Auf den Intensivstationen der Aller-Weser-Klinik macht sich die zusätzliche Belastung durch Covid-19-Patienten bemerkbar. (Focke Strangmann)

Die vergangenen Wochen mit stark steigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis sind auch an der Aller-Weser-Klinik (AWK) mit den Standorten Verden und Achim nicht spurlos vorübergegangen. „Wir haben zurzeit fünf Covid-19-Erkrankte auf der Intensivstation, und die Situation wird zunehmend angespannter“, sagt der Ärztliche Direktor Peter Ahrens. So habe der hohe Personalaufwand dazu geführt, dass zwei Betten auf der Intensivstation in Verden gesperrt werden mussten. In sofern gebe es zurzeit durchaus Engpässe.

Laut Ahrens müssen in Achim aktuell zwei Patienten künstlich beatmet werden. „Durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Stationen und die hohe Bereitschaft der Pflegerinnen und Pfleger, zusätzliche Schichten zu übernehmen, gelingt es uns, den Regelbetrieb aufrecht zu erhalten“, sagt Ahrens. Er hofft, dass sich die aktuelle Lage nicht weiter verschlimmert. „So wie jetzt würde es zumindest weitergehen. Wir würden zwar weiterhin am Limit arbeiten, aber auch der Regelbetrieb könnte ohne größere Einschränkungen ablaufen.“

Funktionsfähig bleiben

Anders sieht es aus, wenn die Fallzahlen weiter ansteigen. „Dann müssten wir wohl auch dazu übergehen, planbare Operationen zu verschieben. Das wollen wir aber möglichst verhindern“, betont der Ärztliche Direktor. Ein Faktor wäre auch, wenn die Intensivkapazitäten in Bremen erschöpft wären und die Patienten auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt werden müssten. „Dann wäre unsere Situation natürlich auch schwieriger“, sagt Ahrens. Am Standort Verden hat die AWK neun Intensivplätze zur Verfügung, sechs davon sind mit Beatmungsgeräten ausgerüstet. In Achim gibt es aktuell sechs Intensivbetten, davon zwei mit Beatmung. Ziel sei, so Ahrens, als Klinik funktionsfähig zu bleiben. „Es gibt Routine-Operationen, die sich einfach nicht lange aufschieben lassen. Es gibt ja auch noch die ganz normalen Erkrankungen, nicht nur Corona“, erklärt Ahrens. Das „normale Geschäft“ laufe ja weiter, und demnächst beginne zusätzlich die Grippesaison, mit ähnlichen Symptomen wie eine Corona-Infektion.

Angesichts der aktuellen Situation in den Kliniken mit einer zunehmenden Zahl schwerer Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen, kann Ahrens nach eigenen Angaben nicht verstehen, „wie man diese Krankheit verharmlosen oder verleugnen kann. Natürlich gibt es einen großen Anteil Erkrankter, die einen milden Verlauf zeigen. Es gibt aber auch viele, die schwer erkranken und sogar sterben.“

Aus der ersten Infektionswelle im Frühjahr hätten Ärzte und Pflegepersonal zwar viel gelernt, aber „irgendwann sind die Ressourcen auch erschöpft“, so Ahrens. Zurzeit sei jedenfalls kein dauerhaftes Abflachen der Infektionskurve zu erkennen. Insofern gebe es noch keine Entwarnung. „Wenn ein Patient mit Covid-19 auf die Intensivstation kommt und sogar beatmet werden muss, ist das Bett zwei bis drei Wochen belegt.“ Das führe bei steigenden Infektionszahlen als Folge auch zu Engpässen in der Intensivversorgung. Und beim Pflegepersonal. Zwar habe sich die AWK vor einigen Jahren personell verstärkt. „Aber wenn auch die Mitarbeiter erkranken, bricht das schnell weg“, sagt Ahrens.

Und wie sieht es mit Medikamenten gegen Covid-19 aus, ist Remdesivir tatsächlich ein wirksames Mittel? „Wir setzen Remdesivir im Einzelfall ein, aber nur, wenn das aufgrund der Symptome sinnvoll ist“, betont der Mediziner. Ein Allheilmittel sei es jedenfalls nicht. In der AWK hätten die Ärzte gute Ergebnisse mit Cortison erzielt. „Das ist auch leicht erklärbar, da das Immunsystem bei einer Corona-Infektion überreagiert, und der Körper Reaktionen zeigt, die er nicht zeigen sollte.“

Keine Erklärungen hat Peter Ahrens, Mitglied im Krisenstab des Landkreises, für die hohen Infektionszahlen im Landkreis Verden. „Möglicherweise ist die Nähe zu Bremen mit vielen Pendlern dafür verantwortlich. Das ist schwierig zu beantworten, weil der Inzidenzwerk (die Ansteckungsquote auf 100 000 Einwohner berechnet) inzwischen so hoch liegt, dass eine Nachverfolgung der Infektionsketten nicht mehr möglich ist“.

Zur Sache

Weiterer Infizierter gestorben

Im Landkreis ist der fünfzehnte Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Ein 90-jähriger Mann aus der von Corona-Fällen betroffenen Pflegeeinrichtung in Achim starb im Heim an den Folgen der Covid-19-Erkrankung. 36 neue Corona-Fälle wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Verden von Dienstag- bis Mittwochmorgen gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 1479 laborbestätigte Corona-Infektionen nachgewiesen. 1011 Menschen sind wieder genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis beläuft sich auf 453 Menschen. Die Inzidenz der vergangenen sieben Tage – bezogen auf 100 000 Einwohner – liegt bei 179,4 (Stand Mittwoch, 8 Uhr). Zwei weitere Schüler der Berufsbildenden Schulen Verden sowie eine Lehrkraft der Lintler Geest-Grundschule in Bendingbostel wurden positiv auf das Virus getestet. Der Landkreis Verden erlässt zu diesem Sonnabend, 21. November, eine Allgemeinverfügung, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Bereich der Wochenmärkte im Landkreis Verden vorschreibt. Diese Verpflichtung gilt für sämtliche Verkehrsflächen, Fußgängerzonen und Plätze, auf denen die Marktstände aufgebaut sind. Der Bereich beginnt fünf Meter vor dem ersten Stand und endet entsprechend fünf Meter hinter dem letzten. Die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske gilt sowohl für Besucher als auch für das Verkaufspersonal der Wochenmarktbeschicker. Allerdings kann die Maske abgenommen werden, wenn keine Kunden bedient werden und das Personal untereinander Abstand halten kann. Aus Sicht des Gesundheitsamtes können Fußgängerzonen und Plätze im Bereich von Märkten derart verengt sein, dass die erforderlichen Abstände oftmals nicht einzuhalten sind.