So soll es bei der Tarmstedter Ausstellung auch dieses Mal wieder sein: Gutes Wetter, gute Geschäfte und somit auch viel gute Stimmung. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Die Latte liegt mächtig weit oben: 110 000 Besucher haben die Organisatoren der Tarmstedter Ausstellung vor einem Jahr gezählt und damit einen Rekord verbucht. Ginge es nach ihnen, dann würden sie diesen Wert auch in diesem Jahr gern wieder verzeichnen. Von Freitag an geht es auf dem Ausstellungsgelände am Wendohweg in Tarmstedt wieder rund. Vier Tage lang kann man dort fast alles sehen, was der Landwirtschaftssektor zu bieten hat. Und wer will, kann dort außerdem noch ordentlich abfeiern.

Die Chancen für eine hohe Besucherzahl stehen abermals gut. Die Geschäftemacher und die Kunden aus der Landwirtschaft, diejenigen also, die sich über die Trends der Branche informieren und vielleicht sogar etwas kaufen wollen, kommen sowieso. Dafür ist die „Tarms“ in der Region viel zu wichtig, als dass man sie verschmähen könnte. Aber auch für den Besuch der anderen, der Familien zum Beispiel, sind die Vorzeichen günstig. Das Wetter könnte sich zum kommenden Wochenende noch einpendeln: Kühl und feucht wäre nicht so schön, aber auch zu heiß darf es nicht sein. Außerdem liegt das Messewochenende mitten in den Ferien. „Für uns sind die Ferien interessant, weil dann die Abendveranstaltungen ganz anders besucht werden als außerhalb der Ferienzeit“, sagt Frank Holle, Samtgemeindebürgermeister und einer der Geschäftsführer der Ausstellungsgesellschaft. Die Prognose der Verantwortlichen fällt dennoch einigermaßen zurückhaltend aus: Man rechne, so hieß es im Vorfeld, mit 90 000 bis 100 000 Besuchern.

Damit die Besucher überhaupt erst mal auf das Ausstellungsgelände kommen, haben die Veranstalter ein bisschen an der Infrastruktur geschraubt. Vor allem der Ausstellungssonntag vor einem Jahr hat deutlich gemacht, dass man etwas tun musste. Damals wälzte sich eine kilometerlange Autoschlange durch den Ort und brachte den Verkehr stellenweise zum Erliegen. Beobachter sprachen von einem „Stau bis Breddorf“. Daher habe man reagiert und etwas umorganisiert. Zum einen, so Messegeschäftsführer Dirk Gieschen, habe man Gespräche mit den benachbarten Grundeigentümern geführt, sodass nun sichergestellt ist, dass man die angrenzenden Flächen auch in den kommenden Jahren als Parkplätze nutzen kann. Zudem soll der ankommende Verkehr besser gelenkt und auch der abfahrende Verkehr beschleunigt werden. Zu- und Abfahren seien verbreitert worden, dafür habe man auch ein bisschen Geld in die Hand genommen.

Einen Fortschritt versprechen sich die Messemacher auch von einem neuen Kassiermodell auf den Parkplätzen. Gerade diese Stelle, an der die Autofahrer ihre Parkgebühr entrichten müssen, war im Vorjahr als Nadelöhr identifiziert worden, das die langen Staus begünstigt hatte. Und wer erst mal einen Parkplatz gefunden hat, soll dann auch schneller aufs Ausstellungsgelände kommen. So ist am Ostrand ein neuer Eingang geschaffen worden, der helfen soll, den Andrang zu verteilen.

Wer es dann auf das Gelände geschafft hat, soll mit einem Mix aus Landwirtschaft und Landtechnik, aus Pferde- und Viehzucht, Haus und Garten, Familie, Freizeit und Genuss konfrontiert werden. Das Programm bietet schon am Freitag jede Menge an. Eröffnet wird die Ausstellung um 10 Uhr im Festzelt mit einer Rede des Präsidenten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Hubertus Paetow. Mit dabei ist auch dieses Mal wieder Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast. Sie wird mehrere Stunden vor Ort sein, am traditionellen Ausstellungsrundgang teilnehmen und sich am Nachmittag auch an einer Podiumsdiskussion im Festzelt beteiligen.

Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Jahr die Tierschau ein, die zum 40. Mal bei der Tarms angeboten wird. Die Tiershows werden an allen vier Ausstellungstagen angeboten, darunter eine Schäferei-Show, ein Haflinger-Auftritt und Islandpferde-Präsentationen. Anlässlich des runden Geburtstages steht dieses Mal die Abendshow am Sonnabend um 20 Uhr im Mittelpunkt. Dort wird es unter anderem eine Feuershow mit Pferden geben, außerdem laden die Veranstalter zu einer zünftigen Stallfete ein. Das Besondere daran: Für diese Show und die Fete ist der Eintritt für die Besucherinnen und Besucher frei, Zugang erhält man über den Parkplatz Ost. Der reguläre Eintrittspreis beträgt ansonsten zehn Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren zahlen drei Euro, Jüngere kommen kostenlos auf das Gelände.

Die Tarmstedter Ausstellung beginnt am Freitag, 12. Juli, und endet am Montag, 15. Juli. Weitere Informationen zu Programm und Organisation halten die Veranstalter unter www.tarmstedter-ausstellung.de vor.