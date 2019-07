Sie stehen unter Strom, können dabei aber noch lächeln: die Wilstedter Landfrauen Anke Husmann-Klaffke (links) und Sabine Finke. (André Fesser)

Obstböden, Sahnetorten, mit viel Sahne oder wenig – die Auswahl ist üppig. Dazu gibt es Kaffee oder Tee oder was man sonst noch für eine genussvolle Pause braucht. Im Café des Kreislandfrauenverbandes Zeven in Zelthalle 2 geht es an den vier Tagen der Tarmstedter Ausstellung rund. An Tischen und Stühlen können sich die Besucherinnen und Besucher niederlassen, für das leibliche Wohl ihrer Gäste sorgen die Landfrauen höchstselbst. Die vier Vereine aus Wilstedt, Zeven, Sittensen und Rhade teilen sich die vier Messetage, schon am Wochenende waren die Damen aus Wilstedt dran.

70 Torten haben sie allein für ihren eigenen Einsatztag angefertigt, berichtet die Vorsitzende der Wilstedter Landfrauen, Anke Husmann-Klaffke, am Sonntag würden sogar 80 benötigt. Die Vorsitzende erzählt das mit einem Lächeln, während um sie herum Sabine Finke und die anderen Helferinnen durch den Raum schwirren. Kuchenverkauf, Kaffeedienst, Abwaschen, Nachschub. Das Team funktioniert wie ein Uhrwerk, bei aller Hektik mache der Einsatz richtig Spaß, sagt Husmann-Klaffke.

Das mag auch an den treuen Gästen liegen. So gebe es Besucher, die den Landfrauenstand auf der Tarms wie selbstverständlich ansteuern. Und glaubt man Husmann-Klaffke, dann haben die auch gute Gründe dafür: „So eine Landfrauentorte ist eben ein echtes Highlight. Ein Abstecher zu uns ist daher für viele ein Muss“, sagt die Vorsitzende und lächelt verschmitzt. Viele kämen direkt zu ihnen. „Im vergangenen Jahr hatten wir sogar einen Gast, der gleich fünf Stücke Torte verputzt hat.“

Das Engagement, das betont Husmann-Klaffke, beschränke sich nicht allein auf die Café-Arbeit. Um das leibliche Wohl der Besucher gehe es zwar auch – „Kaffee und Kuchen sind aber nicht unsere Hauptbotschaft“. Vielmehr liege ihnen all das am Herzen, was Frauen voranbringt. Im Landfrauenverein sind das vor allem die Bildungsangebote, die der Verein im Programm hat. So gebe es politische Bildung, Kreativangebote, aber auch Bildungsreisen. Eine Tour führt nach Sizilien, im vergangenen Jahr sei man nach Lissabon gefahren. „Wir können alles, was eine Volkshochschule auch kann, und das wollen wir zeigen“, sagt Husmann-Klaffke, bevor sie die nächste Torte in die Auslage befördert.

Zwanzig Wilstedter Landfrauen sind an diesem Tag im Einsatz, zehn in der Vormittagsschicht und zehn am Nachmittag. Der Zusammenhalt sei gut, und der Einsatz auf der Tarmstedter Ausstellung immer etwas Besonderes. Das ist auch der Grund, weswegen einige von ihnen am Abend nach getaner Arbeit auch noch einen Abstecher zur Messeparty unternehmen wollen. Das sei nach dem langen Tag zwar ganz schön anstrengend, aber was soll's: „Tarmstedt“, so Husmann-Klaffke, „ist ja auch nur einmal im Jahr.“