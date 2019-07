Für viele Besucher sind die Tierschauen interessant. (Christian Kosak)

Hubertus Paetow: Für mich und auch für die DLG insgesamt stehen die aktuellen Herausforderungen, denen die Landwirtschaft ausgesetzt ist, im Vordergrund. Da geht es um Nachhaltigkeit, Tierwohl und natürlich auch die Akzeptanz in der Gesellschaft. Wir als DLG schauen vor allem auf den Fortschritt, aber nicht nur in technischer Hinsicht. Vielmehr geht es uns als einem der landwirtschaftlichen Spitzenverbände in Deutschland um die Weiterentwicklung der Landwirtschaft insgesamt.

Der Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e.V. (DLG), Hubertus Paetow, (Jörg Sänger)

Kommt die DLG mit ihren Botschaften denn an?

(lacht) Na, wenn man von Veränderung spricht, erzeugt man bei den einen Neugier und bei den anderen Bedenken. Und das ist bei Landwirten nicht anders. Aber das Echo auf unsere Arbeit ist im Großen und Ganzen positiv.

Ist eine solche Messe aus Ihrer Sicht ein Branchentreffen oder doch mehr ein Rummelplatz, auf dem sich landwirtschaftliche Laien austoben können?

Wir sehen eine Messe schon als Möglichkeit, sich innerhalb der Branche zu treffen. Aber wenn man das so anlegt wie die Tarmstedter, die Elemente bieten, die die Faszination Landwirtschaft auch für eine breite Öffentlichkeit greifbar macht, dann kann das natürlich das Verständnis aller für die Branche erhöhen.

Welche Fragen sollte sich der Laie stellen, wenn er die Messe besucht? Und was empfehlen Sie dem Landwirt?

Eigentlich sollten sich beide das gleiche anschauen. Auf einer Messe sucht man ja vorwiegend nach Neuheiten. Und das Neue bewegt sich zurzeit vor allem im Bereich der nachhaltigen Landbewirtschaftung und der nachhaltigen und auch besseren Tierhaltung. Es gibt viele Maschinen, die die Arbeit heute umweltschonender verrichten. Für diejenigen, die nicht direkt aus der Landwirtschaft kommen, ist die Ausstellung eine gute Gelegenheit, sich den ganzen Strauß der technischen Möglichkeiten anzusehen. Und dann geht es natürlich um die Tiere. Vor allem dann, wenn man sie nicht jeden Tag sieht.

Sollten Sie Zeit finden, sich treiben zu lassen: Welchen Stand werden Sie ansteuern?

Für mich ist es die Premiere in Tarmstedt. Ich werde schauen, wie es bei den Maschinen zur mechanischen Unkrautbekämpfung aussieht. Wir wollen in unserem Betrieb diese Verfahren noch stärker nutzen. Und dann schaue ich mir Traktoren und Mähdrescher an. Aber furchtbar viel Zeit bringe ich leider nicht mit. Zu Hause läuft gerade die Ernte.

Die Fragen stellte André Fesser.

Zur Person

Hubertus Paetow

ist Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Der gelernte Landwirt führt in Finkenthal nahe Rostock einen Betrieb mit 1200 Hektar Land. Im Rahmen der Eröffnungsfeier der Tarmstedter Ausstellung wird er die Festrede halten.