Die 19-jährige Fahrerin des Unfallautos wurde lebensgefährlich verletzt. (Christian Butt)

Die Autobahn 27 in Richtung Bremen ist nicht länger ab der Anschluss-Stelle Walsrode-Süd gesperrt. Wie die Polizei Verden mitteilt, ist die nach einem schweren Unfall für Aufräum- und Bergungsarbeiten nötig gewesene Sperrung aufgehoben.

Eine 19-jährige Autofahrerin war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr zwischen Walsrode-West und Verden-Ost in Richtung Bremen am Ende eines Staus vor dem Baustellenbereich auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren. Ihr Fahrzeug, ein Audi Q5, wurde dabei zum Teil unter den Lastwagen geschoben.

Die 19-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr 29-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.