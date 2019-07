Am Montag haben die Aussteller in Tarmstedt mit dem Aufbau ihrer Stände begonnen. Die meisten sind seit Jahren auf der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse vertreten. (Kosak)

Tarmstedt. Seit Montag richten sich die Aussteller auf der Messe in Tarmstedt ein, ein Lastwagen folgt dem nächsten, überall auf dem Gelände Gewusel und Geschäftigkeit. Wenn es auf der Tarmstedter Ausstellung Stände gibt, die nicht in der gedruckten Ausgabe des Katalogs stehen, dann haben Hannelore Martsch und ihre Kollegen von der Standplanung ihren Job gut gemacht. Denn immer wieder kommt es vor, dass Aussteller ganz kurzfristig absagen, zum Beispiel weil sie plötzlich erkranken oder auf der Anfahrt einen Unfall haben. „Für diese Fälle haben wir eine Liste mit Last-Minute-Ausstellern“, sagt Martsch, die zusammen mit Ulrike Rümcker für den Bereich Garten, Haus, Familie und Freizeit zuständig ist.

So kommt es, dass kurz vor Beginn der Ausstellung beispielsweise ein Anbieter von Holzbacköfen aus dem Süddeutschen noch eine Zusage bekommt. „Der kommt gerade von einer anderen Messe und hat seinen Wagen noch gepackt“, weiß Martsch. Sie berichtet auch von „ganz Spontanen“. Das seien Anbieter, die ganz früh am Eröffnungsfreitag noch nach einem Platz fragen. „Meist sind das welche aus dem Kleinkrämerbereich, die stehen mit ihrem Anhänger am Zaun und fragen, ob tatsächlich alle Aussteller angereist sind.“ Manchmal hätten sie Glück und dürften noch rein, manchmal auch nicht.

Eine Neuerung wird den Besuchern gleich am Eingang West auffallen: der Geldautomat der Sparkasse, eingelassen in eine neun Tonnen schwere, blau gestrichene Betonkonstruktion. Zwar war das Abheben von Bargeld schon länger im Ausstellungsbüro möglich, doch hat sich das Gerät ausländischen EC-Karten verweigert. „Wir hoffen, dass jetzt alle Karten akzeptiert werden“, sagt Martsch mit Blick auf die steigende Zahl internationaler Besucher. Auf dem Tierschaugelände wird die mobile Filiale der Sparkasse Bargeld ausgeben und Auszüge drucken. Ebenfalls neu: die Fotobox unserer Zeitung für spaßige Erinnerungsfotos. Montagabend wird sie zur Abschlussparty ans Festzelt verlegt.

Diana Seeger und Markus Hauschild sind für den landwirtschaftlichen Bereich zuständig. Auch sie sehen ihre Aufgabe als „großes Puzzle, das wir jedes Jahr neu zusammensetzen“. 750 Aussteller müssen so auf der 18 Hektar großen Fläche im Freien und den 13 Zelthallen verteilt werden, dass alle zufrieden sind. Die Aussteller sollen am Ende „glücklich“ sein, umschreibt Seeger die Kunst des Puzzelns, und für die Besucher soll es nicht langweilig werden. Dabei haben sie es, wie Seeger selbst sagt, mit einem Luxusproblem zu tun: „Wir haben viel mehr Anfragen als wir auf dem Gelände unterbringen können.“ Gerade langjährige Aussteller fragten regelmäßig nach zusätzlichen Flächen, weil die Maschinen größer geworden sind oder neue hinzugekommen seien. „Wir versuchen vieles möglich zu machen, aber unser Platz ist nun mal begrenzt“, so Seeger. Natürlich sei es wichtig, dass in Tarmstedt stets die modernste Technik gezeigt werde. „Wir wollen schon bei den neuesten Trends dabei sein“, sagt Seeger und verweist auf die gesellschaftliche Diskussion beispielsweise über die Themen Gülle und Pflanzenschutz. „Da wird den Landwirten ganz schön auf die Finger geklopft, damit sie sparsamer spritzen“, sagt Seeger. Die passenden Maschinen würden in Tarmstedt präsentiert.

Eigenheiten der Aussteller

So richtig interessant werde das Puzzlespiel in der zweiten Runde, nachdem die Ausstellungsleitung ihre Planung an die Aussteller rausgeschickt hat. „Dann haben wir das eine oder andere Telefonat zu führen“, sagt Hannelore Martsch, denn nicht alle seien zufrieden mit ihrem Platz. Gerade die kleinen Aussteller lebten vom Verkauf, sie wollen daher alle an gut frequentierten, gepflasterten Wegen stehen. Die meisten ließen sich durchaus auf neu zugewiesene Plätze ein, wobei einige auch „zu ihrem Glück gezwungen werden“ müssten. „Oft bedanken sie sich dann hinterher bei uns“, so Martsch. Längst kennt sie die Eigenheiten ihrer Aussteller: „In den Zelthallen wollen einige nicht links vom Eingang stehen und einige nicht rechts vom Eingang.“

Chef der Puzzle-Spezialisten ist Jörg Weiß, der als „Leiter Ausstellungswesen“ Mitte Juni in die Geschäftsführung der Ausstellungs GmbH aufgerückt ist. Der 51-jährige Tarmstedter ist seit 2008 für die Standplanung und auch für die Sicherheit auf dem Gelände zuständig. Regelmäßig tauscht er sich mit Feuerwehr, Polizei, DRK und Ordnungsamt aus, stetig werde das Sicherheitskonzept optimiert. Nach der Explosion einer Imbissbude 2007 seien die Wege von einst drei auf mindestens fünf Meter verbreitert worden. Und nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz sei Terrorabwehr auch in Tarmstedt ein Thema. „Erst im Februar haben die Einsatzkräfte auf Initiative der Tarmstedter Feuerwehr hier einige Abläufe geübt und mögliche Szenarien durchgespielt“, berichtet Weiß. Daraufhin sei unter anderem entschieden worden, das Regenrückhaltebecken am Ausstellungsgelände als zusätzliches Löschwasserreservoir zu nutzen. „Dort steht jetzt eine Pumpe“, sagt Weiß.

Es gebe einen Notfallordner, „und jeder weiß, wann welche Schritte zu unternehmen sind“. Von all dem merke der Besucher nichts. „Hier soll niemand Angst haben.“ Ein bisschen was werden die Besucher sicherlich schon mitkriegen, denn seit drei Jahren gehen auch tagsüber externe Security-Leute übers Gelände, kontrollieren stichprobenartig Rucksäcke und Taschen. „Die Jungs hatten wir vorher schon lange in den Abendstunden im Einsatz, damit wir für unsere Diskoveranstaltungen gewappnet waren“, so Weiß. Das habe sich ebenso bewährt wie der nächtliche Einsatz einer privaten Hundestaffel und die Nachtwache durch die freiwillige Feuerwehr.



Die Tarmstedter Ausstellung läuft von Freitag bis Montag, 12. bis 15. Juli. Das Programm: www.tarmstedter-ausstellung.de.