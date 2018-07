Bürgermeister Wolf Vogel hat die Ausstellung eröffnet. (Maximilian von Lachner)

Nein, so richtig zu beneiden ist Wolf Vogel nicht. Bei der feierlichen Eröffnung der Tarmstedter Ausstellung fällt ihm als Bürgermeister die Aufgabe zu, die Gäste zu begrüßen. Weil er nicht jeden der 800 Anwesenden im Festzelt persönlich willkommen heißen kann, fasst er sie, einigermaßen nach Funktionen geordnet, in Gruppen zusammen, was sich allerdings auch ganz schön in die Länge zieht.

Zum 12. Mal macht er das, denn seit zwölf Jahren ist Vogel Bürgermeister. Und obwohl er inzwischen eine gewisse Routine gewonnen haben müsste, räumt er ein, er sei "genau so aufgeregt wie beim ersten Mal. Das ist unglaublich". Wie gesagt, keine sehr dankbare Aufgabe für das Oberhaupt der Gemeinde. Aber Vogel macht seinen Job, so wie es von ihm erwartet wird. Dabei trägt er seine Bürgermeister-Amtskette, die zur 700-Jahr-Feier Tarmstedts 1957 gestiftet wurde. Die Kette liegt sonst das ganze Jahr über sicher verwahrt im Panzerschrank des Rathauses, ans Tageslicht kommt sie nur zur Eröffnung der Tarmstedter Ausstellung.

Die Amtskette unterstreiche die Würde des Amtes, sagt Vogel, verlange aber auch eine gewisse Leidensfähigkeit. Erstens müsse er sie ständig richten, denn das Teil müsse ja akkurat sitzen. Zweitens erfordert die Amtskette das Tragen eines Sakkos, was im stickigen Festzelt und später beim Rundgang übers Ausstellungsgelände unter der prallen Sommersonne nicht immer vergnüglich sei. "Ich trage sie mit Fassung", ulkt Vogel denn auch. Sehr wahrscheinlich hat er den Text der Stiftungs-Urkunde verinnerlicht, in dem es heißt: "Du sollst als Zeichen der Würde und als immerwährende Mahnung zu unerlässlichem Gemeinschaftsgeist bei allen Anlässen kommunaler Bedeutung getragen werden."

Genau dazu hat sich Vogel die Amtskette angelegt. Er war aber auch nicht böse, als er sie nach dem obligatorischen, rund zweistündigen Rundgang der Messeleitung mit der Landwirtschaftsministerin wieder ablegen durfte. Denn nun brach endlich der Teil des Tages an, auf den er sich mindestens genau so gefreut hat: Wolf Vogel durfte einfach nur Opa sein. Denn seit 3. Juli ist seine in Kanada lebende Tochter Simone zu Besuch, und damit natürlich auch deren 14 und sieben Jahre alten Söhne. Ehemann Andrew komme demnächst nach. Mit dem Kleinen sei er zum Karussell fahren verabredet, die Puppenbühne könnte interessant sein, und von einem Eis sei auch die Rede gewesen, meint er.

Seinen ersten Kontakt zur Ausstellung hat Vogel übrigens seinem Schwiegervater zu verdanken. "Kanns mol eben hölpen?" habe Hinni "Bäcker" Schnackenberg den künftigen Schwiegersohn gefragt. "Ich sollte Kuchen zur Ausstellung bringen", erinnert sich der gelernte Landwirt, der später Diplom-Verwaltunsgswirt wurde und bis zur Rente das Facility-Management der Rotenburger Kaserne verantwortete.

Vier Wochen bleiben die Kandadier in Tarmstedt zu Besuch, dann fliegen drei von ihnen wieder über den großen Teich. Zurück bleibt der 14-jährige Enkel, mit dem Vogel drei Wochen später nach Kanada jettet, um selbst wiederum drei Wochen in British Columbia zu verbringen. Das macht er jedes Jahr so. Und in dieser Zeit macht die Politik Pause? "Aber nein", sagt Vogel und weist auf sein Smartphone. Er bleibe per E-Mail mit der Heimat verbunden.