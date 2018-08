Auf dem Dach eines solchen fahrenden ICE ließ der 17-Jährige sich mitnehmen. Die Fahrt beendete er schwer verletzt. (dpa)

Ein 17-jähriger Mann ist am Donnerstag auf dem Dach eines ICE aus Richtung Hamburg kommend mitgefahren. Laut Bundespolizei erlitt er im Bereich Verden einen Stromschlag aus der Oberleitung.

Als der Zug in Nienburg außerplanmäßig halten musste, verließ der Jugendliche das Dach und bat bei einer Baufirma um Hilfe. Die Mitarbeiter alarmierten den Rettungsdienst. Der Schwerverletzte musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen werden. Ein zweiter Hubschrauber der Polizei suchte nach weiteren Beteiligten, fand aber keine Personen. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an, Spuren auf dem Zugdach wurden bereits nachgewiesen.