtige Süddeutsche. Zu den Pferden will sie später auch noch, "wir hatten früher auch welche", erzählt sie.

Barbara Stadler nimmt auch krumme Gurken. Sie reißt keine Tüten auf, sagt sie und kauft ihr Essen möglichst direkt beim Lieferanten. Die Martfelder Fernseh-Köchin setzt sich für weniger Verpackungsmüll und gegen Lebensmittelverschwendung ein. Auf der Tarmstedter Ausstellung lässt sie sich dagegen in die Töpfe schauen. In schwarzer Schürze steht sie am Herd, bereitet Satéspieße zu und einen Linsensalat. Die Gäste dürfen kosten. "Und gleich gibt es auch die Rezepte dazu", kündigt die Köchin ihren Zuschauern an.

Und wo soll es nun hingehen? Nach links, nach rechts, geradeaus, nach draußen? Überall Verlockungen, lecker Essen, interessante Technik. Zwei Rentner stehen vor einem schwarz-gelben Ungestüm und quetschen den Vertriebsmenschen aus. Dabei sehen sie nicht so aus, als wollten sie die Maschine kaufen. "Nein, sie interessierten sich nur für die technischen Daten", berichtet später Gerit Koch über den hochmodernen Harvester, einen Riesen für die moderne Holzernte. Ums Verkaufen gehe es seiner Firma mit dem Messestand gar nicht unbedingt, sondern um Imagepflege. Vor allem will Kochs Firma aber eines: neue Kollegen werben. "Wenn wir hier nur einen neuen Azubi bekommen, haben wir schon viel erreicht", sagt Koch.

Der Fachkräftemangel, ihn spürt man auch in Tarmstedt. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, "Mitarbeiter gesucht", "Auszubildende gesucht" – auf Plakaten werben Betriebe um Personal. Gerit Kochs Firma hat im vergangenen Jahr Glück gehabt. Mit dem technisch vielseitigen Harvester hat sie einen jungen Mann angelockt, der nun zum 1. August eine Ausbildung beginnt.