Die Anspannung vor der Urteilsverkündung, die Erleichterung direkt danach – beides war der Angeklagten deutlich anzusehen. Wegen fahrlässiger Tötung ist die Ärztin der Aller-Weser-Klinik gestern vom Landgericht zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 85 Euro verurteilt worden. Der Gesamtbetrag entspricht beinahe der Geldauflage, die der Vertreter der Staatsanwaltschaft neben einer anderthalbjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert hatte.

Vor fast genau zwei Jahren, am Abend des 21. August 2017, hat die 37-Jährige als Assistenzärztin auf der Intensivstation einen „fatalen Fehler“ und eine „schwerwiegende Sorgfaltspflichtverletzung“ begangen. Zu dieser Auffassung ist die 2. große Strafkammer nach der zweitägigen Beweisaufnahme gelangt. Durch die Verabreichung von etwa 15 Milliliter Kalium pur über den Zentralvenenkatheter waren bei einer mit Blutzucker- und Stoffwechselentgleisung eingelieferten Patientin Herzflimmern und Herzstillstand eingetreten. Nach der Reanimation war die 45-Jährige in ein Wachkoma gefallen und 7. November in einer Hamburger Klinik verstorben.

Umfassend geständige Medizinerin

„Die Kausalität steht außer Frage“, sagte Vorsitzender Richter Daniel Hauschild mit Verweis auf die Ausführungen des rechtsmedizinischen Sachverständigen. Auch Hauschild sprach von einem „Augenblicksversagen“. Diesen Begriff hatte nicht nur die umfassend geständige Medizinerin selbst verwendet, sondern auch der damals als Anästhesist tätige Chefarzt Peter Ahrens in seiner Zeugenaussage.

Man sei im Wesentlichen der Einlassung der Angeklagten gefolgt, sagte Hauschild in der mündlichen Urteilsbegründung weiter. Ohne Nachfragen an den seinerzeit diensthabenden Intensivpfleger sei es auch nicht anders gegangen. Der Pfleger hatte, wie berichtet, vor Gericht die Aussage verweigert. Seine Angaben im polizeilichen Ermittlungsverfahren und die Darstellung der Angeklagten hätten bezüglich des konkreten Ablaufs im Krankenzimmer einige Widersprüche aufgeworfen. „Dies macht es schwer, den konkreten Sachverhalt festzustellen.“

Forderung nach Opferhilfe

Oberstaatsanwalt Marcus Röske hatte eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren und zusätzlich eine an die Opferhilfe zu zahlende Geldauflage von 7500 Euro verlangt. Auch Röske hatte auf Widersprüche in den Schilderungen des Ablaufs hingewiesen, die aber letztlich an der strafrechtlichen Situation nichts änderten. Was die Angeklagten getan habe, liege „vollkommen außerhalb dessen, was sie tun durfte“. Die Folgen der Kaliumgabe als Bolus seien „vorhersehbar und vermeidbar“ gewesen. Sie habe die Tat aber von Beginn an eingeräumt, Reue gezeigt und nicht versucht, „Verantwortung abzuwälzen“.

Verteidiger Hans Holtermann (Hannover) hatte sich für eine Verwarnung mit Strafvorbehalt ausgesprochen, wobei eine Geldstrafe 90 Tagessätze nicht überschreiten sollte. Der Sachverhalt sei „im Kern klar“, so der Anwalt. „Sie wollte helfen und hat objektiv genau das Falsche getan“. Die Tat habe „schlimmstmögliche“ Folgen gehabt, sei von grober Fahrlässigkeit aber weit entfernt.

„Die Anträge gingen weit auseinander“, konstatierte Richter Hauschild. Die Kammer halte eine Geldstrafe für „ausreichend, aber auch erforderlich“. Die nicht vorbelastete Angeklagte habe ihren Fehler sofort erkannt und eingeräumt, „tiefe und ehrliche Reue“ gezeigt und sich bei den Angehörigen des Opfers entschuldigt. Sie leide bis heute sehr unter der Tat und den schrecklichen Folgen. Seither habe sie „beanstandungsfrei“ gearbeitet. Die Klinik sei „ziemlich offen“ mit dem Fehler der Mitarbeiterin umgegangen, auch gegenüber den Angehörigen der Verstorbenen. Als Berufsanfängerin habe die Ärztin an dem Tag ihren ersten Dienst auf der Intensivstation verrichtet und sicherlich unter Stress gestanden, so das Gericht. Es sei gleichwohl nicht feststellbar, dass die Klinik in der Organisation versagt habe.

Mit der Geldstrafe von 90 Tagessätzen wäre die 37-Jährige nicht vorbestraft; bei 90 liegt die Grenze. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft will nach Angaben von Marcus Röske „prüfen“, ob Rechtsmittel einlegt wird.

