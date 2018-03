Einsatz in Verden: Die Einsatzkräfte nahmen den Mann in Gewahrsam (Symbolbild). (Björn Hake)

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Montagvormittag in Verden einen psychisch auffälligen jungen Mann überwältigt. Der 22-Jährige hatte zuvor über soziale Netzwerke eindeutige Drohungen gegen sich und seine Freundin ausgestoßen. Ergänzend hatte er nach Angaben der Polizei ein Foto von sich verbreitet, auf dem er mit einer Waffe zu sehen war.

Recherchen der Polizei hatten den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes ergeben – eine Wohnung in einem Verdener Ortsteil, die von eigens herbeigerufenen Spezialeinsatzkräften der Polizei abgeriegelt wurde. Zudem wurde telefonischer Kontakt zu dem 22-Jährigen aufgebaut. Als er die Wohnung verlassen wollte, wurde er von Polizeikräften in Gewahrsam genommen.

Dabei leistete der Mann keinen Widerstand. Ein zweiter in der Wohnung befindlicher Mann hatte mit dem Vorfall nichts zu tun. Er wurde nach der Feststellung seiner Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Freundin war nicht in der Wohnung. Der 22-Jährige befindet sich jetzt in psychiatrischer Behandlung.