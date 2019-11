Mehr als nur eine reine Kraterlandschaft: der Erdtrabant Mond. (Karsten Klama)

Foto-Kunst trifft Weltraumtechnik: Solch faszinierendes Rendezvous er­lebten mehrere Hundert Besucher bei der Er­öffnung der diesjährigen Herbst­kunst­tage der Kreissparkasse Verden. Mit spektakulären Aufnahmen, die bei den Apollo-Missionen zwischen 1966 und 1972 entstanden, ist eine Foto-Ausstellung mit dem Titel „Aufbruch zum Mond“ zusammengetragen wor­den, die noch bis zum 6. Dezember in der Schalterhalle der Kreis­sparkasse Verden zu besichtigen ist.

Stolz präsentierte Silke Korthals bei ihrer Begrüßungsansprache im Namen des Vorstands der Kreissparkasse den „Oskar für Kultur in Niedersachsen“: Vor wenigen Tagen war der Kreis­sparkasse Verden der Kultur­-Kontak­te-Preis 2019 für unternehmeri­sche Kulturförderung verliehen wor­den.

Das erstmalige Betreten eines Him­melskörpers, jener kleine Schritt, der zum großen Schritt für die Menschheit wurde, ist schon 50 Jahre her, doch die Faszination dieses Augenblicks lebt bis heute fort. Das zeigte sich auch im Vortrag des Raumfahrt-Wissenschaft­lers Falk Nohka vom Deutschen Zent­rum für Luft- und Raumfahrt in Bremen, der den Anwesenden einen Eindruck von der enormen Leistung der Astronauten und der großen Schar von beteiligten Wissenschaftlern und Technikern sowie von den weit über die Belange der Raumfahrttechnik hin­aus bedeutenden technischen Innovati­onen vermittelte, die dieses Unterneh­men nach sich zog.

Der eigentliche Weltraum, erläuterte Nohka, beginne erst ab einer Entfer­nung von rund hundert Kilometern von der Erde, nämlich dann, wenn man die Atmo­sphäre verlassen habe. Dann gebe es keinen Sauerstoff und auch sonst kei­nerlei Gase mehr, dafür sehr viel un­terschiedliche Strahlung, die nicht nur für die Astronauten, sondern auch für die Elektronik der Raumschiffe viele Gefahren berge. Auch die extremen Temperaturunterschiede – auf dem Mond könne die Temperatur zwischen minus 160 Grad und plus 130 Grad Celsius liegen – sei eine große Heraus­forderung bei der Umsetzung der Mond-Expeditionen gewesen. Genau 83 400 Kilometer, so Nohka, sei der Mond von der Erde entfernt. Doch man dürfe sich nicht vorstellen, das man dort mal eben wie auf einer Straße hingelange: Im Weltraum gebe es kein „Gerade­aus“. Jeder Körper gerate dort in Rota­tion, und man könne nur in Kreis­be­wegungen von einer Umlaufbahn in die andere gleiten. Wirklich atembe­raubend waren die Einblicke, die Nohka den Zuhörern ermöglichte. So sei die Mondoberfläche durch das Fehlen einer Atmosphäre keiner Ero­sion und keinerlei anderen internen Verände­rungen aus­gesetzt: „Alles was sich dort bildet, bleibt für immer so bestehen.“

Den wesentlichen Impuls für die ra­sante Entwicklung der bemannten Raum­fahrt habe übrigens die Konkur­renz gegeben: Der erste sowjetische Satellit „Sputnik“ habe die Bemühun­gen der NASA enorm angekurbelt, und nachdem Gagarin 1961 als erster Mensch in den Weltraum geflogen sei, habe Kennedy den Kongress aufgefor­dert, dafür zu sorgen, dass „noch in diesem Jahrzehnt“ die ersten Amerika­ner auf dem Mond landen sollten. Mit der Mission Apollo 11 sei diese Vi­sion dann gerade rechtzeitig Wirklich­keit geworden – nach ungezählten technischen Versu­chen und Manövern, dramatischen Rückschlägen und Ver­lusten sowie bahnbrechenden Erkennt­nissen für die Entwicklung auch unse­rer heutigen technologischen Welt.

„Fragile blaue Murmel“

Die Leidenschaft des jungen Raum­fahrt-Technikers sprang direkt aufs Publikum über; fast bedauerte man, dass die Zeit so knapp bemes­sen war. Doch gerne wandten sich die Besucher dann den gereichten Geträn­ken, lecke­ren Häppchen und angereg­ten Gesprä­chen zu – und vor allem den Expona­ten, die zum Betrachten, Stau­nen und Philosophieren einluden. In einem ver­dunkelten Medienraum kann man die Höhepunkte der Mondlandung fil­misch nacherleben, und auf gro­ßen In­formationstafeln steht alles Wissens­werte von den Mercury- und Gemini-Programmen bis zu den einzelnen Apollo-Missionen.

Die gezeigten Exponate wurden nicht etwa von professionellen Kunstphoto­graphen erstellt, sondern von den Ast­ronauten bei ihrer Arbeit: Den Her­aus­forderungen durch verringerte Schwer­kraft, extreme Temperatu­ren, die Vibrationen der Raumfähre und die Ge­fühllosigkeit unter den di­cken Handschuhen trotzend, schufen sie diese einzigartigen Bilder, die weltweit je­weils nur in einigen weni­gen Abzü­gen existie­ren. Diese Bilder zeigen ganz neuar­tige Perspektiven des mo­dernen Men­schen auf die Erde und ih­ren kosmi­schen Lebensraum: Aus der Mond­fähre heraus fotografierte die Besat­zung der Apollo 14 die kraterübersäte Mond-Oberfläche, an deren Horizont die Erde als liegende Sichel stand – da ging vor den Augen der Ast­ronauten „die Erde auf“! Ein anderes Foto, das um die Welt ging, gelang der Besat­zung von Apollo 17: Die Erde als fra­gile „blaue Murmel“ aus 45 000 km Entfernung. Das vermittelt einen Be­g­riff davon, wie klein, wie zerbrechlich unser Planet sich in den Weiten des Universums aus­nimmt.