Blick über die Kläranlage Verden mit den Faultürmen im Hintergrund. Hier wird Klärschlamm verarbeitet, die Reststoffe müssen künftig verbrannt werden. (Focke Strangmann)

Laut Betriebsleiter Uwe Gerdes sind die Abwassergebühren in Verden über etliche Jahre nahezu konstant geblieben. Doch das wird sich zum neuen Jahr ändern. Für das nächste Wirtschaftsjahr sieht die Kalkulation eine Anhebung der Gebühren um etwa fünf Prozent vor. Damit steigt die Schmutzwassergebühr von 2,40 Euro pro Kubikmeter auf 2,54 Euro pro Kubikmeter. Der Wirtschaftsplan wurde gegen die drei Stimmen der FDP vom Stadtrat beschlossen.

Die Niederschlagswassergebühr steigt von 0,40 auf 0,42 Euro pro Kubikmeter, der Starkverschmutzungszuschlag von 0,98 auf 1,04 Euro pro Kubikmeter. Gleich bleiben die Abgaben für Abwasser aus Sammelgruben und Kleinkläranlagen. Thomas Müller (CDU), Vorsitzender des Betriebsausschusses der Stadt, begründet die Anhebung mit der Entsorgung des Klärschlamms, die teurer wird. Konnten die Substrate, die nach der Stromerzeugung im eigenen Blockheizkraftwerk übrig bleiben, früher auf den landwirtschaftlichen Flächen entsorgt werden, ist dies künftig nur noch sehr eingeschränkt möglich. „Früher konnte das Substrat als Dünger kostenlos auf die Felder ausgebracht werden. Das geht nicht mehr, weil die Auflagen deutlich strenger geworden sind“, erklärt Müller. Deshalb müssten die Reststoffe, die nach der Verwertung im Blockheizkraftwerk übrig bleiben, in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt werden. Das koste Geld. Im Übrigen bewege sich Verden bei den Gebühren „im Rahmen des Üblichen“.

„Es gibt Überlegungen mehrerer Städte und Gemeinden in Niedersachsen, gemeinsam eine Verbrennungsanlage zu bauen“, erzählt Müller. Dies stehe aber noch ganz am Anfang. Aktuell habe die Müllverbrennung in Hamburg Kapazitäten frei, die genutzt werden könnten.

Ursache für Havarie ungeklärt

Die Entwicklung der Abwassergebühren war jüngst auch Thema im Stadtrat Verden. Nachdem Betriebsleiter Uwe Gerdes sichtlich bewegt von der Havarie berichtet hatte – bekanntlich waren große Mengen Klärschlamm aus einer undichten Rohrleitung im Faulturm ausgetreten –, sagte er, dass ein paar defekte Anlagenteile bereits wieder repariert seien. Die Ursache für die Undichtigkeit sei allerdings noch immer ungeklärt. Zu der Gebührenerhöhung rief Gerdes in Erinnerung, dass die Summe in der Vergangenheit immer ein Auf und Ab gewesen, aber letztlich einigermaßen stabil geblieben sei.

Wie in den vergangenen Jahren kritisierte die FDP die Eigenkapitalverzinsung durch die Stadt. Diese liegt bei drei Prozent der Einlagensumme, was für die Stadt Verden jährliche Einnahmen von etwa 500 000 Euro bedeutet. „Wir haben die Vorlage deshalb immer abgelehnt. Der Eigenbetrieb ist die Melkkuh für die Stadt“, betonte Jürgen Weidemann. Ingo Neumann (SPD) argumentierte, dass der Zugang zu Wasser ein „Menschenrecht“ sei, also auch die Entsorgung des Abwassers. „Wir müssen die Kostenstruktur des Abwasserbetriebs so stabilisieren, dass wir die Gebühren für die Bürger nicht ständig erhöhen müssen“, forderte er. Es könne nicht sein, dass es Familien gebe, die wegen der hohen Kosten nur noch einmal wöchentlich duschen könnten. Er beantragte, dass die Verwaltung bis Ende Juni ein Konzept zur Kostenstabilisierung vorlegen solle. Dietmar Teubert (SPD) schwächte den Antrag ab, indem er vorschlug, dass die Verwaltung wegen der Havarie auf der Kläranlage bis zur Sitzung des Betriebsausschusses im kommenden Herbst entsprechende Vorschläge erarbeiten solle.

Abschließend sagte Uwe Gerdes, dass es stets Bestreben der Betriebsleitung gewesen sei, die Gebühren weitgehend konstant zu halten. So sei die bislang letzte nennenswerte Anhebung seinerzeit wegen der Eigenkapitalverzinsung erfolgt.

Teil des Wirtschaftsplans für das nächste Jahr sind auch etliche Investitionen in die Infrastruktur. So wird etwa der Schmutz- und Regenwasserkanal im Blumenwisch erneuert, was rund 520 000 Euro kostet. Auch die Mischwasserkanäle am Nordertor, im Lüneburger Weg und teilweise in der Lindhooper Straße werden saniert. Auch am Brunnenweg und an der Bahnhofstraße stehen Kanalarbeiten an. Für die Ertüchtigung der Kläranlage mit unter anderem neuen Pumpen für die Misch- und Ausgleichsbecken werden etwa 200 000 Euro investiert. Der Bilanzüberschuss aus dem Jahr 2017 beträgt 845 000 Euro. Davon werden 525 000 Euro an die Stadt abgeführt (Eigenkapitalverzinsung), die restlichen 320 000 Euro vergrößern die Beitragsrücklage.