Bestes Wetter, gut was los. Die Macher der Ausstellung vermelden Erfolgszahlen. (Christian Kosak)

Sichtlich zufrieden zogen die Messemacher Montagabend die Bilanz der vergangenen vier Tage. Kein Wunder, schließlich wurden auf der 70. Tarmstedter Ausstellung insgesamt 110.000 Besucher gezählt – nach 104.000 im vorigen Jahr und 104.500 im Jahr 2016. Allein am Sonntag strömten laut Geschäftsführer Dirk Gieschen 42 500 Menschen aufs Gelände. "Das waren 5000 mehr als vor einem Jahr. Die Besucher haben uns den besten Sonntag unserer Geschichte beschert", bekräftigte Co-Geschäftsführer Frank Holle.

Der Besucheransturm war aber mit negativen Effekten verbunden: Gerade am Sonntag gab es teilweise lange Staus bei der Anreise, aber auch bei der Abreise. Da auch am Nachmittag noch Autos anrollten, funktionierten die geplanten Einbahnstraßenregelungen für den abfließenden Verkehr auf einigen Wegen nicht. "An das Verkehrskonzept müssen wir noch mal ran", kündigte Gieschen an. Als habe man den Ansturm geahnt, habe man zum Glück kurzfristig noch einen weiteren Parkplatz mit 35.000 Quadratmetern einrichten können. Auch dieser sei am Sonntag um 13 Uhr weitgehend belegt gewesen. Getrübt wurde die Freude über die erfolgreiche Messe durch einen Verkehrsunfall: Am Montag ist eine der ehrenamtlichen Parkplatzeinweiserinnen von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. "Das geschah vorsätzlich, so weit wir das wissen", so Holle. Der Autofahrer werde wohl angezeigt.

Für das Rote Kreuz zog Kreisbereitschaftsführer Andreas Rothgeber ein positives Fazit: "Es waren vier sehr ruhige Tage." Die 20 ehrenamtlichen DRK-Kräfte hätten trotz der sommerlichen Hitze kaum einzugreifen brauchen. Rothgeber lobte das Ausstellungskonzept mit den vielen Sitzgelegenheiten und schattigen Ruhezonen. Jörg Weiß, bei der Ausstellungsleitung für die Sicherheit zuständig, betonte: Wir haben eine sehr ruhige Ausstellung ohne nennenswerte Vorkommnisse erlebt."

Aufgegangen sei der Plan, mithilfe der Biogenusshalle die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse noch mehr fürs städtische Publikum zu öffnen. "Alle Aussteller wollen auch im nächsten Jahr dabei sein", sagte Holle. Das Konzept mit dem Marktplatz habe sich bewährt und werde möglicherweise ausgebaut. Der einzige Stand mit erkennbar wenig Publikumsinteresse sei der des Festwirts gewesen. "Außer Bier sollte es dort auch Bio-Wein geben, doch ist der Winzer kurzfristig erkrankt", sagt Gieschen, "daher mussten die den Stand ganz schnell umbauen." Gieschen drückt es positiv aus: "Da ist noch Potenzial." 2019 sei auch dieser Stand wieder dabei.