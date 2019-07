Zum 140. Geburtstag der WÜMME-ZEITUNG gab es eine Torte: Den Anschnitt übernahm Ministerin Barbara Otte-Kinast gleich selbst. Mit dabei (von links): Messechef Frank Holle, der Landtagsabgeordnete Axel Miesner, Redaktionsleiter André Fesser und Messegeschäftsführer Dirk Gieschen. (Christian Kosak)

Wirklich unauffällig kann sich Renate Otte-Kinast (CDU) an diesem Freitagmittag nicht über die Tarmstedter Ausstellung bewegen. Denn die niedersächsische Landwirtschaftsministerin ist nicht allein unterwegs. Ihr folgt eine ganze Mannschaft aus Vertretern der Gemeinde Tarmstedt, der Landfrauen und -jugend, diversen Mitarbeiter der Ausstellung und Landtagsabgeordneten auf Schritt und Tritt, von Station zu Station. Überall, wo der Tross auftaucht, wird es schlagartig laut und voll. Die Ministerin ist zwischen all den Menschen kaum zu sehen. In einem der Zelte wundert sich ein Mann an einem Stand ob der plötzlichen Lautstärke: „Was ist denn nun los?“

Otte-Kinast steht währenddessen wieder mal in einer Menschentraube, schüttelt Hände und bekommt ein alkoholfreies Bier in die Hand gedrückt. Mehrere Fotografen wuseln um sie herum, steigen auf Hocker, um sie besser zu erwischen.

Eigentlich wird hier nicht bloß Otte-Kinast herumgeführt. Vielmehr sollen sich auch die Ehrengäste einen Überblick verschaffen. Jedes Jahr nach der Eröffnungserbsensuppe im Festzelt wird der Rundgang von den Veranstaltern geleitet. Gemeinsam geht man über den Platz und unterhält sich mit den Ausstellern.

Aber jetzt, wo die politische Prominenz zu Besuch ist, steht sie auch im Mittelpunkt. Buchstäblich. An jeder Station werden Gruppenfotos geknipst – Otte-Kinast steht stets in der Mitte. Trinkt wahlweise Saft oder auch mal einen Kartoffelschnaps und unterhält sich über die Zukunft der Landwirtschaft.

Hin und wieder übernimmt die Politikerin sogar einfach selbst das Kommando. So ist sie es, die entscheidet, dass das Gruppenfoto am Stand von Fricke vor eines der Güllefässer verlegt wird. Und als es am Stand der WÜMME-ZEITUNG um das Schneiden der Geburtstagstorte geht, nimmt sie das Messer kurzerhand an sich und teilt den verzierten Kuchen zügig und beherzt in kleine Stücke. Selbst ist die Frau.