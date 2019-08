Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ausgelassene Partystimmung 71. Tarmstedter Ausstellung: Zelt-Disco am Samstag in Bildern

Eine stimmungsvolle Partynacht haben die Besucher am Samstag bei der 71. Tarmstedter Ausstellung erlebt. In der Zelt-Disco hat das Team von "The Music Station" für einen tanzbaren Hitmix gesorgt. Bilder vom Abend zeigt diese Fotostrecke.