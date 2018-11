Die Verdener Tafel will jetzt vor allem den Betrieb sichern. (Björn Hake)

Hiobsbotschaft für die Mitglieder der Verdener Tafel: Der im September verstorbene ehemalige Vorsitzende Reinhard Wadas hat sich offenbar an den Spenden und Einnahmen der karitativen Organisation bereichert. Mehr als 30 000 Euro sollen fehlen. Der Verdener Unternehmer Wolfgang Reichelt (Block), der selbst Mitglied ist und zu den Unterstützern der Tafel gehört, spricht sogar von „weit mehr als 30 000 Euro“.

„Wir haben vor etwa zehn Tagen schriftlich davon erfahren, dass die Kassenlage schlimm aussieht“, erzählt Reichelt. Eine Überprüfung der Konten habe ergeben, dass alle Rücklagen der Tafel nicht mehr vorhanden sind. Das Geld stammt aus den Einnahmen der Einrichtung durch den Essensverkauf sowie aus Spenden. „Reinhard Wadas hat größere Summen abgehoben, von den Einzahlungen der vergangenen Monate ist nichts mehr da“, beschreibt Reichelt die Lage. Im Zuge einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag wurde ein neuer Vorstand gewählt und die Situation erörtert.

„Ich bin sehr froh, dass sich mit der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, Dietlinde Intemann, jemand gefunden hat, die den Verein in dieser schwierigen Situation leiten will“, betont Wolfgang Reichelt. Dem neuen Vorstand, dem unter anderem auch Michael Graf (Stellvertreter) und Kirsten Tieta-Henninges (Kasse) angehören, gehe es zunächst insbesondere um eine Schadensbegrenzung und darum, den Betrieb der Tafel dauerhaft zu sichern.

Um diesen für die nächste Zeit sicherzustellen, hat Reichelt dem Verein eine sofortige Spende von 5000 Euro zugesichert. „Der Verein sitzt damit nicht auf dem Trockenen, und wir können weiterarbeiten“, sagt der Spender. Er habe kein Interesse daran, dass der Verein am Ende das Tafelhaus in der Ulanenstraße belaste, um wieder flüssig zu werden. „Das ist keine Kastastrophensituation, weil die Fahrzeuge und das Haus der Tafel voll bezahlt sind“, betont Reichelt. Allerdings hat der neue Vorstand bereits angekündigt, dass notwendige Investitionen, für die das Geld bestimmt gewesen ist, bis auf Weiteres auf Eis gelegt werden. Geplant waren eine Überdachung des Außenbereichs, ein neues Fahrzeug für die Tafel sowie eine Renovierung des Sortierraums.

Aufgefallen sei das Fehlen der Einlagen, nachdem Dietlinde Intemann eher zufällig Auffälligkeiten in der Kassenführung bemerkt hatte. Wolfgang Reichelt ist überzeugt, dass der Griff in die Kasse der Tafel erst in den vergangenen Monaten erfolgt ist. „Ende März hat es eine Jahreshauptversammlung gegeben, damals haben die Kassenprüfer nichts beanstandet, weil die Bücher völlig in Ordnung waren“, sagt er. Eine Lehre aus den Vorkommnissen müsse sein, dass künftig der oder die Vorsitzende nicht mehr in Alleinregie Abhebungen von den Konten der Tafel vornehmen könne. Die Satzung müsse entsprechend geändert werden, fordert der Unternehmer.

Zwar sei Reinhard Wadas verstorben und könne nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, Ermittlungen zu den Umständen müssten aber trotzdem stattfinden. „Vielleicht können die Behörden zumindest einen Teil des Geldes wieder zurückholen“, hofft Reichelt. Der Staat habe schließlich ganz andere Möglichkeiten. In jedem Fall sei der Betrieb der Tafel nicht gefährdet, das sei vor allem für die vielen Menschen wichtig, die auf die Unterstützung mit Nahrungsmitteln und Mittagstisch angewiesen seien.