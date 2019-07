Herr Gieschen, an diesem Freitag wird die 71. Tarmstedter Ausstellung eröffnet. Es ist Ihre 18. als Geschäftsführer. Ist das noch aufregend für Sie?

Dirk Gieschen: (Lacht) Natürlich. Zwar ist die Vorbereitung mit einer gewissen Routine verbunden, aber trotzdem ist keine Ausstellung wie die andere. Die Eröffnungsveranstaltung finde ich besonders spannend, denn jedes Mal ist das politische und wirtschaftliche Umfeld anders.

2015 hatten wir die Milchpreiskrise. 2014 hatten wir einen Landwirtschaftsminister zu Gast, der sich gar nicht am traditionellen Rundgang der Ehrengäste beteiligen wollte. Und die Jahre 2012 bis 2014 und 2017 waren Zeiten der Hochkonjunktur, da hatten einige Maschinenhersteller Lieferprobleme. Und voriges Jahr gab es die Dürre, die viele Landwirte belastete. Und seit einiger Zeit beobachten wir, dass sich eine starke Angriffsstimmung gegen die Landwirte richtet. Dabei geht es um Fragen der Tierhaltung, um Düngung und Pflanzenschutz.

Wir bieten in Tarmstedt die Bühne, auf der die Branche zeigen kann, dass sie sich den Anforderungen stellen will. Tatsächlich tun und handeln müssen Hersteller, Händler und Landwirte selbst. Aus meinem Hauptberuf weiß ich, dass dieses Handeln oft leider nicht ohne Vorlauf möglich ist, denn die Landwirte brauchen eine Umstellungsphase. Natürlich sind auch die interessiert an geringem Kraftstoffverbrauch und sparsameren Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Aber von jetzt auf gleich geht das nicht, denn Maschinen sind teuer, und die, die jetzt noch im Einsatz sind, müssen sich erst einmal bezahlt machen.

Das ist der springende Punkt. Diese Diskussion müssen wir führen, und sie wird genau hier auf der Tarmstedter Ausstellung geführt. Ein Weg dahin ist die Präzisionslandwirtschaft. Durch Digitalisierung und exakte Navigation kommen die Landwirte mit 20 bis 70 Prozent weniger Pflanzenschutzmitteln aus. Auch die Gülleausbringung wird immer zielgenauer. Die neuesten Maschinen können die Gülle sogar in den Boden einarbeiten, so dass sich viel weniger Material verflüchtigt. Wir müssen die Umstellung hin zu moderner Technik beschleunigen, wofür sich die Branche politische Unterstützung und finanzielle Förderung wünscht. Gut wäre natürlich ein zumindest europaweiter Konsens, damit die alten Maschinen nach dem Ausmustern nicht noch Jahre lang im Ausland laufen und dazu beitragen, dass dann von dort billige Lebensmittel, die unter weniger strengen Umweltauflagen produziert werden, als Konkurrenzprodukte zu uns kommen.

Aus dem Bereich der Landwirtschaft zum Beispiel moderne Hackmaschinen zur mechanischen Unkrautbekämpfung in Maisfeldern. Da erleben wir eine deutsche Erstaufführung: Die arbeiten GPS- und Sensor-gesteuert so präzise, dass sie die Nutzpflanzen nicht umfahren. Künftig können sie sogar Mais von Unkraut unterscheiden und lockern den Boden auf. Der Trend geht zur Einzelpflanzenbehandlung, was wiederum Düngemittel und Kosten spart.

Tatsächlich ist der Netzausbau der Schlüssel. Wir brauchen flächendeckend ein gutes mobiles Internet, und zwar tatsächlich an jeder Milchkanne. Dass es in unserem Technikland so viel Technologiefeindlichkeit gibt, irritiert mich schon.

Ja, wir feiern schließlich 40 Jahre Tierschau auf der Tarmstedter Ausstellung. Fürs Programm haben wir eine 48-seitige Broschüre herausgegeben, in der wir auch auf die vergangenen vier Jahrzehnte zurückblicken. Nach dem bunten Tagesprogramm empfehle ich unter anderem die Ü30-Warm up-Party am Freitag im Festzelt. Ab 21 Uhr spielt die Live-Band Sweety Glitter & The Sweethearts. Am Sonnabendabend gibt es eine Stallfete auf dem Tierschaugelände, für die die Messeleitung 100 Liter Freibier spendiert. Und Sonntagabend tritt der bekannte Bluesmusiker Abi Wallenstein bei uns auf.

Auch bei den Ausstellern. Wir konnten gar nicht alle Bewerber berücksichtigen. Eventuell stellen wir 2020 ein größeres Zelt auf, dieses Jahr hatten wir dafür den Platz nicht. Wir haben ein wenig umgestellt: Das Tarmstedter Burzelbräu ist jetzt mit weiteren regionalen Anbietern in der Zelthalle 1 zu finden, während die Bremer Braumanufaktur Hopfenfänger ins Genusszelt eingezogen ist.

Besonders auf die Eröffnungsfeier. Und ich freue mich auf die Diskussionen über Wirtschaft und Landwirtschaft im ländlichen Raum, für die wir die Bühne bieten.

Bis auf die Toilettenaufsicht, für die wir sogar Anzeigen schalten mussten, war das gar nicht schwierig. Wir greifen auf eine Stammbelegschaft zurück, dazu kommen Schüler, die sich erstmals beworben haben. Immerhin geht es um 250 Mitarbeiter, die den Betrieb vor und während der Ausstellung am Laufen halten.

Ich habe 30 Jahre Erfahrungen im Marketing- und Messebereich. Glauben Sie mir, das stählt. Der Gesundheit förderlich ist es auch, möglichst viele Aufgaben auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Bewährt hat sich, die Dinge gut vorzubereiten. Auch eine umfassende Dokumentation ist sehr hilfreich, um Fehler bei der Standplanung und Konflikte in der Aufbauphase zu vermeiden. Und natürlich haben wir Ablaufpläne für alle möglichen Eventualitäten in der Schublade. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und jedes Thema ist personell doppelt besetzt.

Das ist im Moment noch kein Thema. Jetzt bin ich erst einmal auf diese Ausstellung fokussiert.

Zur Person

Dirk Gieschen (55)

gehört seit 1996 zur Ausstellungsleitung, seit 2001 ist er Geschäftsführer der Tarmstedter Ausstellungs GmbH. Im Hauptberuf betreibt er seit 1994 ein Pressebüro in Tarmstedt.