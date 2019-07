Königliche Runde (von links): Heidekartoffelkönigin Kristin und Heidekartoffelprinzessin Nadine aus Bad Bevensen, Heidekönigin Mona aus Amelinghausen und Spargelkönigin Leonie aus Nienburg. (Carolin Westerkamp)

Am Montag hatte die Tarmstedter Ausstellung königlichen Besuch. Heidekartoffelkönigin Kristin und Heidekartoffelprinzessin Nadine aus Bad Bevensen, Heidekönigin Mona aus Amelinghausen und Spargelkönigin Leonie aus Nienburg beehrten die Landwirtschafts- und Verbraucherschau, schauten sich auf dem Tierschaugelände um, fuhren Riesenrad und waren in der Genusshalle Eis essen. Zu guter Letzt traten sie im Festzelt als Losfeen auf: Der Hauptgewinn der diesjährigen Tombola bei der Tarmstedter Ausstellung geht an Tanja Schröder aus Schiffdorf. Sie darf einen Citroen Berlingo im Wert von 20 000 Euro ihr Eigen nennen. Den zweiten Preis (ein Rasenmähroboter von Husqvarna) gewann Dora Eileen Gieschen aus Wilstedt. Der dritte Preis (eine Outdoor-Lounge) ging an Elke Witten aus Breddorf, der vierte Preis (ein Damenfahrrad der Marke Stevens) gewann Heidi Liebnitz aus Dollern. Die Küchenmaschine von Provera (5. Preis) ging an Bianca Böttcher aus Verden, das Samsung-Tablet (6. Preis) an Alexandra Begemann aus Bad Essen. In diesem Jahr wurden rund 20 000 Lose verkauft und 26 Preise ausgelost.