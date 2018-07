Haben im Infobüro ordentlich zu tun: Monika Dittmers (2. von links) und Arnika Dannigkeit (2. von rechts). (Fotos: Maximilian von Lachner)

Wer sich für die ehrenamtlichen Helfer interessiert, die das Mammutunternehmen Tarmstedter Ausstellung am Laufen halten, kommt an Eberhard Leopold nicht vorbei. Er ist so etwas wie der Herr der Parkplätze, die sich über eine Fläche von 250 000 Quadratmetern erstrecken und somit einiges an Organisation und Personal erfordern, damit es nicht zum Chaos kommt. Der 68-jährige frühere Polizeibeamte ist seit 2012 für Verkehrsplanung und -lenkung zuständig. Früher hat er sich immer Urlaub genommen, um auf der Ausstellung seinen Dienst zu verrichten.

Leopold, mittlerweile einer der dienstältesten im 200-köpfigen Team der Ehrenamtlichen, hat eine typische Ausstellungskarriere hinter sich. "Ich habe mit 12 Jahren als Laufbursche angefangen", erzählt er. Sein Vater schlug ihm das vor, denn es gab früher nur ein Telefon auf dem Gelände, so dass der junge Leopold mit Zetteln in der Hand übers Gelände flitzte, um die Adressaten an die Strippe zu holen. 50 Pfennig die Stunde war sein Lohn, eine lukrative Ergänzung zum kargen Taschengeld. Als er 16 wurde, durfte er zum Parkplatzdienst wechseln. Heute ist er verantwortlich für die Ausschilderung, für Absperrungen und auch für den ganzen Behördenkram. "Das muss ja von den Landkreisen Rotenburg, Verden und Osterholz genehmigt werden", meint er, allein zehn Seiten umfasse die Liste der Verkehrsschilder, die im Vorfeld aufgestellt werden. Sein Stellvertreter ist auch vom Fach, Bernd Wesemann ist Verkehrssachbearbeiter bei der Bremer Polizei.

Mit Erbsensuppe angefangen

Zu Leopolds Team gehört Nicole Blanken-Albrecht, die den ganzen Tag als Einweiserin mit ihrer Kelle im Wendohweg steht. Ihr Mann schiebt ebenfalls Dienst auf dem Parkplatz, ebenso ihre beiden Söhne und die Freundin eines Sohnes. "Ich find' das toll", sagt die Tarmstedterin, die als Pflegekraft bei der Diakoniestation arbeitet. "Wir sind eine große Familie, ich freu' mich da richtig drauf." Ihren ersten Job auf der Ausstellung hatte sie als Zwölfjährige: "Ich hab' im Festzelt Erbsensuppe verteilt."

An Monika Dittmers' Arbeitsplatz geht es zu wie in einem Taubenschlag, ein ständiges Kommen und Gehen. Sie ist im Info-Büro für Auskünfte zuständig und auch für Lautsprecherdurchsagen, wenn beispielsweise ein Kind verloren gegangen ist oder ein Auto an der falschen Stelle steht. Auch ihre Laufbahn bei der Ausstellung begann als Laufmädchen, da war sie 14. Mit 19 ging die Tarmstedterin zum Studieren nach Frankreich, reiste zur Ausstellung aber öfters in die alte Heimat. Als sie 1990 den Job am Infotresen bekam, gehörte dazu die Abrechnung der Telefongebühren. "Wir hatten hier damals nämlich zwei Telefonkabinen, und ich habe die Gebühren kassiert. Handys gab es ja nicht." Für die Ausstellungszeit hat sich Monika Dittmers Urlaub genommen, von Montag vor bis Mittwoch nach der Ausstellung. "Auch in der Abbauphase gibt es vieles zu regeln", sagt sie.

Urlaub muss Else Warncke nun nicht mehr mehr nehmen, denn vor zwei Monaten ist die gelernte Verkäuferin in Rente gegangen. Vor 36 Jahren hat sie zum ersten Mal an der Eintrittskasse gesessen, und nur einmal hat sie seitdem ausgesetzt. Im Moment sitzt sie am Eingang West, doch kennt sie auch alle anderen Kassenhäuschen. Zwar könne die Arbeit schon mal anstrengend werden, etwa wenn die Schlangen vor der Kasse allzu lang werden und kaum Zeit zum Durchatmen oder für den Toilettengang ist. Aber diese heißen Phasen gingen vorüber, und dann könne man auch wieder mit dem Geld zählen weiter machen. Else Warncke arbeitet an allen vier Ausstellungstagen, und wenn nichts dazwischen komme, werde sie dies auch gerne noch eine Weile tun. "Mir macht das Spaß, und ich bin gerne dabei", sagt sie, "da weiß man abends, was man den ganzen Tag gemacht hat." Für gefährlich hält sie ihren Messe-Job nicht, schließlich seien sie immer zu zweit im Kassenhäuschen, und außerdem sei immer ein Feuerwehrmann oder einer vom TuS Tarmstedt in der Nähe.

Großvater war einer der Gründer

Seit 40 Jahren dabei ist Heidrun Stoltze. Auch die gelernte Zahntechnikerin, die heute hauptamtlich den Einsatz des Personals koordiniert, hat einst als Laufmädchen angefangen. Die Verbindung zur Ausstellung ist ihr wohl irgendwie in die Wiege gelegt worden, war doch ihr Vater Hans Leopold einst Geschäftsführer der Ausstellung, und ihr Großvater Hermann Bohling gehörte 1949 zu den Gründern der Landwirtschafts- und Verbraucherschau in Tarmstedt. Ihr Bruder Eberhard Leopold ist, siehe oben, Parkplatzchef, eine ihrer Töchter ist als Laufmädel im Einsatz und versorgt die Kassen mit Wechselgeld und Tickets, die andere verkauft Tombolalose. Und ihre Schwester zähle nach der Ausstellung die Gutscheine aus. Rund 20 000 Eintrittsgutscheine stellten die Aussteller an Kunden und Geschäftspartner aus, die müssten alle erfasst und in Rechnung gestellt werden. Ihre Schwägerin sei im Ausstellungsbüro für die Abrechnung der Parkplatzgebühren zuständig. Und noch einen Bruder gebe es, der komme allerdings nur zum Gucken.

Ihre Familie sei durchaus kein Einzelfall. "Bei der Tarmstedter Ausstellung sind etliche Familien komplett auf dem Platz. Ist doch klar", sagt Stoltze, "wenn keiner zu Hause ist, wäre es dort langweilig für die, die nicht mitmachen."