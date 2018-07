Nach der 60. Ausstellung hat er entschieden: "Ich höre auf." Sein Leben lang war und ist Fritz Beuster der Tarmstedter Ausstellung verbunden, doch über seinen Ausstieg aus dem großen ehrenamtlichen Helferteam wollte der heute 83-Jährige selbst bestimmen. Das war 2008, hält ihn aber nicht davon ab, weiterhin die große Landwirtschafts- und Verbraucherschau zu besuchen. Seit der ersten Ausstellung 1949 hat er bis heute keine einzige versäumt.

Fritz Beuster: Nein, ganz im Gegenteil, das hat mir immer Spaß gemacht. Aber ich wollte nicht, dass mir irgendwann jemand nahe legt, doch besser aufzuhören. Seit den 70er-Jahren habe ich als Feuerwehrmann ehrenamtlich an der Kasse gesessen, später war ich für die Einteilung der Feuerwehrleute und der TuS-Fußballer zuständig. Mit einem Kollegen habe ich auch die Eintrittsgelder eingesammelt und gleichzeitig die Kassenteams mit Getränken versorgt.

Wir wohnen gegenüber dem Doktorhaus, in den ersten Jahren war dort ja das Ausstellungsgelände. An der Ausstellung kam man praktisch gar nicht vorbei. Hinzu kam, dass ich Tischlerlehrling war und für die erste Ausstellung, die damals noch im September stattfand, zwei Kassenhäuschen und einen Schlagbaum gebaut habe.

Na klar. Vor allem, nachdem ich abends beim Fegen des Fahrradstands, den mein Vater für die Besucher gebaut hatte, einen 20-D-Mark-Schein gefunden hatte. Das war damals unfassbar viel Geld, ein Vermögen! Das Geld habe ich sofort mit meinen Freunden in Würstchen und Cola investiert.

Schon für die zweite Ausstellung habe ich Trennwände für die Stände in den Zelten gebaut. Das ging viele Jahre so. Als die jetzige Grundschule 1953 gebaut wurde, wurden die Holzwände zwischen den Ausstellungen in deren Keller gelagert. Viele meiner Zwischenwände werden heute noch benutzt, verstaut werden sie allerdings längst in der grünen Halle auf dem Ausstellungsgelände.

Ja, die laden mich ein, weil mir ein Stück Land gehört, das als Parkplatz genutzt wird.