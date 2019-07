Fliegende Hunde beim Frisbee spielen, dieses Schauspiel ist im Show-Ring an allen vier Ausstellungstagen zu bewundern. (fotos: Christian Kosak)

Sollte es tatsächlich Kinder geben, die noch nie ein Schaf in natura gesehen oder ein echtes Kaninchen gestreichelt haben – auf der Tarmstedter Ausstellung ließe sich dieses Versäumnis ganz leicht beheben. Der Erstkontakt Mensch-Tier gehört schließlich zum Konzept der Messemacher: „Wir wollen Menschen und Tiere zusammenbringen“, sagt Frank Löwentat, der als Leiter der Tierschau den Überblick hat. Mehr als 1000 Tiere werden an den vier Tagen auf dem Tierschaugelände präsentiert, im Showring und im Landwirtschaftsring, aber auch in den angrenzenden Zelten. Dort stolzieren Hühner im Stroh und watscheln Enten, und stets ist jemand zur Stelle, der für einen Schnack zu haben ist. Das gilt auch für Züchter von Schafen, Ziegen, Alpakas, die am nordöstlichen Ende des Geländes gerne Auskunft darüber geben, was sie so am Tierleben fasziniert. Jäger informieren über typische Wildtiere.

Während beim Kleinvieh die Nähe zu den tierischen Zeitgenossen erwünscht ist, müssen Löwentat und sein Team bei den großen Vierbeinern auf den Sicherheitsabstand zum Publikum achten. So können die Zuschauer beispielsweise gefahrlos die Shire Horses bewundern, die größte Pferderasse der Welt. Die sanftmütigen Riesen, die ein Widerristmaß von knapp zwei Metern erreichen können, und die fast genauso großen Clydesdales lassen am Sonnabend und am Sonntag den Boden im großen Showring beben. An allen vier Tagen kann man ins Mittelalter eintauchen und bei den Rittershows sehen, wie einst hoch zu Ross gekämpft wurde.

„Das Ritter-Team ist am Sonnabendabend auch bei der Jubiläumsshow zu sehen“, rührt Löwentat die Werbetrommel. Immerhin 40 Jahre ist das nun her, dass die Ausstellungs-GmbH die Tierschau ins Programm aufgenommen hat. „Eine richtungweisende Entscheidung“, sagt Löwentat, denn die habe sich aus kleinsten Anfängen heraus längst zum Publikumsmagneten schlechthin entwickelt. „Und das wollen wir an diesem Sonnabend zünftig feiern“, sagt Löwentat. Die um 20 Uhr im Gastrozelt von Friedhelm „Fietsche“ Israel beginnende Stallfete und die nach Sonnenuntergang stattfindende „Jubiläumsshow mit Feuer und Licht“ sind öffentlich, und der Eintritt ist frei. Außerdem hat die Ausstellungsleitung 100 Liter Freibier gestiftet.

Zum weiteren Programm für Pferdeliebhaber gehören Stuten- und Fohlenschauen der Hannoveraner, Trakehner und verschiedener Pony-Rassen. Sportliche Showeinlagen wechseln sich mit Schaubildern ab. Vorführungen der Alt-Oldenburger Pferde und der Islandpferde gehören ebenso dazu wie der Pferdesport. Die Voltigierer des Reitvereins Fischerhude zeigen an diesem Sonnabend turnerische und akrobatische Übungen. Ebenfalls an diesem Sonnabend stehen „Mounted Games“ als rasanter Reitsport mit Spaßfaktor mit der Reit- und Fahrgemeinschaft Fischerhude auf dem Programm. Am Sonntag können sich die Zuschauer auf das bereits 18. Tarmstedter Hindernisfahren der Klasse „S“ freuen, in dem deutschlandweit bekannte Zweispänner-Fahrer an den Start gehen. Ebenfalls am Sonntag demonstrieren die Reiter des Reitvereins Tarmstedt ihr Können auf dem Pferd in einer Quadrille. Zudem dürfe sich das Publikum auf Westernreiter, schwarze Friesen, fliegende Hunde sowie Border Collies freuen, die Schafe und auch Enten hüten.

Wie immer habe man auch ans Fachpublikum gedacht, so Löwentat, der unter anderem auf die 24. Landesfleischrinderschau und den Niedersachsen-Cup der Rindviehzüchter an diesem Sonnabend verweist sowie auf 13. offene Färsenschau und die Nachzuchtpräsentation am Montag.

Wie gesagt, 1000 Tiere sind zu sehen. Für sie muss aber auch gesorgt werden, das fordern schon die strengen Auflagen des Veterinäramts. Dutzende Unterstände schaffen Sonnenschutz, frisches Wasser ist wichtig, Rückzugsräume. Damit das alles funktioniert, fangen Löwentat und sein Team zehn Tage vor Beginn der Ausstellung an zu bauen: Die beiden Arenen werden abgesteckt und umzäunt, die Tribüne samt erhöhter Rollstuhlplätze wird aufgebaut. Da packt mal die Rentnergang mit an, und auch der Bauhof der Gemeinde unterstützt Löwentat und sein Team tatkräftig. „Das geht hier alles wirklich sehr unkompliziert, alle arbeiten Hand in Hand, das ganze Dorf macht mit“, sagt Löwentat. Das mache so viel Spaß, dass er dafür etliche Tage Urlaub drangebe. Dass seine Arbeitstage bis zum Ausstellungsmontag jeweils von 7 bis 21 Uhr dauern, kommentiert Löwentat so: „Manchmal frage ich mich schon, warum ich mir das antue. Aber ich mach' das gerne.“

Tierschauleiter ist Frank Löwentat seit der 60. Ausstellung als Nachfolger von Peter Heyer. In Kontakt gekommen ist er mit der Messe 2005, da nahm er als Mitglied der Tarmstedter Feuerwehr an einem Landesentscheid auf dem Gelände teil. „Dabei bin ich neugierig geworden“, sagt er. Was vielleicht auch am beruflichen Hintergrund lag, denn Löwentat hat in der früheren DDR parallel zum Abitur eine dreijährige Ausbildung zum Rinderzüchter absolviert. 1991 siedelte er nach Osterholz-Scharmbeck um und wollte eigentlich Tiermedizin studieren, sattelte stattdessen aber eine kaufmännische Lehre drauf. Heute arbeitet der Tarmstedter im Bremer Mercedes-Werk im Fahrzeugverkauf.