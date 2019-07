Mustafa und Ugur Kul präsentieren ihren Labskaus-Döner. Den bieten sie in ihrem Bistro "Kul essen" exklusiv für die Dauer der Tarmstedter Ausstellung an. (Johannes Heeg)

Keine Tarmstedter Ausstellung ist wie die andere, immer wieder gibt es Neuerungen. Eine kulinarische Überraschung hat sich jetzt Ugur Kul, Betreiber des Tarmstedter Dönerladens „Kul essen“, ausgedacht: Der 32-Jährige bietet einen Labskaus-Döner an, speziell kreiert für die 71. Ausstellung und auch nur für die vier Tage vom 12. bis zum 15. Juli. „Hier trifft sich der Norden, so lautet ja das Motto der Ausstellung. Daher wollten wir dazu was typisch Norddeutsches machen“, erklärt der Bistro-Chef. Dazu passt ganz gut ein Burzel-Bier, das bei den Kuls in der Kühlung steht, seit die kleine Tarmstedter Brauerei ihre Kreation auch in Halbliter-Flaschen abfüllt.

Beim Ortstermin im Laden an der Hauptstraße 6a zeigt sein Bruder Mustafa, der gelegentlich aushilft, wie die Ausstellungsspezialität zubereitet wird. Aus einem Glas, erworben beim Tarmstedter Schlachter Bösch, nimmt er drei bis vier Esslöffel Labskaus-Masse und verteilt sie auf einer Eisenpfanne. Darauf steckt er einen kreisrunden Stahlring, in den er ein frisches Ei gibt. Das Ganze kommt für einige Minuten in den Pizzaofen, um das Spiegelei zu garen. In der Zwischenzeit füllt er eine normale Teigtasche mit Krautsalat, auf Wunsch gibt es auch Dönerfleisch dazu. Darauf gibt er dann die Labskaus-Spiegelei-Kombi, dazu zwei Scheiben Rote Bete, eine Gewürzgurke aus dem Glas und eine Soße der Wahl. Fertig ist die neue Speise-Kreation, die der Tarmstedter Allgemeinmediziner Florian Steiner „gelebte lukullische Integration“ nennt. Der Hausarzt, der lange in Berlin gelebt und gearbeitet hat, gehört zu den ganz wenigen, die diese Neuheit schon mal vorab probieren durften. Den Tarmstedter Labskaus-Döner würde man in der Hauptstadt als „Fusion Cuisine“ bezeichnen.

„Strenge Deklarationspflicht“

Derweil tüfteln die Kuls noch an Details. Von Jochen Michaelsen, dem Inhaber der Fleischerei Bösch, bekamen sie jetzt den Tipp, es doch mal mit einer Dillsoße zu versuchen. „Einfach Joghurt mit ein bisschen Zitronensaft, frischem Dill und etwas Majonäse mischen“, sagt er, „das passt sehr gut.“ Dass die Imbiss-Kollegen für ihre Kreation sein Produkt verwenden, freut Michaelsen. „Ist doch cool, dass die so etwas ausprobieren und einen norddeutschen Döner machen“, sagt der gelernte Koch. Und nutzt gleich die Gelegenheit, um klarzustellen, dass Labskaus mitnichten aus Küchenabfällen hergestellt wird, wie gelegentlich noch kolportiert wird. „Wir nehmen dafür gepökeltes Rindfleisch aus der Brust, gekochte Kartoffeln, Rote Bete und angeröstete Zwiebeln, dazu Salz und Pfeffer. Das ist eine klare, eindeutige Sache, es gibt eine strenge Deklarationspflicht“, sagt Michaelsen. Den Labskaus habe man bei Bösch seit zwei Jahren im Sortiment. „Wir haben das für unseren Mittagstisch ausprobiert, das läuft recht gut. Dann haben wir begonnen, den Labskaus in Gläser zu füllen“, berichtet er. Im Glas könne das Produkt mindestens ein Jahr ungekühlt im Vorratsschrank stehen.

Dass er bei Bösch einkauft, das habe mit seinem eigenen Qualitätsanspruch zu tun, sagt Ugur Kul. „Ich kenne die Fleischerei gut, und die Böschs sind umgekehrt auch Kunden bei uns.“ Entstanden sei die Idee mit dem Labskaus-Döner vor drei Monaten. „Wir hatten damals einen Schülerpraktikanten, der einen probiert hat und ganz begeistert war“, erzählt der Gastronom. Der junge Mann habe dringend geraten, den neuen Döner in die Speisekarte aufzunehmen. Genau das hat Ugur Kul auch vor, wenn auch vorerst nur probehalber für die Dauer der Ausstellung. „Für uns ist das ein echtes Highlight“, sagt Kul, er freue sich auf die Premiere am kommenden Freitag.

„Kul essen“ hat Familie Kul am 1. März 2014 eröffnet. Vorher schon war ein älterer Bruder – insgesamt sind sie neun Geschwister – mit einem Imbisswagen auf dem Rewe-Parkplatz vertreten. „Er war der erste, der in Tarmstedt Döner angeboten hat“, sagt Ugur Kul. Er ist der Inhaber, seine Brüder Dogan und Mehmet sind bei ihm angestellt, die anderen Geschwister helfen aus. Tatsächlich herrscht eine familiäre Atmosphäre in dem Laden, die Gäste werden mit einem fröhlichen „Moin“ begrüßt, mit vielen sind die Gastwirte per Du, alle hinterm Tresen wirken sehr zufrieden. „Warum sollten wir nicht glücklich sein?“, fragt Ugur Kul, der bei Mangels in Ostertimke Tischler gelernt hat, „wir sind eine tolle Familie.“

Die Salate und die verschiedenen Soßen bereiten sie selbst zu, die Dönerspieße beziehen sie aus Berlin, der deutschen Döner-Hauptstadt, wie Mustafa Kul sagt. Dort sei der Pita-Döner, also das Teil mit Fleisch und Salat in der Teigtasche, erfunden worden. Denn in der Türkei, seinem Ursprungsland, werde Döner üblicherweise auf dem Teller serviert. „Aber in Deutschland haben die Leute wenig Zeit, die wollen ihr Essen auf die Hand zum Mitnehmen“, sagt Ugur Kul, der in seiner Freizeit die U14-Mannschaft der JSG Wörpetal trainiert. Selber kicken mag er nicht mehr, die Verletzungsgefahr sei zu groß. Als Selbstständiger wolle er dieses Risiko nicht eingehen. Der Laden ist sieben Tage die Woche von 10 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende ab 12 Uhr. Ein paar Ruhetage gönne man sich „nur an Weihnachten“. Zu den anderen Gastronomen in Tarmstedt und umzu pflege man ein gutes Verhältnis, sagt er. „Wir waren schon überall bei den Kollegen essen, und die kommen auch zu uns.“ Bewusst habe er entschieden, keine Speisen auszufahren, um nicht den reinen Lieferdiensten in die Parade zu fahren.

Sechs Jahre alt war Ugur Kul, als er mit seiner Familie nach Tarmstedt gekommen ist. Die kurdische Familie habe in der Türkei an der Grenze zu Syrien gelebt, ehe sie nach Deutschland ausgewandert sei. Bis auf den ältesten Bruder seien alle Geschwister in Tarmstedt zur Schule gegangen.

Zur Sache

Labskaus

gilt als norddeutsche Spezialiät. Laut Wikipedia entstand das erstmals 1706 von dem englischen Autor Ned Ward erwähnte Gericht für Seefahrer in der Zeit der Segelschifffahrt und bestand wohl ursprünglich vor allem aus Pökelfleisch. Da auf Segelschiffen für jeden Matrosen Pökelfleisch zur vorgeschriebenen Ration gehörte, die Seeleute aber durch vom Skorbut schmerzende Zähne oft keine feste Nahrung essen konnten, wurde die Portion kleingehackt und püriert. Da Rote Bete und Gurken recht viel Vitamin C enthalten und daher Skorbut vorbeugen, galten sie – ohne, dass man diesen Zusammenhang anfangs erklären konnte – früh als geeignete Zutat. Da zudem die Qualität der Nahrungsmittel mit zunehmender Länge der Reise litt, konnte durch ihre Zugabe aber auch minderwertiges Material kaschiert werden.

Ein Originalrezept ist nicht bekannt. Vor allem ist daher umstritten, ob Fisch ein Bestandteil von Labskaus ist. Selbst die ursprüngliche geographische Herkunft ist unklar. Manche Quellen besagen, es sei ein Gericht englischen Ursprungs, doch viele vermuten eine norddeutsche oder zumindest nordeuropäische Herkunft. Vor allem in Schleswig-Holstein und in den Hansestädten gibt es bis heute lokal unterschiedliche Varianten.

Laut Süddeutscher Zeitung ist häufig zu lesen, dass das Wort Labskaus zurückgeht auf das englische „lobscouse“, was wiederum eine Verballhornung ist von „lout's course“, was so viel bedeutet wie Speise für Flegel. Aber auch in englischen Wörterbüchern wird lobscouse als ein Seemannsessen aus Fleisch, Kartoffeln und Gemüse definiert. Anfang des 18. Jahrhunderts sei in England statt der Kartoffeln mitunter auch mal Schiffszwieback in den Eintopf gekommen.