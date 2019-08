Die schwerverletzten Personen wurden sofort in umliegende Krankenhäuser gefahren. (Symbolbild) (Nicolas Armer/dpa)

Am frühen Freitagmorgen ist ein 19-jähriger Mann bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreepener Hauptstraße ums Leben gekommen. Die zwei 18-jährigen Insassinnen verletzten sich schwer, teilte die Polizei mit. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

Der 19-Jährige fuhr in Fahrtrichtung Kreepen, als er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Durch den starken Aufprall wurde der junge Mann in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Genau wie die beiden schwerverletzten 18-jährigen Insassinnen ist der Fahrer zur weiteren medizinischen Versorgung umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag der Mann aus Kirchwalsede jedoch seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache umgehend aufgenommen. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro, berichtete die Polizei. (njo)