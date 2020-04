117000 Besucher strömten 2019 auf das Ausstellungsgelände in Tarmstedt. In diesem Jahr fällt die Landwirtschafts und Verbraucherschau aus. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Die 72. Tarmstedter Ausstellung fällt aus. Nach dem am Mittwoch von der Bundesregierung ausgesprochenen bundesweiten Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August haben Geschäftsführung und Aufsichtsrat in einer gemeinsamen Sitzung formell die Absage beschlossen.„Wir bedauern diesen Schritt sehr“, so Geschäftsführer Dirk Gieschen. Die Entscheidung von Bundesregierung und Bundesländern sei aber angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie konsequent und aus Sicht des Gesundheitsschutzes wichtig und verständlich.

Die für den 10. bis 13. Juli geplante Landwirtschafts- und Verbraucherschau, die im vorigen Jahr 117 000 Besucher anzog, wird nicht auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verlegt. „Die Tarmstedter Ausstellung ist für Aussteller und Besucher seit sieben Jahrzehnten klar eine Sommerveranstaltung", so Gieschen. Die 72. Tarmstedter Ausstellung werde somit vom 9. bis zum 12. Juli 2021 stattfinden.