Im ersten Teil der Podiumsdiskussion sprachen mit (v. l.) Moderator André Fesser der Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann, Paul Brandt (Besser Essen e. V), Jens Witt (Inhaber von der Firma Wackelpeter), Marie Pigors (Naturkostkontor Bremen) und Mücella Demir (Biostadt-Beauftragte der Stadt Bremen). (Christian Kosak)

Die Landwirtschaft im Umland sorgt für das Essen der Städte – zumindest wenn es nach Renate Otte-Kinast (CDU) geht. Für die niedersächsische Landwirtschaftsministerin steht Regionalität im Vordergrund. Bio sei wichtig, komme aber erst nach dem Regionalaspekt. Das sagte Otte-Kinast am Freitagnachmittag auf einer Podiumsdiskussion im Festzelt der Tarmstedter Ausstellung zum Thema „Das Land ernährt die Stadt – Großverpflegung bio und regional“.

Insgesamt sieben Diskussionsteilnehmer sprachen mit Moderator und Redaktionsleiter der Wümme-Zeitung André Fesser über regionale und ökologische Lebensmittelerzeugung. Im ersten Abschnitt ging es vor allem um die Nachfrage solcher Lebensmittel, im zweiten Teil kamen Vertreter aus Landwirtschaft und Politik zu Wort.

So berichtete Marie Pigors, Betriebsleiterin des Naturkostkontors Bremen – ein Bio-Großmarkt –, dass vor allem die Nachfrage von Seiten der Gastronomie nach regionalen und ökologisch hergestellten Lebensmitteln gestiegen sei. Aber auch Kindergärten, Schulen und Kantinen würden vermehrt bei ihnen bestellen. Sicher auch eine Folge des 2015 erfolgten Beschlusses der Stadt Bremen, Bio-Stadt zu werden, so Pigors. Eines der Ziele des Beschlusses ist es, bis 2022 die Ganztagsversorgung an Schulen und Kindergärten auf 100 Prozent Bio umzustellen.

Das dürfte auch einige Landwirte freuen. Wie Hilmer Garbade, Präsident des Bremischen Landwirtschaftsverbandes, berichtete, würden mehr Landwirte gerne auf Bio umzustellen, als es tatsächlich Nachfrage dafür gebe. In der Vergangenheit hätte der Verband deshalb einigen Landwirten von der Umstellung abraten müssen. „Die Ware muss ja auch verkauft werden“, sagt Garbade. Zu viel Angebot mache die Preise kaputt. Viele Landwirte aber hätten den Preisdruck und die Produktion auf Masse in der konventionellen Landwirtschaft satt.

So erging es auch Harm von Hollen. Der Landwirt aus Hagen ist einer derjenigen, der erfolgreich von konventioneller Landwirtschaft auf Bio umstellen konnte. Er bereut es nicht, sagt er. Die Umstellung sei aber vor allem zu Beginn mit sehr vielen Kosten verbunden gewesen. Von der Politik wünsche er sich, dass vorhandene Förderungen früher gezahlt werden. Er selbst habe schon fast ein Jahr lang bio produziert, bevor er das Geld bekommen habe.

Für Garbade steht fest, dass sowohl Verbraucher als auch die Politik zukünftig ihren Teil zu einer regionalen und ökologischen Landwirtschaft beitragen müssen. Es müsse verlässliche Strukturen für die Landwirte geben – also vor allem die Gewissheit, dass ihre regionalen (Bio-)Produkte Abnehmer finden. „Am Ende trägt jeder einzelne seinen Teil dazu bei“, sagt Garbade. Das hänge allerdings auch mit Bildungsarbeit zusammen, hatte Paul Brandt vom Verein „Besser essen“ schon einige Minuten vorher festgestellt. Viele würden nicht wissen, was sich hinter Bio verbirgt – und welche Vorteile damit verbunden sind.

Das war auch im Sinne von Otte-Kinast. „Einfach irgendwas zu verordnen funktioniert nicht“, sagte sie. Das langfristige Ziel sei es, bei Menschen ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Kurzfristig wolle man regionale Betriebe stärken – und wenn die dann irgendwann auf Bio umstellen können, umso besser.