Sind gespannt auf die Bewerber (v.l.): Fulko Steinhausen, Frauke Vakilzadeh, Kerstin Dierolf und Markus Wendebourg vom Kirchenkreis. (Björn Hake)

Kirchen gelten vielen Menschen als altmodisch, starr und unmodern. Die Zahlen der Austritte reißen seit Jahren nicht ab, die Eintrittszahlen nehmen ab. „Das Bild der Kirche hat sich sehr verändert“, weiß auch Fulko Steinhausen, Superintendent des Kirchenkreises Verden. Die Stichworte, die in diesem Kontext immer wieder fallen, langweilten ihn schon fast. Doch er ist sich der Probleme bewusst. „Als Kirche stehen wir vor einer großen Herausforderung.“ Mit vielen Angeboten versuchen die Gemeinden bereits, junge Menschen an sich zu binden. Ein Preis soll nun innovative Ideen fördern.

„Wir wollen zeigen, was Kirche alles ist“, erklärt Steinhausen den Grundgedanken des Projekts. „Mit dem Namen haben wir sehr gerungen.“ Mit „Crossover“ fanden sie schließlich einen passenden Titel. Denn der steht zum einen für eine Musikrichtung, die mehrere Stile vereint. Zum anderen lässt sich der Begriff – vor allem mit Blick auf das entstandene Logo – auch ganz anders interpretieren. Cross steht dabei für das Kreuz, das Logo des Kirchenkreises bildet das O und das Ver am Ende steht für den Verdener Kirchenkreis.

Mit Kriterien gerungen

Lange gerungen hat der Kirchenkreis auch mit den Kriterien, die für Bewerbungen gelten sollen. Schließlich entschied das Organisationsteam, dass ihm die Förderung regionaler Zusammenarbeit, das Nutzen digitaler Medien, die Vernetzung mit anderen Kooperationspartnern und der Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen besonders wichtig sind. „Die Projekte sollen außerdem nachhaltig sein“, sagt Steinhausen. „Ein Strohfeuer wollen wir nicht.“ Stattdessen sollen die Ideen bestenfalls einen Modellcharakter haben und sich so auf andere Gemeinden übertragen lassen. Auch generationsübergreifende Ideen sind gefragt. Netzwerke zu bilden, werde generell immer wichtiger – auch für Kirchengemeinden.

2000 Euro hat der Kirchenkreis für seinen Preis ausgelobt. Allerdings soll das Geld nicht zwangsläufig an nur einen Gewinner gehen, sondern je nach Bedarf unter den besten Ideen aufgeteilt werden. Bis dahin geht allerdings noch ein wenig Zeit ins Land, denn erst im Herbst soll der Preis verliehen werden. Viel Zeit also für die Jury, sich ausgiebig mit den Bewerbungen zu befassen. „Man soll schon etwas sehen können“, wünscht sich Diakonin Kerstin Dierolf, „nicht nur auf dem Papier“. Stattdessen sollen Interessierte ihre Ideen auch gleich umsetzen, so weit es eben ohne eine Finanzspritze schon möglich ist. „Wir besuchen dann auch die Projekte, schauen, was für eine Energie herrscht und was für Menschen dahinter stecken.“

Potenzial offenlegen

„Wenn jetzt Ideen da sind, ist noch ein wenig Zeit, sie umzusetzen“, findet die Diakonin, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises zuständig ist. Sie ist fest überzeugt, dass der Kirchenkreis kreatives Potenzial birgt. Einige originelle Projekte haben die Gläubigen schon vorzuweisen. Ein Beispiel: der selbst gebaute Steinbackofen in Fischerhude, in dem seit vergangenem Sommer Brot, Pizza und Flammkuchen gebacken werden. „Die Idee ist auch, Sachen, die es schon gibt, sichtbarer zu machen.“

Zunächst ist der Preis eine einmalige Aktion. Denn die Organisatoren wollen schauen, was damit auf sie zukommt. Eine Wiederholung können sie sich jedoch durchaus vorstellen. Allerdings, da sind sie sich einig, soll es den Crossover nicht jahrelang geben. Schließlich sollen die innovativen Ideen zunächst fest im Kirchenkreis verankert und nicht gleich von neuen Ideen ersetzt werden.

Bewerben können sich Gemeinden, Gemeindegruppen, Teams und Initiativen. Einen Anmeldebogen können Interessierte im Internet unter www.kirchenkreis-verden.de herunterladen. Bis zum 31. Mai haben sie Zeit, ihre Bewerbung bei der Superintendentur Kirchenkreis Verden (Georgsstraße 11a, 27283 Verden) einzureichen. Das ist allerdings auch per E-Mail an sup.verden@elvka.de möglich.