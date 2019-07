Messegeschäftsführer Frank Holle versorgt Eberhard Leopold mit dem ersten Teller Suppe. (Christian Kosak)

Die erste Erbsensuppe bei der Eröffnungsfeier der Tarmstedter Ausstellung bekommt alljährlich ein Mensch, der sich um die Messe verdient gemacht hat. Diesmal wurde diese Ehre gleich zwei Männern zuteil: Heiner Schnackenberg und Eberhard Leopold. Schnackenberg, in Tarmstedt auch als Disko-Heiner bekannt, weil er als Mitglied der Jugendgemeinschaft Holschendorfer Crew in den 70er-Jahren begann, auf deren Partys Platten aufzulegen, diente mit seiner erst unlängst geschlossenen Gaststätte „Bauernreihe Nr. 8“ 30 Jahre der Ausstellungs GmbH als „Vereinslokal“, wie Geschäftsführer Frank Holle sagte. Leopold ist seit 2012 der Chef der Parkplätze. Mitarbeiter der Ausstellung wurde er vor 51 Jahren als zwölfjähriger Knirps: „Ich hab mein Taschengeld als Laufjunge aufgebessert“, erzählt der 63-jährige frühere Polizist. 1968 gab es nur ein Telefon auf dem Gelände, und er musste zu Standbetreibern flitzen, um ihnen Nachrichten zu übermitteln oder Kataloge zu bringen. Jetzt ist Leopold Herr über rund 10 000 Parkplätze auf vier Flächen, die sich auf insgesamt 260 000 Quadratmeter verteilen, und außerdem Chef von 120 Einweisern. Zum Team gehört auch seine Tochter Esther, die mit der Abrechnung der Parkgebühren zu tun hat. Seine Frau Jona arbeitet bei der Ausstellungsleitung. Die Familie wohnt am Wendohweg, direkt am Ausstellungsgelände.