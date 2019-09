Eine Frau wurde in ihrer Verdener Wohnung tot aufgefunden. (Christian Kosak)

Eine 41-jährige Frau wurde in ihrer Wohnung in Verden leblos aufgefunden. Das berichtet die Polizei. Demnach gelte ihr drei Jahre jüngerer Lebensgefährte als dringend tatverdächtig.

Der Mann hatte sich in Bayern der Polizei gestellt und von einem handgreiflichen Streit mit seiner Lebensgefährtin in Verden berichtet. Polizisten fanden die Frau bei einer Überprüfung tot vor. Nach ersten Erkenntnissen ist die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Am Tatort wurden umfangreiche Spuren gesichert, so die Polizei.

Die genauen Tatumstände sind bisher unklar und die Ermittlungen dazu dauern weiter an. Der 38-jährige Mann gilt wegen der bisherigen Erkenntnisse jedoch als dringend tatverdächtig. Gegen den Mann wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen.