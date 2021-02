Insgesamt 25 Mitarbeitende, unter ihnen auch Corinna Vahlbusch (v. l.) und Birgitt Dahle, sind im Impfzentrum gleichzeitig im Einsatz. (Björn Hake)

300 Besucher pro Tag erhalten seit dem 15. Februar im Verdener Impfzentrum ihre erste Dosis der Corona-Impfung. Das mobile Team, das parallel in den Seniorenheimen unterwegs ist, sei bereits fast in allen Einrichtungen fertig, erklärt Lara Rievers, die zum Leitungsteam des Impfzentrums gehört. Nur zwei Heime stünden noch auf der Liste. Wegen Corona-Fällen war es dort zu Verzögerungen beim Impfablauf gekommen.

Das Team um Lara Rievers zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Lediglich an den Terminzeiten soll sich noch etwas ändern. Aktuell werden die Impflinge im Halbstundentakt einbestellt. Künftig sollen die Termine im 15-Minuten-Takt stattfinden. „Es bleibt dann bei 300 Impfungen pro Tag“, sagt Rievers. Der neue Rhythmus soll allerdings dafür sorgen, dass sich die Bürger besser verteilen und keine Schlangen bilden.

Senioren, die einen Termin haben, sollten pünktlich, aber auch nicht allzu früh vor Ort eintreffen. „Fünf Minuten vor dem Termin reichen“, sagt Andrea Schröder, ebenfalls vom Leitungsteam. In den vergangenen Tagen hätten mehrere Impfwillige versucht, etwas früher dranzukommen. Eine ältere Frau war bereits in den Morgenstunden auf dem Landkreisgelände unterwegs. Ihr Sohn, der einen Termin bei der Zulassungsstelle hatte, hoffte, sie könne etwas früher geimpft werden. Der eigentliche Termin war um 14 Uhr. „Das geht natürlich nicht“, betont Schröder. Auch ein Mann, der seine Gattin in der Hoffnung, so einen Tag früher geimpft zu werden, zu ihrem Termin begleitet hatte, musste ungeimpft wieder von dannen ziehen.

Keine akuten Impfreaktionen

Die ersten Tage nach Beginn liefen ohne Probleme ab. „Wir hatten noch keine akuten Impfreaktionen“, erzählt der ärztliche Leiter, Henning Hovorka. Lediglich in etwa zehn Prozent der Fälle sei es zu typischen Nebenwirkungen gekommen. Zu den bekannten Beschwerden gehören Rötungen, Schwellungen und Schmerzen an der Einstichstelle, aber auch Reaktionen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Die Anzahl der Menschen, die so auf die Impfung reagiert hätten, entspreche den Studien der Pharmakonzerne, sagt Hovorka. Er betont außerdem, dass es sich dabei lediglich Nebenwirkungen, nicht aber um Komplikationen handle.

Den kleinen Pieks gut überstanden hat Magdalene Babin. Die Verdenerin ist froh, nun ihre erste Impfung bekommen zu haben. Ihre Tochter hatte den Termin für sie vereinbart, eine Freundin der Tochter begleitete sie am Donnerstag zur Impfung. „Ich bin noch immer mobil“, sagt Babin. Ihre Einkäufe erledige sie weiterhin selbst. Daher freue sie sich auch, bald besser geschützt vor einer Infektion zu sein.

Am 8. März beginnen im Verdener Zentrum die Zweitimpfungen. Für diese soll der Containerkomplex erweitert werden. Aktuell sind Teile der Zulassungsstelle ausgelagert und in direkter Nachbarschaft zum Impfzentrum in Containern untergebracht. Diese sollen künftig eine weitere Impflinie beherbergen, in der die Zweitimpfung verabreicht wird. Spannend werde es zudem, wenn auch jüngere Menschen vor Ort geimpft würden, sagt Hovorka. Das mobile Impfteam sei bereits mit zwei Impfstoffen unterwegs, die abhängig von der Altersgruppe verimpft würden. Bei der Arbeit mit unterschiedlichen Impfstoffen müssen unter anderem unterschiedliche Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung von drei bis neun Wochen beachtet werden. An Menschen über 80 werden die Marken Biontech-Pfizer und Moderna verimpft. Der Impfstoff von Astra-Zeneca ist hingegen nur für Menschen bis zu einem Alter von 65 Jahren vorgesehen.

Wann die Impfung der Menschen mit höchster Priorität abgeschlossen ist, ist im Landkreis Verden noch nicht abzusehen. Das sei laut des Leitungsteams abhängig von der Impfbereitschaft. Zu der Gruppe, die aktuell geimpft wird, gehören neben Menschen über 80 Jahren auch Frauen und Männer, die in der Altenpflege oder medizinischen Einrichtungen mit hohem Expositionsrisiko tätig sind. Im nächsten Schritt folgen Menschen mit hoher Priorität. Dazu zählen unter anderem über 70-Jährige, Menschen mit chronischen Lungen- oder Nierenerkrankungen sowie Polizei- und Ordnungskräfte.