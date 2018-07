Tarmstedt. Was für den Menschen ein knus­priger Entenbraten, ist für den Hund das Schweineohr. Geschmackliche Alternativen sind die Lauscher des Schafes. Sagen zumindest Hundekenner. Auch nach extrem harten Rinderhufen leckt sich so mancher Schwanzwedler angeblich die Lefzen.

Izete Behmer kennt die Vorlieben der Hunde. Mancher

Die hochmodernen Ackergiganten gehören auf der Tarmstedter Ausstellung zu den Anziehungspunkten technikbegeisterter Erwachsener und Kinder. (Christian Kosak)

mag nur Hirsch oder Reh, andere bevorzugen Dorsch, Hai oder Hühnerfüße, sagt sie. Ihrem kleinen Mops Lily gibt sie gerne mal einen riesigen getrockneten Knochen aus der Keule eines Rindes. Für den braucht Lily zwei ­Monate. „Ein Rottweiler schafft ihn schon in drei Stunden“, erzählt die Geschäftsfrau, die an ihrem Stand auf der Tarmstedter Ausstellung Snacks für Hunde anbietet. Ob gestückelter Rinderkehlkopf und Hai, getrocknete Putenköpfe oder Heidschnuckenhorn – zum Sattwerden sind die Leckerlis nicht gedacht. Sie sollen das Kaubedürfnis von Hunden befriedigen, die Kauartikel gelten als natürliche Zahnbürsten und sorgen obendrein für ­Beschäftigung.

Es ist Messezeit in Tarmstedt. Wen es in den kleinen Ort im Landkreis Rotenburg verschlägt, dürfte auf dem großen Ausstellungsareal an vielen Ecken nicht schlecht staunen. Sanfte, große Augen sehen die Besucher da am anderen Ende des Messegeländes an, große Augen mit langen, dunklen Wimpern, wohlproportionierte Körper im hübsch zurechtgemachten Fell. Es sind die schönsten Kühe und Rinder, die sich einer Jury und fachkundigem Publikum präsentieren. Denn wer mit seiner Rassekuh hoch hinaus will, den trifft man mit ziemlicher Sicherheit in Tarmstedt. Hier, bei der mehrtägigen Agrarmesse, soll die entscheidende Frage geklärt werden: Wer hat das beste Tier im Stall? Es gibt Pokale zu gewinnen und Schärpen, wie bei einem richtigen Schönheitswettbewerb. Auf dem Laufsteg, der zum Ruhm führt, zeigen sich zudem edle Pferde, Schafe und andere hübsche Vierbeiner. Immer freiwillig? Die Störrischen unter ihnen fügen sich gemeinhin ihrem Schicksal.

Schlechte Getreideernte

Für die Tiere auf der Messe hat Frank Lübke ein Auge. Der Landwirt hält Zuhause in Bruchhausen-Vilsen Schweine. Doch vor allem besucht der 54-Jährige die Fachmesse wegen der Landtechnik. Er steht vor einer knallroten Sämaschine, einer Drillkombination mit Kreiselegge, und schaut auf das Info-Schild. Knapp 30 000 Euro soll sie kosten. Kaufen will der Ackerbauer sie nicht, er hat schon eine, heute vergleicht er nur die Preise. Einen neuen 18-Tonnen-Kipper hat er sich im Winter zugelegt, irgendwann steht auch ein neuer Schlepper an, sagt Lübke. Er wirkt entspannt, obgleich ihn Sorgen plagen. Bei der diesjährigen Getreideernte rechnet er mit Einbußen von rund 20 Prozent. „Der Verlust tut weh.“

Izete Behmers Hund steht auf Rinderknochen. An einem Oberbein nagt er zwei Monate. (Christian Kosak)

Vor allem die Trockenheit macht ihm und anderen Landwirten zu schaffen, betroffen davon sei auch die Region südlich von Bremen. „So trocken war es seit dem Jahr 1975 nicht mehr“, glaubt sich der Landwirt zu erinnern. Gerste, Weizen und Roggen braucht Frank Lübke als Futter für seine Schweine. „Die Körner sind diesmal leider zu klein und leicht. Es kann sein, dass wir im Februar Futter zukaufen müssen“, vermutet er. Wegen des nassen Winters und des extrem trockenen Frühjahrs und Frühsommers werden die Bauern nach Einschätzung des niedersächsischen Landvolks eine Million Tonnen weniger Getreide ernten als im vergangenen Jahr.

Während den Landwirten das Wetter zu schaffen macht, freuen sich andere über die Sonnenstrahlen. Die sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad laden viele Menschen ein, stundenlang auf dem Messegelände zu verweilen. Christa Hinrichs und ihre Freundin Monika Zimmermann nutzen einen ganzen Nachmittag für eine Shoppingtour. „Das machen wir fast jedes Jahr auf der Tarmstedter Ausstellung“, erzählt die 74-jährige Bremerin Christa Hinrichs. Ihre Errungenschaften baumeln in einem Beutel an ihrem Handgelenk: ein Handfeger mit langem Holzgriff für Garten und Keller, Honig im Glas sowie Balsam für Bein und Fuß auf Propolis-Basis. „Und ein Duftkissen, das schön nach Lavendel riecht“, freut sich die Hansestädterin. Ihre Freundin will sich auf alle Fälle noch mit gutem Olivenöl eindecken, verrät sie.

Weitere Informationen

Die 70. Tarmstedter Ausstellung ist bis Montag, 9. Juli, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der sogenannte Marktplatz mit gastronomischen Angeboten sogar bis 22 Uhr. Hinzu kommt ein Rahmenprogramm mit Shows auf dem Tierschaugelände. Pferde, Hunde und Schafe treten in Aktion. Erwachsene zahlen neun Euro pro Einzelkarte und 18 Euro pro Dauerkarte, die Familienkarte kostet 21 Euro. Die Zufahrt in Tarmstedt ist ausgeschildert.